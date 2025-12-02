Reforma tributaria del Gobierno Petro vuelve a tropezar en el Congreso: se conoció nueva decisión sobre su trámite

El Congreso de la República ya rechazó la reforma tributaria de 2024- crédito Colprensa

La nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro sigue dando tumbos. El 2 de diciembre, el Congreso de la República decidió aplazar de nuevo el debate y la votación de la iniciativa. La sesión, que estaba prevista para el 2 de diciembre, fue reprogramada para el 10 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., en medio de un ambiente político marcado por divisiones y dificultades para alcanzar los apoyos necesarios. La iniciativa busca recaudar $16,3 billones con el objetivo de financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 y garantizar la sostenibilidad fiscal.

El anuncio del aplazamiento se hizo durante la reunión de las Comisiones Económicas conjuntas del Congreso, integradas por las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes. Al respecto, el secretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alfredo Rocha Rojas, comunicó que la medida responde a la necesidad de continuar el estudio del Proyecto de Ley No. 262125 Senado - 283125 Cámara, que establece normas para el financiamiento del PGN y busca restablecer el equilibrio de las finanzas públicas.

El debate sobre la también denominada ley de financiamiento tuvo un avance el 26 de noviembre, cuando se discutieron y votaron dos ponencias negativas y una de archivo. La Comisión Tercera de la Cámara rechazó las iniciativas, lo que permitió que el proyecto continuara el trámite, ya que se requiere el respaldo de las cuatro comisiones para aprobar una ponencia de archivo. La sesión del 26 de noviembre se interrumpió por la falta de cuórum, luego de que varios congresistas abandonaron el recinto, lo que impidió completar la votación en la Comisión Cuarta de la Cámara. El episodio fue calificado por algunos miembros del Congreso como una “jugadita” para frenar el avance del proyecto.

Detalles y modificaciones de la reforma tributaria

El proyecto de reforma tributaria ya experimentó recortes y modificaciones respecto a la versión original. Al principio, la meta de recaudo era de $26,3 billones, pero tras un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno para la aprobación del presupuesto de 2026, la cifra se redujo a $16,3 billones.

Dentro de los cambios más relevantes, se eliminaron propuestas como:

Aumento del IVA a los combustibles.

Imposición de gravámenes a actividades de las iglesias fuera de los cultos.

Sobretasa al sector carbón.

Cambios en las tarifas del impuesto de renta y la boletería por encima de $500.000.

Eliminación de la deducción de 72 unidades de valor tributario (UVT) para dependientes.

Descuento del 19% para dividendos.

Gravamen al componente inflacionario de los rendimientos financieros.

En cuanto a las modificaciones que se mantienen, el proyecto establece:

IVA de 5% para vehículos híbridos “full” , mientras que los demás vehículos híbridos estarán sujetos a un IVA de 19%.

Retención en la fuente para personas naturales.

Modificación del impuesto al consumo de cerveza.

Envíos postales y urgentes de paquetes: se propuso mantener la exclusión de impuestos solo para aquellos de menos de USD50, en lugar de los USD200 que se contemplaban anteriormente.

Otras medidas que permanecen en el texto incluyen:

IVA de 19% para licores como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente gravados con 5%).

IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea.

Modificación del hecho generador del impuesto al patrimonio, que se fija en 40.000 UVT ($2.000 millones), junto con el aumento de algunas tarifas para este impuesto.

Tensiones políticas y jugadas en el Congreso

El ambiente político en las comisiones económicas se tornó muy tenso, con divisiones marcadas y estrategias para frenar el avance de la reforma. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos, señaló que permitiría que las cuatro comisiones se pronunciaran sobre las ponencias, aunque sostuvo que el voto negativo de la Comisión Tercera ya era suficiente para negar las propuestas de archivo. Mientras que en la Comisión Cuarta de la Cámara, la votación no se completó debido a la salida de varios congresistas, lo que desarmó el quorum necesario. Al finalizar la sesión, la mesa directiva no anunció la votación del proyecto, por lo que en la sesión de este martes solo se hizo el anuncio formal una vez confirmado el quorum.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dice que la reforma tributaria es clave para la estabilidad fiscal de Colombia - crédito @MinHacienda/X

La falta de apoyos suficientes para que las cuatro comisiones económicas respalden la ponencia positiva pone en riesgo la continuidad del proyecto. Se prevé que la Comisión Tercera del Senado, donde diez de los 17 senadores firmaron la ponencia de archivo, vote en contra, lo que sería suficiente para archivar la reforma. En la Comisión Cuarta del Senado, se anticipan nueve votos negativos de un total de 15, lo que también podría llevar al hundimiento de la ley de financiamiento.

Visita del ministro de Hacienda a las comisiones

Ante esto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, acudió el 2 de diciembre a las Comisiones Económicas del Congreso para impulsar la discusión de la ley de financiamiento. Su presencia buscó resaltar la importancia de la reforma para asegurar la estabilidad fiscal del país y garantizar los recursos necesarios para los programas sociales y las inversiones prioritarias del Gobierno.

Ávila Plazas reiteró el compromiso de seguir construyendo acuerdos que fortalezcan las finanzas públicas y permitan avanzar en la aprobación del proyecto.