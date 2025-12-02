Colombia

Iván Duque se refirió a la crisis en el Centro Democrático por la salida de Miguel Uribe: “Siempre hay traumatismo”

El exmandatario destacó que, pese a la tensión dentro de la coalición uribista, espera que el partido repita la fórmula de consenso que permitió su elección en 2018 y logre definir pronto un aspirante único

Iván Duque elogió el papel
Iván Duque elogió el papel de Abelardo De la Espriella como agente de unidad, al tiempo que advirtió sobre la continuidad del petrismo a través de figuras como Iván Cepeda

El expresidente de Colombia Iván Duque defendió la capacidad del Centro Democrático para resolver sus tensiones internas, en medio de una intensa disputa por la definición del candidato presidencial del partido.

Duque afirmó que “las tensiones internas son normales en cualquier competencia”, subrayando su confianza en la coalición para “avanzar unido hacia la definición del candidato y las elecciones que vienen”, según lo publicado en su cuenta de X.

En una entrevista el 2 de diciembre de 2025 a Caracol Radio, el exmandatario reconoció que el proceso de selección interna del Centro Democrático atraviesa momentos difíciles: “Siempre estos procesos tienen algunos niveles de traumatismo cuando hay competencia”.

Agregó que en este tipo de escenarios suelen surgir mensajes “agresivos” o “polémicos”, pero manifestó su expectativa de que “el partido, como lo ha hecho tantas veces, pueda resolver esto de una forma menos traumática”.

Iván Duque pidió unidad para
Iván Duque pidió unidad para el Centro Democrático

El exjefe de Estado recordó que en las primarias de 2018, el partido implementó un proceso de encuestas y consultas abiertas que derivó en su elección como candidato presidencial.

“Cuando esos procesos se decantan y hay una secuencia, el desenlace es un desenlace feliz”, sostuvo Duque, quien indicó que espera que “en las próximas semanas” el partido cuente con un candidato definido que pueda presentarse a una consulta en marzo.

Aseguró que esto permitiría establecer un rumbo claro para la primera y segunda vuelta de los próximos comicios.

Respecto al perfil de los aspirantes, Duque destacó: “Abelardo ha hecho una gran campaña, es un fenómeno muy importante y el reto es cómo se puede construir un camino de unidad”, refiriéndose a Abelardo De la Espriella como uno de los protagonistas del proceso.

El expresidente también analizó el panorama político nacional. Refirió que “la candidatura de Cepeda es la continuación de la base sólida del petrismo”, en alusión a Gustavo Petro y su corriente política.

Iván Duque elogió a Abelardo
Iván Duque elogió a Abelardo de la Espriella

El expresidente Iván Duque planteó además que existe una cercanía entre el expresidente Juan Manuel Santos y Petro: “Uno ve a Santos tratando de desmarcarse de Petro con intereses electorales, el Petro-Santismo sí ha existido en Colombia”, dijo y subrayó: “El plan B de Petro es el plan A de Santos, es un petrista reprimido”.

Esto dijo Iván Duque en LA FM Radio: “Se necesita un Congreso que tenga coherencia”

El debate interno en el Centro Democrático tomó un nuevo giro tras la salida de Miguel Uribe Londoño, quien anunció su renuncia para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, conforme detalló el partido en una comunicación difundida a través de la red social de X.

Según el comunicado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue informado formalmente, situación que reconfigura el panorama político de esta colectividad.

El exjefe de Estado abordó el tema en una reciente entrevista a LA FM Radio, expresando respeto por la determinación del partido, aunque advirtió la necesidad de una respuesta efectiva y sin retrasos.

“Se necesita un Congreso que tenga coherencia”, afirmó el expresidente Duque, destacando la urgencia de que la dirección del Centro Democrático establezca un método claro de selección, capaz de otorgar confianza a militantes y simpatizantes.

Iván Duque afirmó que el
Iván Duque afirmó que el Centro Democrático debe tener un candidato capaz de enfrentar al petrismo

Consultado sobre los precedentes en la colectividad, Duque recordó el mecanismo de encuestas presenciales adoptado en 2018 durante la consulta con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, sugiriendo que los desacuerdos internos actuales deben “zanjarse dentro de la institucionalidad del partido”, y subrayó la importancia de elegir un aspirante con capacidad de convocatoria y fortaleza para llegar a la consulta interpartidista de marzo.

Duque comentó al medio citado que es fundamental permitir al elegido conducir la campaña con respaldo autónomo y no descartó que, si las condiciones lo permiten, se reincorpore al proceso a todos los precandidatos.

Apuntó: “La colectividad está contra el tiempo y requiere un aspirante capaz de llegar a la consulta abierta”. De este modo, enfatizó la importancia de un mecanismo de elección dinámico y eficiente.

