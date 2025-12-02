Qué se sabe de la mujer encontrada en una bolsa en Anolaima, Cundinamarca: “Olor extraño”

El caso se reportó entre el 26 y 28 de noviembre en redes sociales, y días después el caso sigue dando de qué hablar por los detalles alrededor que aún siguen sin revelarse debido al estado en el que estaba el cadáver - crédito red social Facebook y archivo Colprensa

El hallazgo del cuerpo de una mujer mutilado dentro de una bolsa plástica en las inmediaciones del municipio de Anolaima, en Cundinamarca, activó una investigación por parte de las autoridades locales al presentar indicios de un caso de homicidio y traslado del cadáver.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en un camino rural que conecta el centro del municipio con la vereda La Laguna y fue reportado por una residente de la zona.

Sobre la bolsa, las autoridades encontraron una nota adherida y una cédula de ciudadanía, aparentemente correspondiente a la víctima.

No obstante, el estado avanzado de descomposición del cuerpo obligó a que peritos de Medicina Legal recurrieran a la carta dental para realizar una identificación plena.

Después de esta validación, se confirmó la identidad de la víctima: Laura Nataly Navarro Romero, de 25 años, cuyo rastro se perdió hacía aproximadamente veinte días, señaló un informe de la unidad investigativa del diario El Tiempo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la muerte habría ocurrido el pasado 17 de noviembre, hacia las 2:00 p. m., aunque la investigación busca esclarecer si el cuerpo fue depositado en ese sitio o trasladado desde otro lugar.

El comunicado emitido por parte de la Alcaldía de Anolaima, Cundinamarca - crédito red social Facebook

El mismo diario local indicó que la familia de la joven comentó sobre episodios previos en los que Navarro Romero desaparecía de su entorno por lapsos prolongados, para regresar días después a visitar a su hijo bajo la custodia de la abuela por disposición judicial.

Carlos Alexys González Chacón, alcalde de Anolaima, explicó que el procedimiento se activó tras el reporte recibido entre las seis y siete de la mañana.

“Recibimos el llamado de una señora que había visto una bolsa con un olor extraño. Nosotros procedimos a enviar a la policía y efectivamente se estableció que habían restos humanos. Ya se activó un caso de protocolo con la policía judicial, con el CTI y se hicieron las pruebas ese mismo día, el levantamiento y el aseguramiento de las partes del cuerpo”, relató el mandatario municipal.

De pasó agregó que la identificación solo pudo completarse cuando “confirmaron por la placa dental que efectivamente correspondía a la persona que estaba en la cédula”, tal y como señala el comunicado por parte de la alcaldía municipal.

El caso quedó bajo investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación - crédito CTI de la Fiscalía

A su vez, fuentes familiares y del hospital local San Antonio indicaron al mismo medio que Navarro Romero atravesaba episodios psiquiátricos identificados como esquizofrenia y había presentado comportamientos violentos en su entorno cercano.

El círculo familiar precisó a las autoridades que la joven comunicó en una oportunidad su intención de “visitar un familiar en Fortul (Arauca)”, versión que también circula entre allegados del municipio.

Sin embargo, la información sobre este viaje y las circunstancias que llevaron a su último paradero siguen bajo verificación policial.

“La joven se desaparecía por semanas, pero regresaba a la casa de su señora madre a visitar a su hijo, porque tras una crisis mental, la patria potestad le quedó a la abuela”, sostuvo una fuente local consultada por el mismo diario bogotano.

Los investigadores han comenzado la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios que permitan reconstruir los movimientos de Navarro Romero antes de su muerte y posible traslado del cuerpo hacia la zona rural.

El caso aún no se descarta que haya sido un feminicidio - crédito Mario Franco/Colprensa

El caso, que presenta elementos de violencia extrema y movilización del cadáver, permanece en estudio por parte de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a la espera de esclarecer móviles y responsables del hecho.

Por este crimen aún no se descarta que el móvil pueda conducir a un presunto feminicidio. Sin embargo la búsqueda de más acervo probatorio seguirá adelante por parte de los peritos judiciales que buscan resolver en misterio de un crimen que sembró de horror a esta población de Cundinamarca ubicada a poco más de un