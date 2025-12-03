Colombia

“Cada día más de 300 bogotanos son víctimas de este delito”: alerta del personero por aumento de hurtos en Bogotá

El personero Andrés Castro expuso un panorama crítico de inseguridad en Bogotá durante un foro convocado por la Personería, en el que se revisaron indicadores de homicidios, extorsiones, hurtos y economías ilegales en expansión

Guardar
Hurtos en Bogotá | Crédito
Hurtos en Bogotá | Crédito Colprensa

El reciente foro organizado por la Personería de Bogotá reunió a autoridades, especialistas y representantes locales para examinar el estado de la seguridad en la capital, en un espacio donde el personero Andrés Castro presentó cifras que reflejan un incremento sostenido de delitos de alto impacto, según informó Semana.

Durante su intervención, el funcionario expuso que la ciudad enfrenta un escenario que demanda medidas efectivas y un enfoque más articulado entre las entidades responsables de la protección ciudadana.

Hurtos en Bogotá | Crédito
Hurtos en Bogotá | Crédito Colprensa

En esta sesión estuvieron presentes el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, académicos y analistas del sector, así como los alcaldes de las localidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ausencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, llamó la atención entre los asistentes, debido a la naturaleza del encuentro y a los temas que allí se abordaron. A pesar de ello, el foro avanzó con la presentación de reportes y evaluaciones institucionales.

Durante su discurso, Castro afirmó que la situación actual no requiere diagnósticos repetidos sino acciones verificables, destacando que las preocupaciones expresadas por la ciudadanía se han convertido en un elemento constante en reuniones comunitarias, espacios públicos y entornos educativos. El personero manifestó que estas inquietudes no se limitan a percepciones, sino que corresponden con registros que muestran un comportamiento persistente de distintos delitos.

Hurtos en Bogotá | Crédito
Hurtos en Bogotá | Crédito Colprensa

Entre los datos expuestos se mencionaron 1.214 homicidios contabilizados en 2024 y 974 casos registrados en lo corrido de 2025, cifras que, explicó, están asociadas a conflictos entre agrupaciones criminales presentes en diferentes sectores de la ciudad. Castro detalló que estas disputas han derivado en situaciones que afectan entornos residenciales, comerciales y de movilidad, generando tensiones en áreas con actividades comunitarias y escolares.

El personero también hizo referencia a repuntes en otras conductas delictivas. Indicó que la extorsión creció un 73 por ciento y supera los 1.500 reportes anuales, un comportamiento que representa un reto para las autoridades encargadas de desarticular redes que cobran cuotas ilegales a comerciantes y residentes. A esto sumó que los hurtos a personas sobrepasan las 100.000 denuncias por año, lo que implica que “cada día más de 300 bogotanos son víctimas de este delito”, un dato que, según su análisis, debe orientar la planificación operativa en diferentes zonas.

Castro mencionó además que se registran 42.716 casos de violencia intrafamiliar y más de 7.793 delitos sexuales, estadísticas que, de acuerdo con información del ministerio público distrital, podrían tener un subregistro considerable. Señaló que estas cifras representan un desafío para los equipos de atención y para los programas que buscan prevenir agresiones dentro de los hogares y entornos comunitarios.

Hurtos en Bogotá | Crédito
Hurtos en Bogotá | Crédito Colprensa

Según expuso el personero, el avance de economías ilícitas ha generado dinámicas que ocupan vacíos institucionales. De acuerdo con los datos presentados, existen más de 600 puntos señalados como críticos por actividades de microtráfico, acompañados de cobros informales, comercialización ilegal de mercancías y estructuras con vínculos nacionales y transnacionales. También precisó que algunas de estas organizaciones vinculan adolescentes a sus operaciones y establecen confrontaciones por el control territorial.

Al referirse al impacto que estas dinámicas tienen en la vida diaria de la población, Castro afirmó que “cuando el Estado llega tarde, el miedo llega primero”. Con esta frase, enfatizó que detrás de cada cifra existe una persona afectada y que la seguridad debe asumirse como una política de ciudad, con independencia de los cambios de administración. Durante el foro insistió en generar estrategias que incentiven la denuncia y protejan a quienes recurren a las autoridades.

El personero planteó la importancia de avanzar en la coordinación de entidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos como la extorsión y el microtráfico, incorporando labores de inteligencia social y mecanismos de participación barrial. También destacó la necesidad de brindar acompañamiento especializado a mujeres, niñas y niños que requieren atención prioritaria por situaciones de violencia.

En el cierre de su intervención, Castro reiteró que la Personería continuará desarrollando labores de vigilancia y seguimiento a las actuaciones institucionales. Aseguró que están preparados para exigir resultados y apoyar iniciativas que busquen mejorar las condiciones de seguridad. Asimismo, sostuvo que en distintos sectores de Bogotá persisten expresiones comunitarias que impulsan actividades sociales y oportunidades para jóvenes. Concluyó al señalar que “la esperanza no es ingenuidad, es responsabilidad”, e invitó a que este tipo de encuentros permitan sostener un trabajo continuo entre las entidades.

Temas Relacionados

BogotáinseguridadPersonería de BogotáhomicidiosextorsiónColombia-noticias

Más Noticias

Aumentos de mesadas para 2026: así se define el ajuste según IPC y salario mínimo

Los incrementos de las mesadas para 2026 dependerán del IPC de fin de año y del salario mínimo que se acuerde en las negociaciones laborales, criterios que los fondos aplicarán para fijar los nuevos valores que recibirán miles de pensionados en el país

Aumentos de mesadas para 2026:

Reunión por pico y placa a foráneos de Bogotá: Galán y Rey buscan aclarar cifras y ajustar medidas de movilidad

Las diferencias entre Carlos Fernando Galán y Jorge Rey por el cobro de pico y placa a vehículos matriculados fuera de Bogotá serán tratadas en una reunión prevista para este 3 de diciembre, en la que ambos buscarán precisar cifras y evaluar alternativas conjuntas

Reunión por pico y placa

Estafadores en Colombia aprovechan integración financiera para engañar a usuarios y obtener sus datos personales

La integración entre Davivienda y Scotiabank abrió espacio para que delincuentes intenten engañar a clientes mediante mensajes, enlaces falsos y llamadas, aprovechando la confusión de los usuarios frente a los recientes cambios anunciados en el sector financiero

Estafadores en Colombia aprovechan integración

“Colombianos no están retenidos por la fuerza”: dura réplica de Ucrania a Gustavo Petro

La Embajada de Ucrania reaccionó al comentario del presidente Gustavo Petro sobre colombianos supuestamente retenidos en ese país, defendió la legalidad del servicio militar y destacó la decisión de enviar apoyo médico desde Colombia en medio del conflicto con Rusia

“Colombianos no están retenidos por

Operación policial en 5 ciudades y 13 departamentos deja 154 capturados por extorsión, secuestro y otros delitos

El despliegue simultáneo permitió a la Policía incautar armas, municiones y equipos electrónicos, además de desarticular células de varias estructuras criminales

Operación policial en 5 ciudades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares