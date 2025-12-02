Volcán Puracé en alerta naranja: instalarán cámara térmica y nuevos sensores para reforzar el monitoreo

Nathalia Contreras detalló en Coconuco las medidas técnicas y comunitarias que adelanta el SGC ante el reciente aumento de actividad del volcán Puracé.

El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca, continúa bajo alerta naranja, condición declarada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) el pasado 29 de noviembre tras registrarse cambios importantes en los parámetros monitoreados, como incremento en la sismicidad y emisiones de gases y ceniza que superaron los 700 metros de altura.

En este contexto, la directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, presentó las acciones técnicas y comunitarias que se ejecutarán en los próximos días para reforzar el seguimiento a este volcán considerado uno de los más dinámicos de Colombia.

Contreras explicó, desde el corregimiento de Coconuco, que el Servicio Geológico Colombiano avanza en la instalación de nueva instrumentación para fortalecer el monitoreo continuo del volcán.

Según detalló: “Durante esta semana, instalaremos una cámara térmica que permite tener una visual del volcán en modo nocturno y confirmar, eventualmente, si existen columnas de gases o cenizas durante la noche. También instalaremos cenizómetros para capturar muestras del material emitido por el volcán y analizarlas”.

La funcionaria afirmó que esta tecnología se suma a las estaciones de monitoreo ya operativas en la zona y que permiten observar variaciones sísmicas, geoquímicas y superficiales del sistema volcánico.

El volcán Puracé mantiene actividad reciente con emisiones de gases y sismicidad elevada, mientras continúa bajo vigilancia permanente del SGC. - crédito @sgcol/X

Reuniones con comunidades y socialización de zonas de amenaza

El SGC también adelanta jornadas informativas con comunidades indígenas, autoridades locales y habitantes de las zonas de mayor amenaza. Contreras señaló que durante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Ampliado se revisaron las zonas de amenaza volcánica definidas en el mapa de 2014 y se resolvieron dudas de la población.

“Continuaremos reunidos con las comunidades que viven en zonas de amenaza alta para explicar qué significan los fenómenos volcánicos, qué implica la alerta naranja y cuáles son esas áreas donde se requieren mayores precauciones”, indicó.

La directora reiteró el llamado a consultar únicamente los boletines extraordinarios del SGC, que contienen la información oficial sobre cambios en la actividad del volcán.

Ungdr y autoridades articulan preparación y respuesta

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que participó en el Consejo Municipal Extraordinario y socializó las recomendaciones del Plan Nacional de Preparación y Respuesta para escenarios volcánicos.

En este proceso participan también la Gobernación del Cauca, autoridades municipales, resguardos indígenas, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La Ungrd señaló que estas instituciones trabajan en medidas preventivas, difusión de información oficial y evaluación de condiciones en las zonas de influencia del volcán.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres brindó más recomendaciones

Adicional a las advertencias que entregó el SGC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) destacó entre otros consejos que se deberá:

Atender la información oficial del Servicio Geológico Colombiano y la Gobernación del Cauca para el caso de los poblados aledaños a la zona del cráter, y de las autoridades locales.

Adoptar medidas de autoprotección como el uso de tapabocas y tapar fuentes de agua potable para que no se contaminen debido a la caída de cenizas.

crédito @UNGRD/X

Dentro de la otra lista de las instrucciones que se brindó, está:

Implementar las estrategias territoriales de respuesta.

Ejecutar la orden de evacuación preventiva para las zonas definidas.

Socializar rutas de evacuación, puntos de encuentro y alojamientos temporales.

Estar atento a los canales oficiales de comunicación.

Identificar y fortalecer sus capacidades de respuesta.

Realizar simulacros.

Preocupación por las familias de la zona A1

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, la situación más delicada se registra en la zona A1, clasificada como área de amenaza alta, donde residen entre 350 y 400 personas distribuidas en veredas como Chapío, Alto Anambío, Alto La Laguna, Cobalto y la parcelación indígena Llano de Salina.

La Ungrd recomendó la evacuación inmediata de esta área debido al incremento de actividad del volcán. Sin embargo, la comunidad ha manifestado dificultades y temores frente a esta medida.

Efigenia Sánchez, habitante de Puracé, explicó que muchas familias no quieren abandonar sus viviendas debido a que dependen de sus animales y cultivos para subsistir. “Las familias dicen que están acostumbradas a convivir con el volcán. Muchos no se van porque tienen sus animalitos y no los van a dejar. Tampoco saben si el Gobierno les ofrecerá tierras aptas para sus cultivos”, afirmó en entrevista con el diario.

A esto se suma que la Alcaldía de Puracé no cuenta con la logística necesaria para evacuar rápidamente a decenas de familias: no hay suficiente transporte ni sitios aptos para albergarlas de inmediato. Mientras tanto, las autoridades trabajan en alternativas para garantizar condiciones de seguridad y atención.

¿Dónde está ubicado el volcán Puracé?

El Puracé se encuentra a unos 27 kilómetros al suroriente de Popayán, dentro del sistema volcánico Los Coconucos. Es un estratovolcán activo de cerca de 4.640 metros de altura, considerado el más joven de la cadena y con actividad eruptiva documentada por más de cinco siglos.

Su morfología incluye dos cráteres principales y un historial de actividad explosiva, características que demandan monitoreo permanente por parte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

Aumento de sismicidad y recomendaciones oficiales

En su boletín más reciente, el SGC reportó emisiones de gases y ceniza con alturas superiores a los 700 metros y registró un aumento en la energía de los sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del volcán.

Ante este escenario, las autoridades insisten en mantener distancia del cráter, evitar actividades en zonas de amenaza alta y consultar únicamente los canales oficiales.

Debido al aumento de la actividad del volcán, la alerta subió a naranja - crédito Servicio Geológico Colombiano

Llamado a la calma y a la información responsable

La Gobernación del Cauca reforzó el mensaje de serenidad, afirmando que la alerta naranja es una medida de precaución que debe considerarse para estar preparados y atentos.

Contreras, por su parte, reiteró el llamado a informarse a través de los boletines oficiales del SGC: “Los invitamos a consultar nuestros boletines extraordinarios y a seguir las redes oficiales del Servicio Geológico Colombiano para compartir únicamente información verificada”.