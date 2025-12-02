Colombia

Vicky Dávila respondió a los cuestionamientos de Enrique Gómez por resultados de la encuesta Invamer: “Está igualito a Petro”

Según las declaraciones de la precandidata presidencial, al jefe de debate de Abelardo de la Espriella no le gustaron los resultados de la encuesta Invamer, que lidera el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico

Guardar
Enrique Gómez cuestionó a Vicky
Enrique Gómez cuestionó a Vicky Dávila a través de su cuenta de X - crédito Colprensa

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, respondió a las críticas del líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, a través de su cuenta de X.

Según Dávila, a Gómez no le gustaron los resultados de la encuesta Invamer, en la que Iván Cepeda lidera con un 31,9%, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2%, mientras que Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, obtuvo un 8,5%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para la periodista y precandidata presidencial, el líder del Movimiento de Salvación Nacional “está igualito a Petro”, porque, según Vicky Dávila, “no le gustan las verdades”.

“Como a Enrique Gómez y a los de su campaña no le gustó que en la encuesta de Invamer su candidato pierde por muenda con Cepeda, en segunda vuelta, entonces empezó a tratar mal a los periodistas, al director de Noticias Caracol, y hasta al encuestador. Gómez está igualito a Petro. Petro también los ha señalado porque no le gusta las verdades que publican”, señaló la precandidata.

Vicky Dávila afirmó que los colombianos no volverán a elegir “un proyecto político destructivo” que, según la precandidata presidencial, es “destructivo” de la libertad de prensa.

“¡Qué bárbaro! Aquí los colombianos no van a volver a elegir un proyecto político destructivo de la libertad de prensa y que ponga en peligro a los periodistas. Nunca más un presidente persecutor de periodistas", aseveró Dávila.

Vicky Dávila respondió a las
Vicky Dávila respondió a las críticas de Enrique Gómez - crédito @VickyDavilaH/X

Temas Relacionados

Vicky DávilaEnrique GómezElecciones ColombiaEncuesta InvamerAbelardo de la EspriellaPrecandidatos presidencialesInvamerColombia-Noticias

Más Noticias

Él es Ricardo Leyva, empresario que es señalado de haber cometido violencia intrafamiliar contra su exesposa

El reconocido empresario del entretenimiento enfrenta serias acusaciones de maltrato físico y psicológico por parte de Karen Santos, mientras la Fiscalía y la Corte Suprema indagan sus vínculos políticos y contratos estatales

Él es Ricardo Leyva, empresario

Así es como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían creado una ‘organización’ criminal para ‘sobornar’ al Congreso: “Promovieron y dirigieron”

La investigación de la Fiscalía señala la entrega de proyectos a congresistas para asegurar mayorías parlamentarias, con testimonios clave de exfuncionarios que colaboran con la justicia

Así es como Ricardo Bonilla

Benedetti afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos y lo comparó con el de Costa Rica: “Da más productividad en la economía”

El ministro del Interior defendió su respaldo a la clase trabajadora y reclamó una mejora salarial significativa, señalando el bajo poder adquisitivo frente a otros países latinoamericanos

Benedetti afirmó que el salario

Dayro Moreno confirmó su futuro deportivo para el 2026: esto pasará con el máximo goleador del fútbol colombiano

El delantero tolimense definió su destino, de cara a lo que será el 2026 a nivel deportivo

Dayro Moreno confirmó su futuro

Abelardo de la Espriella invitó a la derecha a unificarse y le recordó que la izquierda ya está organizada: “Hay tiempo”

El abogado y precandidato presidencial instó a los aspirantes de oposición a priorizar acuerdos internos, enfatizando su disposición al diálogo y la defensa de la democracia tras conocerse los porcentajes de intención de voto de Invamer

Abelardo de la Espriella invitó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025:

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025: fechas, horarios y rutas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Deportes

Dayro Moreno confirmó su futuro

Dayro Moreno confirmó su futuro deportivo para el 2026: esto pasará con el máximo goleador del fútbol colombiano

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país