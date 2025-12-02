Roy Barreras quiere que Miguel Uribe Londoño, que renunció al Centro Democrático, sea aspirante al Senado por su lista: “Unidad y fortaleza”

El precandidato presidencial de La Fuerza de la Paz le ofreció un escaño en su lista al Senado al exaspirante, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, en pro de que pueda llegar al órgano legislativo - crédito @RoyBarreras/X

La tormentosa salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático, luego de ser expulsado del proceso de elección del candidato único de la colectividad, causó todo un remezón en el espectro político nacional. La exclusión del veterano político antioqueño del proceso interno de este colectivo de derecha se formalizó el 1 de diciembre de 2025, cuando la dirección del partido comunicó que no continuaría en la contienda presidencial; lo que causó molestia en el aspirante.

La decisión, según la colectividad, se sustentó en la información del también precandidato Abelardo de la Espriella, que aseguró que Uribe Londoño le expresó su deseo de renunciar para adherir a su campaña. Sin embargo, el implicado negó de inmediato esa versión y exigió una rectificación. “Ni renuncio, ni me renuncian”, declaró en sus redes sociales, al agregar que la versión de De la Espriella sería “inaceptable y basada en versiones no verificables”.

Miguel Uribe renunció al Centro Democrático, con duros señalamientos a su excolectividad - crédito @MiguelUribeL/X

En medio de esta situación, Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido y precandidato presidencial por el partido La Fuerza de la Paz, hizo un particular ofrecimiento en la jornada del martes 2 de diciembre, con la que buscaría que Uribe Londoño se uniera a su proyecto político. En concreto, la intención del vallecaucano sería que el padre del asesinado congresista Miguel Uribe Turbay se convierta en uno de los aspirantes de su lista al Senado.

“Quiero invitarlo, de manera respetuosa, pero amplia, a que haga parte de la lista del Senado nuestra. Nuestro propósito es unir este país, es dialogar con todos y para todos. Y yo reconozco que en este padre sacrificado se simboliza el dolor que sintieron y sentimos miles de colombianos ante ese crimen atroz", expresó Barreras en un video publicado en sus redes sociales, en las que dejó la puerta abierta para que el veterano político aterrice en su colectividad.

Roy Barreras quiere contar con la presencia de Miguel Uribe Londoño en su colectividad, pese a que son de vertientes políticas distintas - crédito Roy Barreras/Facebook

“Creo que sería un honor que él ocupara la curul en el Senado de la República que ocupó su hijo. Bienvenido a la lista, con respeto, con autonomía por sus ideas, como una señal de unidad en este país”, expresó Barreras. La invitación, presentada como un gesto de “unidad y fortaleza”, buscaría de paso capitalizar el vacío simbólico y político dejado por el asesinato de Uribe Turbay; pero también ese 4,2% que marcó el aspirante en la más reciente encuesta de Invamer.

Así presentó Miguel Uribe Londoño su renuncia al Centro Democrático

Con una especie de ‘alocución’ en sus perfiles digitales, Uribe Londoño presentó su renuncia formal e irrevocable al partido, con duros dardos a la colectividad que él, desde el 2013, y su hijo, desde 2019, hicieron parte. “No puedo seguir siendo parte de esta organización”, afirmó el político, que añadió una crítica directa a la dirigencia.“El tiempo juzgará quién estuvo del lado correcto de la historia”, agregó el hoy exaspirante al primer cargo de la Nación.

Las diferencias con María Fernanda Cabal parecen haber hecho mella en la aspiración de Miguel Uribe Londoño - crédito Juan Carlos Sierra/Redes sociales

El exprecandidato también cuestionó la legitimidad del proceso interno y la falta de garantías. “No me preguntaron si era cierto. Ni el director del partido ni ninguna autoridad me preguntó si era cierto. No respondieron a mis llamadas, no escucharon mis argumentos, no se me respetó el sagrado y legítimo derecho a la defensa”, afirmó Uribe Londoño en su discurso, en el que estuvo acompañado de su esposa, Delia Jaramillo Hoyos.

En su defensa, explicó que su búsqueda de diálogo con otros aspirantes y figuras públicas respondía a un interés genuino por la unidad, no a una maniobra política. “¿Acaso sería creíble mi convocatoria de unirnos en un solo movimiento y bajo un solo liderazgo si yo mismo no estuviese dispuesto a desistir de mi candidatura? El liderazgo, como lo enseñé a mi hijo, se ejerce con el ejemplo. Se me acusa de haber renunciado a mi candidatura; no lo había hecho”, dijo.

Y, al referirse a las acusaciones sobre su supuesta renuncia anticipada, Uribe Londoño fue enfático. “¿De qué se me acusa?”, dijo. Y detalló que, tras la muerte de su hijo, buscó encuentros con diversos actores políticos y sociales, sin considerar que ello fuera inapropiado, pues su objetivo, según explicó, era encontrar un camino de unidad para enfrentar lo que calificó como “este desastre”, en alusión al Gobierno de Gustavo Petro, sin encontrar respuestas claras.