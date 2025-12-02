Miguel Ayala y su manager fueron liberados luego de 14 días de secuestro

Primeras imágenes en la libertad de Miguel Ayala y su manager, Nicolás Pantoja - crédito Ponal

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja, fueron liberados luego de 14 días de la privación de su libertad, en la maña del 2 de diciembre de 2025.

El joven, que había sido secuestrado el 18 de noviembre de 2025 en una carretera del Cauca, fue finalmente rescatado por las autoridades, poniendo fin a días de incertidumbre y angustia.

La operación de rescate, ejecutada por las fuerzas de seguridad, permitió que Miguel Ayala volviera sano y salvo tras haber permanecido en cautiverio.

La Policía Nacional detalló que la operación, ejecutada por unidades del Gaula con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – Goes, el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitió liberar a ambos “sanos y salvos” luego de haber sido secuestrados en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío.

El despliegue táctico se realizó en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados irrumpieron en el lugar de cautiverio. Según la Policía Nacional, la intervención “garantizó la liberación de las víctimas y logró, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”.

Las investigaciones permitieron identificar a los secuestradores como integrantes del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc.

La Policía Nacional informó que “habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de setenta y dos horas para concretar la extorsión”.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola calibre nueve milímetros, que será entregada a la autoridad judicial como “elemento clave para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes”, según la Policía Nacional.

El Gaula continúa con las diligencias para identificar y capturar a los demás miembros de la estructura criminal implicada en el secuestro.

La institución reiteró su postura institucional al afirmar: “Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

Ministro de Defensa habló de la investigación y de lo que le dijo al reconocido cantante

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, señaló días atrás de la liberación que existía una comunicación directa con el propio Ayala desde que se reportó el hecho en el departamento del Cauca, el dieciocho de noviembre de 2025.

Durante la apertura de Expodefensa, el ministro explicó: “Estamos detrás de toda la investigación del secuestro del hijo de nuestro cantante Giovanny Ayala. No puedo dar información alguna porque afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa”.

Secuestro hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala. Ministro de Defensa esta al frente de la investigación - crédito redes sociales

Sánchez Suárez subrayó que las fuerzas del orden mantuvo contacto constante con el intérprete musical mientras desarrollan acciones orientadas a enfrentar el fenómeno del secuestro y combatir a los grupos armados que operan en la región.

Dentro de ese acompañamiento, el funcionario manifestó haberle brindado recomendaciones para sobrellevar la difícil situación: “Le he dicho que confíe en su fuerza pública, que en estos momentos de angustia es donde se requiere alguna manera mayor prudencia, mayor paciencia, pero que lo más importante para nosotros es que regrese a casa”.

La víctima, hijo del cantante colombiano, estaba acompañado de su mánager al momento de ser privado de la libertad, según información difundida por el círculo familiar y artístico de la familia Ayala.

El caso ha generado inquietud en sectores del arte y la seguridad, ya que pone nuevamente de relieve los riesgos y los niveles de violencia que afectan a distintas zonas de Colombia.