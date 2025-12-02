Vicky Dávila respondió a los cuestionamientos de Enrique Gómez por resultados de la encuesta Invamer: “Está igualito a Petro”

Enrique Gómez cuestionó a Vicky Dávila a través de su cuenta de X - crédito Colprensa

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, respondió a las críticas del líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, a través de su cuenta de X.

Según Dávila, a Gómez no le gustaron los resultados de la encuesta Invamer, en la que Iván Cepeda lidera con un 31,9%, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2%, mientras que Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, obtuvo un 8,5%.

Para la periodista y precandidata presidencial, el líder del Movimiento de Salvación Nacional “está igualito a Petro”, porque, según Vicky Dávila, “no le gustan las verdades”.

“Como a Enrique Gómez y a los de su campaña no le gustó que en la encuesta de Invamer su candidato pierde por muenda con Cepeda, en segunda vuelta, entonces empezó a tratar mal a los periodistas, al director de Noticias Caracol, y hasta al encuestador. Gómez está igualito a Petro. Petro también los ha señalado porque no le gusta las verdades que publican”, señaló la precandidata.

Vicky Dávila afirmó que los colombianos no volverán a elegir “un proyecto político destructivo” que, según la precandidata presidencial, es “destructivo” de la libertad de prensa.

“¡Qué bárbaro! Aquí los colombianos no van a volver a elegir un proyecto político destructivo de la libertad de prensa y que ponga en peligro a los periodistas. Nunca más un presidente persecutor de periodistas", aseveró Dávila.

Vicky Dávila respondió a las críticas de Enrique Gómez - crédito @VickyDavilaH/X