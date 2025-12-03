“Cada día más de 300 bogotanos son víctimas de este delito”: alerta del personero por aumento de hurtos en Bogotá

Hurtos en Bogotá | Crédito Colprensa

El reciente foro organizado por la Personería de Bogotá reunió a autoridades, especialistas y representantes locales para examinar el estado de la seguridad en la capital, en un espacio donde el personero Andrés Castro presentó cifras que reflejan un incremento sostenido de delitos de alto impacto, según informó Semana.

Durante su intervención, el funcionario expuso que la ciudad enfrenta un escenario que demanda medidas efectivas y un enfoque más articulado entre las entidades responsables de la protección ciudadana.

En esta sesión estuvieron presentes el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, académicos y analistas del sector, así como los alcaldes de las localidades.

La ausencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, llamó la atención entre los asistentes, debido a la naturaleza del encuentro y a los temas que allí se abordaron. A pesar de ello, el foro avanzó con la presentación de reportes y evaluaciones institucionales.

Durante su discurso, Castro afirmó que la situación actual no requiere diagnósticos repetidos sino acciones verificables, destacando que las preocupaciones expresadas por la ciudadanía se han convertido en un elemento constante en reuniones comunitarias, espacios públicos y entornos educativos. El personero manifestó que estas inquietudes no se limitan a percepciones, sino que corresponden con registros que muestran un comportamiento persistente de distintos delitos.

Entre los datos expuestos se mencionaron 1.214 homicidios contabilizados en 2024 y 974 casos registrados en lo corrido de 2025, cifras que, explicó, están asociadas a conflictos entre agrupaciones criminales presentes en diferentes sectores de la ciudad. Castro detalló que estas disputas han derivado en situaciones que afectan entornos residenciales, comerciales y de movilidad, generando tensiones en áreas con actividades comunitarias y escolares.

El personero también hizo referencia a repuntes en otras conductas delictivas. Indicó que la extorsión creció un 73 por ciento y supera los 1.500 reportes anuales, un comportamiento que representa un reto para las autoridades encargadas de desarticular redes que cobran cuotas ilegales a comerciantes y residentes. A esto sumó que los hurtos a personas sobrepasan las 100.000 denuncias por año, lo que implica que “cada día más de 300 bogotanos son víctimas de este delito”, un dato que, según su análisis, debe orientar la planificación operativa en diferentes zonas.

Castro mencionó además que se registran 42.716 casos de violencia intrafamiliar y más de 7.793 delitos sexuales, estadísticas que, de acuerdo con información del ministerio público distrital, podrían tener un subregistro considerable. Señaló que estas cifras representan un desafío para los equipos de atención y para los programas que buscan prevenir agresiones dentro de los hogares y entornos comunitarios.

Según expuso el personero, el avance de economías ilícitas ha generado dinámicas que ocupan vacíos institucionales. De acuerdo con los datos presentados, existen más de 600 puntos señalados como críticos por actividades de microtráfico, acompañados de cobros informales, comercialización ilegal de mercancías y estructuras con vínculos nacionales y transnacionales. También precisó que algunas de estas organizaciones vinculan adolescentes a sus operaciones y establecen confrontaciones por el control territorial.

Al referirse al impacto que estas dinámicas tienen en la vida diaria de la población, Castro afirmó que “cuando el Estado llega tarde, el miedo llega primero”. Con esta frase, enfatizó que detrás de cada cifra existe una persona afectada y que la seguridad debe asumirse como una política de ciudad, con independencia de los cambios de administración. Durante el foro insistió en generar estrategias que incentiven la denuncia y protejan a quienes recurren a las autoridades.

El personero planteó la importancia de avanzar en la coordinación de entidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos como la extorsión y el microtráfico, incorporando labores de inteligencia social y mecanismos de participación barrial. También destacó la necesidad de brindar acompañamiento especializado a mujeres, niñas y niños que requieren atención prioritaria por situaciones de violencia.

En el cierre de su intervención, Castro reiteró que la Personería continuará desarrollando labores de vigilancia y seguimiento a las actuaciones institucionales. Aseguró que están preparados para exigir resultados y apoyar iniciativas que busquen mejorar las condiciones de seguridad. Asimismo, sostuvo que en distintos sectores de Bogotá persisten expresiones comunitarias que impulsan actividades sociales y oportunidades para jóvenes. Concluyó al señalar que “la esperanza no es ingenuidad, es responsabilidad”, e invitó a que este tipo de encuentros permitan sostener un trabajo continuo entre las entidades.