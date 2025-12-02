Colombia

Huevos libres de jaulas: informe internacional expuso las empresas colombianas que no cumplen con el compromiso

El documento revela que la mayoría de las compañías del país ha iniciado la transición hacia sistemas en los que las gallinas no son violentadas, aunque persisten desafíos para cumplir la meta fijada para diciembre de 2025

En el informe se mencionan las empresas que no están cumpliendo con el compromiso - crédito Reuters

El mercado de la venta de huevos tiene gran relevancia en Colombia, debido a que es una fuente de alimento asequible para todos los sectores económicos, que, de la misma forma, genera empleos de manera constante en varias zonas del país.

Cabe mencionar que este producto llega al 98% de los hogares en el país, además de que es exportado a países como Ecuador y Venezuela en la región, además de otras naciones del Caribe.

En ese sentido, 2025 ha sido marcado como un tiempo de inflexión para la industria, puesto que en la región se registró el compromiso por parte de varias empresas de eliminar el uso de huevos provenientes de gallinas enjauladas, fijándose un tiempo límite para que esto se lleve a cabo al 100%.

Es por ello que, en un informe expuesto por la organización internacional Sinergia Anima, se reveló cómo está el panorama mixto en este sentido, abarcando procesos insuficientes para terminar con la práctica mencionada.

En 2021 más del 50% de las gallinas en Colombia vivían en todo momento encerradas en una jaula - crédito Reuters

Se menciona que de las 148 investigadas (en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador), el 66% reportan un nivel de implementación del compromiso.

“Vemos avances importantes, pero todavía no suficientes. El 2025 es un año decisivo para cumplir las promesas hechas a los animales y a los consumidores. Las empresas que no cumplan a tiempo quedarán rezagadas frente a un mercado y una ciudadanía que exigen mayor transparencia y estándares más éticos”, declaró al respecto Catalina Castaño, líder de Implementación Corporativa en Sinergia Animal.

Para destacar, Colombia aparece en el listado como uno de los países que ha presentado más avances al respecto, mencionando empresas que han seguido vinculadas al compromiso, sin ningún tipo de incumplimiento, durante más de dos años.

De las 86 empresas analizadas en Colombia, 41 fueron multinacionales y 45 locales, distribuidas por sectores como hoteles, supermercados, manufactureras, restaurantes, cafeterías y panaderías.

Empresas del sector avícola tienen hasta diciembre de 2025 para cumplir el compromiso de erradicar el uso de jaulas, mientras organizaciones internacionales advierten sobre avances insuficientes y exigen mayor transparencia en el proceso - crédito Reuters

En el informe se resalta que, empresas como Andrés Carne de Res, Kokoriko y Tostao, que aparecen vinculados al compromiso y no han informado nada sobre su implementación a nivel regional o nacional; de la misma forma, aparece un llamado a Nutresa, que se niega a republicar su compromiso, que en años pasados ya había hecho.

Para resaltar como está el mercado de los huevos en el país, se menciona un estudio de la firma EY y NielsenIQ, en el que se habla de como los consumidores colombianos están cambiando su forma de comprar.

Las personas consumidoras son cada vez más conscientes de lo que hay detrás de lo que compran. Abandonar las jaulas no solo mejora el bienestar animal, sino que también permite a las empresas conectar con su público de manera más auténtica y responsable”, destacó Catalina Castaño.

La fecha límite para cumplir con el compromiso es antes de finalizar el 2025 - crédito - Reuters

La organización internacional resaltó que la fecha limite para adherirse al compromiso se cumple en diciembre del 2025, por lo que piden que las empresas que siguen sin vincularse lo hagan próximamente.

En ese sentido, mencionan que en Latinoamérica cerca del 87% de las gallinas de la industria del huevo siguen confinadas en jaulas en batería: estructuras metálicas en las que cada ave dispone de menos espacio que una hoja tamaño carta, lo que les impide realizar comportamientos naturales. En Colombia, en 2021, el 59% de las gallinas de la industria aún vivían en estas condiciones.

Hasta el momento, ninguna de las empresas señaladas de manera negativa se han pronunciado al respecto, mientras que la Ong resaltó que se trata de un compromiso para que en los próximos años no exista una gallina que siga padeciendo de la situación expuesta.

