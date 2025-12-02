TransMilenio suspende servicio en Portal El Dorado por protestas: así está la movilidad en la ciudad

La Avenida El Dorado permanece bloqueada a la altura de la transversal 93 por protestas que afectan la movilidad - crédito Secretaría de Movilidad

El sistema masivo de transporte público de Bogotá, TransMilenio, anunció la suspensión temporal del servicio en el Portal El Dorado y en las estaciones Modelia y Normandía debido a manifestaciones externas que afectan la normal operación.

Según información proporcionada por la Secretaría de Movilidad, las protestas bloquearon nuevamente la Avenida El Dorado a la altura de la transversal 93, en sentido oriente-occidente. Ante esta situación, las autoridades implementaron cierres viales en la Avenida Cali y en el intercambiador de la calzada rápida a la lenta para redireccionar el tráfico y garantizar la seguridad de los usuarios.

El Grupo Guía adelanta labores de gestión del tráfico en la zona, con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación vehicular y recuperar la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

TransMilenio recomendó a los ciudadanos anticipar sus desplazamientos, monitorear los canales oficiales para actualizaciones y considerar rutas alternas, mientras persista la contingencia en el sector.

En desarrollo …