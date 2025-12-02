Colombia

María Fernanda Cabal aprovechó la liberación de Miguel Ayala para criticar a Petro: “El producto de la paz cocal”

El cantante de música popular fue rescatado junto con su mánager, Nicolás Pantoja, en El Bordo, Cauca

María Fernanda Cabal responsabilizó a Gustavo Petro y sus políticas por el incremento de la violencia, tras liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja - crédito Luis Cortes/Reuters, @MariaFdaCabal/X y Andrea Puentes/Presidencia

Tras 14 días de secuestro, Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante y compositor de música popular Giovanny Ayala, fue rescatado por el Gaula de la Policía Nacional. El también cantautor de música popular estaba en cautiverio junto con su mánager Nicolás Pantoja; el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habrían sido las responsables del secuestro.

En imágenes difundidas por las autoridades se evidencia la felicidad de Ayala y Pantoja, que portaban un chaleco antibalas para garantizar su protección, así como gorras de la institución que les fueron entregadas. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó sobre la liberación a Giovanny Ayala por medio de una llamada telefónica.

Yo le dije que primaba la vida de su hijo. Era lo más importante. Obviamente la del mánager también. Y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí la invitación también es a que todo el mundo denuncie, todo el mundo esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes”, dijo el jefe de la cartera en la llamada que sostuvo con el cantante.

Giovanny Ayala agradeció emocionado a las autoridades tras recibir la noticia de la liberación de su hijo y su mánager - crédito Redes sociales

La noticia derivó en mensajes de solidaridad y alegría por parte de seguidores y seguidoras de los artistas, así como de personajes políticos del país. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que a través de su cuenta de X expresó su felicidad por la liberación de los secuestrados.

Gran noticia para el país, fueron rescatados Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, junto a su mánager Nicolás Pantoja. Felicitaciones al Gaula y a la Fuerza Aérea”, escribió la congresista del Centro Democrático en la red social.

En su publicación, aprovechó para cuestionar la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, no ha tenido los resultados esperados y, por el contrario, ha empeorado la situación de inseguridad en el país.

De acuerdo con la legisladora, la violencia perpetrada por grupos armados se ha incrementado en el territorio nacional. “El producto de la paz cocal de Petro es más violencia y eso será algo que enfrentaremos con la valentía por Colombia y las armas del Estado”, señaló la senadora.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal celebró la celebración de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, e hizo crítica a Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora y también aspirante a la Presidencia Paloma Valencia se unió a las declaraciones de Cabal y otros ciudadanos, expresando su respaldo a la fuerza pública que logró rescatar a las víctimas. “Felicitaciones al Gaula que logra el rescate de Miguel Ayala hijo del cantante Giovanny Ayala, y su manager. Qué alegría”, indicó.

Paloma Valencia celebró la liberación de Miguel Ayala - crédito @PalomaValenciaL/X

El presidente Gustavo Petro compartió en sus redes la información que recibió por parte de las autoridades sobre el operativo de rescate. En el informe que le fue allegado se indica que la liberación se efectuó en El Bordo (Cauca), y se logró gracias a la intervención del Gaula de la Policía Nacional y de los comandos Jungla; las víctimas habían sido secuestradas en la vía Panamericana de Cauca.

Los datos obtenidos por la Policía indican que el secuestro pudo haber sido materializado por criminales subcontratados por un grupo armado organizado.

El presidente Petro confirmó la liberación de Miguel Ayala y su máganer - crédito @petrogustavo/X

Giovanny Ayala publicó en sus redes sociales un video en agradecimiento a la fuerza pública por las labores de rescate adelantadas. Aseguró que ambos sobrevivientes regresaron sanos y salvos a sus hogares.

“En mi nombre y en nombre de toda mi Familia agradezco hoy a Dios y a la Virgen y a toda la organización de Fuerzas Armadas de Colombia. Agradezco al Gaula de la Policía (@gaulapolicia), Comandos Jungla, Fuerza Aérea (@fuerzaaereacol), Policía, Ejército Nacional, que hizo parte de esta gran misión que hoy trae devuelta sano y salvo a mi hijo Miguel Ayala y a su Mánager Nicolás Pantoja a casa”, indicó.

El famoso artista publicó un video para mostrar su gratitud por los uniformados que hicieron parte del operativo - crédito@giovannyayalaoficial/IG

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo PetroMiguel AyalaLiberación de Miguel AyalaMánager de Miguel AyalaMiguel Ayala secuestradoColombia-Noticias

Más Noticias

Crudo relato de inquilino que mató por dinero a la dueña de la casa en la que vivía

Se revelan nuevas versiones contradictorias entre el acusado y un familiar de la víctima del caso que sorprendió a Cali

TransMilenio ajustará servicios durante diciembre para facilitar la entrada y salida al centro de Bogotá: conozca los detalles

La medida busca responder al aumento de desplazamientos hacia el centro de la ciudad, permitiendo mayor conectividad y opciones para quienes asisten a celebraciones y espectáculos navideños

“En tiempo récord”: la operación nacional aérea quedó restablecida en su totalidad tras crisis global de los A320

El proceso de actualización de los aviones finalizó con éxito, lo que permitió reubicar rápidamente a más de 42.000 pasajeros afectados y restablecer la normalidad de los vuelos

Canacol no quiere que la embarguen y congela el pago de USD900 millones en deudas: bancos y el Estado colombiano entre los afectados

La energética enfrenta un proceso de insolvencia transfronterizo y busca suspender embargos y ejecuciones mientras negocia la reestructuración de sus pasivos con acreedores en Canadá y Colombia

Miguel Ayala narró lo que vivió en los 14 días de cautiverio: “Las noches eran horribles”

La Policía Nacional llevó a cabo una rueda de prensa en la que expuso detalles del operativo en el que se concretó la liberación de Ayala y su mánager

