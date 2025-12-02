Colombia

Roy Barreras respaldó postura de Armando Benedetti sobre el salario mínimo: “Debe subir dos dígitos, no es un capricho, es dignidad”

El exsenador impulsa un ingreso base de $1.800.000 pesos para reducir la brecha social y fortalecer el consumo de los hogares en el país

Guardar
Roy Barreras señala que incrementar
Roy Barreras señala que incrementar el salario mínimo servirá para dinamizar la economía y ofrecer mejores condiciones laborales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El exsenador y exembajador Roy Barreras propuso un aumento significativo del salario mínimo en Colombia, al considerar que actualmente los trabajadores perciben “salarios de hambre”.

En una declaración en redes sociales, el político afirmó que “es hora de que los colombianos ganen más”, tras calificar al país como “rico y lleno de riqueza”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por medio de un video publicado en su cuenta en X, Barreras señaló que “no tiene sentido que sigamos pagando salarios de hambre que no le alcanzan a la gente para vivir”.

La propuesta del excongresista es llevar el salario mínimo a “un millón ochocientos mil pesos, mínimo”. Barreras justificó el pedido al recordar que, en su opinión, Colombia es “el tercer país más desigual del planeta”.

El expresidente del Senado sostuvo que “inyectarle más recursos a las familias más pobres implica que la gente pueda consumir más” y que esto incrementaría las ventas de los empresarios: “El empresario vende más”, aseguró el diplomático.

Además, remarcó su intención de aumentar la productividad nacional y promover la generación de más empleos con “salarios dignos”.

La iniciativa forma parte de una serie de propuestas impulsadas por figuras afines al actual gobierno, quienes buscan combatir la desigualdad con políticas económicas redistributivas.

Por último, Barreras afirmó que “vamos a hacerlo en el próximo gobierno”, aludiendo a una posible continuidad de las políticas actuales si su sector permanece en el poder.

Temas Relacionados

Roy BarrerasMinistro del InteriorArmando BenedettiSalrio mínimoSalario mínimo 2025MinTrabajoMinisterio del TrabajoColombia-Noticias

Más Noticias

Alirio Barrera no descarta ingresar a la consulta interna del Centro Democrático, pero lanzó pullas: “Hay mucho uribista que no está respaldando”

El senador aseveró que su postulación fue realizada por militantes y líderes de la colectividad de oposición, al igual que exmilitares, ganaderos, entre otros

Alirio Barrera no descarta ingresar

Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

El equipo bogotano volverá a apostar en el banco por la “escuela uruguaya” para enfrentar el torneo local y el campeonato internacional

Pablo Repetto habló sobre el

Hasta el 20 de diciembre puede aplicar a las becas que ofrece la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha: este es el proceso

Las cien becas de educación superior (para pregrado, maestría y doctorado) están dirigidas a todo público e incluyen varias carreras del sector tecnológico

Hasta el 20 de diciembre

Kia dejó atrás a Toyota, Renault y Mazda: este fue el carro más vendido durante noviembre del 2025

Durante noviembre se matricularon más de 23.700 vehículos en Colombia, con un fuerte crecimiento de carros eléctricos e híbridos, mientras el Kia K3 lideró las entregas

Kia dejó atrás a Toyota,

Dorado Mañana números sorteados 2 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana números sorteados 2
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así fue la farra de

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Juan David Tejada respondió declaraciones de Aída Victoria Merlano sobre la paternidad: “He derrochado mucha plata”

Valentina Taguado respondió rumores de haber maltratado a una de sus excompañeras de trabajo: “Ahí está la responsabilidad”

Maluma, De la Ghetto y otros artistas se confesaron con Ignacio Baladán en el concierto de J Balvin en Medellín: “Que no se dejen”

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Deportes

Infobae

Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”

A James Rodríguez le cerraron la puerta en otro club que pretendía contratarlo: “Tenés que seguir pagando”

Un colombiano es el goleador y uno de los mejores futbolistas en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”