Por pedir 10.000 ‘likes’ en un video, dueño de una empresa colombiana tuvo que convertir la fiesta de fin de año en un viaje a San Andrés: perdió la apuesta

Diago Alzate lució muy confiado pensando que sus empleados no lograrían la cifra, y la rebasaron - crédito @jepo.x/IG y archivo Sergio Villamizar / Colprensa

Con el inicio de la temporada de decembrina, muchas empresas realizan las habituales fiestas de cierre de final de año.

Algunos jefes ‘botan la casa por la ventana’ y no escatiman a la hora de disponer de recursos para atender la fiesta, pero un caso en Colombia dejó comprometido en redes sociales al jefe de un grupo de trabajadores.

Todo por cuenta de un video que se conoció en redes sociales en el que el ex secretario del Deporte y Recreación de Santiago de Cali (Valle del Cauca), Carlos Diago Alzate, quedó grabado comprometiéndose a llevar de viaje de final de año a su equipo de trabajo si la grabación superaba los diez mil ‘me gusta’.

Estas palabras le costarán un buen billete, porque el poder de la inmediatez que ofrecen las redes permitió que esta cifra se rebasa, y tal como quedó evidenciado en una publicación del lunes 1 de diciembre de 2025, lo que era una fiesta terminó convertido en un viaje a la isla de San Andrés.

“Jefe, ¿Cuántos likes y cuántas reproducciones de este video para que nos lleve a todos a unas vacaciones pagadas en San Andrés?" inicia el video por cuenta de uno de los empleados que graba a Diago Alzate, que sorprendido solo responde “¿cómo así?” en medio de las risas de fondo de los demás integrantes de la empresa.

Luego de que le explicaron que lo iban a subir a redes sociales, el superior algo confiado en que su grupo de funcionarios no lograría tal fin, indicó:

“Bueno, mírenlos a todos. Si esta publicación llega a diez mil likes... Nos vamos pa’ San Andrés todos. Pero reales, nada de bots”. Esto desató la algarabía en los presentes que gritaron y aplaudieron.

El video ya superó los 18.000 'likes' - crédito @jepo.x/IG

En la publicación que fue actualizada el mismo lunes la cifra que se arrojó pasado el mediodía era de 18.616, y este valor seguía aumentando.

Por tal motivo, los mismos usuarios que invitaron a votar para que los demás internautas ayudaran con la causa dejando el corazón de la publicación en Instagram de color rojo, surtió efecto.

El video está acompañado de esta frase que dejó claro que la meta se consiguió: “Amig@s, el jefe @carlosdiagoa nos pidió 10 mil likes en este video para llevarnos a todos los de la oficina de vacaciones a San Andrés con todo los gastos pagos, por favor apóyennos que ya llevamos 2 años sin saber que es una playa 🏝️ 🥺❤️”.

“Que prepare la (tarjeta) de crédito”; “mandan videos dando la vuelta a la Isla”; “Ya aporté mi like, me traen así sea un imán pa’ la nevera”; “Tienen que publicar el video de san Andrés”; “Manden fotos de las vacaciones”; “Que aliste la billetera por se fueron para san Andrés” y “vayan alistando muchachos” fueron solo algunos de los mensajes que recibieron luego de que se cumplió con la meta que les indicó el mismo Diago.

El video se hizo viral en redes el lunes 1 de diciembre de 2025 - crédito @jepo.x/IG

Ojo con las fiestas y viajes empresariales de final de año: tenga en cuenta que el comportamiento

La temporada de fiestas y viajes empresariales representa para trabajadores y organizaciones una oportunidad de fortalecer relaciones y construir ambientes de confianza más allá del contexto habitual de oficina.

El comportamiento de los empleados durante celebraciones de fin de año y actividades corporativas fuera del entorno laboral influye de manera directa en la percepción que superiores, colegas y clientes mantienen sobre el profesionalismo del equipo.

En eventos sociales organizados por empresas —incluidos encuentros navideños y viajes corporativos— la convivencia deja de ser exclusivamente laboral.

Esta transición abre espacios donde las pautas de conducta adquieren notoriedad y pueden dejar huella duradera en la memoria colectiva de la organización. La puntualidad, el trato respetuoso y el autocontrol ante el consumo de alcohol o la presión del grupo reflejan no solo la ética individual sino también el alineamiento con la cultura institucional.

En las fiestas se suele observar el comportamiento de los empleados - crédito Pexels

Las organizaciones suelen aprovechar la época decembrina para reconocer logros y fomentar la integración.

Los equipos de recursos humanos recuerdan que la buena conducta protege la imagen profesional y previene situaciones susceptibles de generar conflictos o sanciones disciplinarias.

Un comportamiento apropiado evita incidentes que puedan derivar en malentendidos, acoso o actos que vulneren políticas internas y comprometan la seguridad de los asistentes.