Liberación de Miguel Ayala: así fue el momento cuando su padre, el cantante Giovanny Ayala, se enteró de la noticia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la intervención como una acción impecable de héroes de la patria - crédito Policía/Ministerio Defensa

La liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja puso fin a más de dos semanas de angustia para sus familias y el mundo de la industria musical en Colombia.

Ambos recuperaron la libertad tras permanecer 14 días en poder de un grupo armado en el departamento del Cauca, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde Expo Defensa.

El operativo de rescate, ejecutado en la mañana del martes 2 de diciembre, se llevó a cabo en la vereda Chorritos, una zona rural del municipio de La Sierra (Cauca).

Allí, unidades del Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Gaula militar, lograron liberar a las víctimas y capturar a uno de los presuntos secuestradores. El ministro Sánchez calificó la intervención como una “acción impecable de héroes de la patria”.

Giovanny Ayala agradeció emocionado a las autoridades tras recibir la noticia de la liberación de su hijo y su mánager - crédito Redes sociales

La noticia fue comunicada directamente a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica. El cantante, visiblemente emocionado, expresó: “Ministro, muy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia”.

Por su parte, el ministro le respondió: “Así es. Ya Miguel va a estar en el lugar que va a estar. El manager también fue liberado. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes”. Ayala agradeció a las autoridades con las palabras: “Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública”.

Durante la conversación, el ministro Sánchez destacó la prioridad que representaba la vida de los secuestrados: “Yo le dije que primaba la vida de su hijo. Era lo más importante. Obviamente la del manager también. Y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí la invitación también es a que todo el mundo denuncie, todo el mundo esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes”.

El jefe de cartera agregó: “Pero lo más importante, disculpen la redundancia, es saber que su hijo Miguel está vivo, y va a estar pronto abrazándolo a usted”.

La liberación de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja pone fin a dos semanas de secuestro en el Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

El ministro detalló las condiciones en las que permanecían retenidos Miguel Ayala y Nicolás Pantoja: “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por liberarlos. Estaban en el suroccidente del país”.

Según la información oficial, los secuestradores exigían cerca de 7.500 millones de pesos para liberar a las víctimas. Las autoridades recordaron que en la zona opera una estructura narcotraficante vinculada a Iván Mordisco, aunque la autoría del secuestro aún se encuentra bajo verificación.

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre, alrededor de las 10:45 p. m., cuando Miguel Ayala y su mánager viajaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. Al llegar a la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, hombres armados interceptaron el automóvil y obligaron a los ocupantes a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor fue liberado en el lugar, mientras que Ayala y Pantoja permanecieron en cautiverio hasta su rescate.

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron liberados - crédito Ponal

Detalles rescate

La Policía Nacional destacó su compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la libertad y la seguridad de los colombianos, afirmando: “Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

El grupo Gaula sigue trabajando para localizar y detener a los otros involucrados en la estructura criminal responsable del secuestro.

Durante la operación, los funcionarios decomisaron una pistola de nueve milímetros, que será entregada a la autoridad judicial como una “pieza clave para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes”, según indicó la Policía Nacional.

La investigación identificó a los responsables como miembros del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, vinculado a las disidencias de las Farc.

El operativo, realizado en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, incluyó la irrupción de los uniformados en el sitio donde permanecían las víctimas. De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención permitió liberar a los secuestrados y lograr la captura de uno de los presuntos responsables.