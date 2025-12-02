Roy Barreras respaldó postura de Armando Benedetti sobre el salario mínimo: “Debe subir dos dígitos, no es un capricho, es dignidad”

Roy Barreras señala que incrementar el salario mínimo servirá para dinamizar la economía y ofrecer mejores condiciones laborales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El exsenador y exembajador Roy Barreras propuso un aumento significativo del salario mínimo en Colombia, al considerar que actualmente los trabajadores perciben “salarios de hambre”.

En una declaración en redes sociales, el político afirmó que “es hora de que los colombianos ganen más”, tras calificar al país como “rico y lleno de riqueza”.

Por medio de un video publicado en su cuenta en X, Barreras señaló que “no tiene sentido que sigamos pagando salarios de hambre que no le alcanzan a la gente para vivir”.

La propuesta del excongresista es llevar el salario mínimo a “un millón ochocientos mil pesos, mínimo”. Barreras justificó el pedido al recordar que, en su opinión, Colombia es “el tercer país más desigual del planeta”.

El expresidente del Senado sostuvo que “inyectarle más recursos a las familias más pobres implica que la gente pueda consumir más” y que esto incrementaría las ventas de los empresarios: “El empresario vende más”, aseguró el diplomático.

Además, remarcó su intención de aumentar la productividad nacional y promover la generación de más empleos con “salarios dignos”.

La iniciativa forma parte de una serie de propuestas impulsadas por figuras afines al actual gobierno, quienes buscan combatir la desigualdad con políticas económicas redistributivas.

Por último, Barreras afirmó que “vamos a hacerlo en el próximo gobierno”, aludiendo a una posible continuidad de las políticas actuales si su sector permanece en el poder.