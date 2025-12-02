Colombia

Gobierno Petro dejó solos a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: Benedetti negó que el Presidente haya ordenado dar ‘coimas’ a congresistas

Armando Benedetti aseguró que los exministros de Interior y de Hacienda habrían actuado a espaldas del jefe de Estado, aunque pidió a la justicia esclarecer primero si los exfuncionarios sí crearon dicha “organización criminal”

Armando Benedetti defiende a Gustavo
Armando Benedetti defiende a Gustavo Petro y niega directrices presidenciales para entregar contratos o puestos a congresistas

La reciente imputación que afrontan Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del gobierno de Gustavo Petro, ha desatado un debate sobre la supuesta existencia de una red para comprar el respaldo de congresistas.

Sin embargo, tras conocerse las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación en las que se sostiene que Bonilla y Velasco lideraron una “organización criminal” destinada a asegurar apoyos políticos mediante la asignación de recursos públicos, desde el Ejecutivo se apartaron de cualquier relación con los exfuncionarios.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió en entrevista con Caracol Radio a las acusaciones realizadas por Fiscalía y defendió al presidente Gustavo Petro como presunto ordenador de los millonarios contratos a congresistas.

“El presidente de la República jamás se ha puesto o me ha dado alguna directriz en el sentido de que vaya y busque a algunos congresistas con base en darle puestos o darles algunos contratos o algo por el estilo, cupos indicativos o como se le quiera llamar ahora. Y de eso puedo dar fe y estoy completamente seguro”, señaló el ministro.

Las autoridades judiciales señalaron que los hechos datan de los años 2003 y 2004, cuando, según la Fiscalía, más de 612.000 millones de pesos fueron presuntamente utilizados para estos fines.

A los exministros se les formularon cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, acusaciones que ambos rechazaron.

En cuanto al presunto conocimiento del presidente sobre dichos movimientos corruptos, Benedetti aseguró que Gustavo Petro suele rechazar cualquier insinuación sobre entrega de ‘beneficios’ a ciertos políticos a cambio de apoyos.

“Él se vuelve muy irritable cuando le tocan el tema o alguien le propone que si pasa esto, se le puede ayudar a esto, él siempre ha sido muy irritable. Entonces, yo le creo al presidente, no solamente porque sea mi jefe, sino porque lo conozco un poco. Y en esa forma como yo lo conozco, lo que queda muy claro es que él no es de ese tipo de acciones”, señaló el ministro del Interior.

Al analizar si estos movimientos pudieron ocurrir sin el visto bueno del mandatario, Benedetti expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que los exfuncionarios hubieran actuado al margen del conocimiento presidencial.

Sin embargo, aclaró la necesidad de determinar si las actuaciones fueron explícitas o a espaldas del jefe de Estado: “Hay que ver si habrían hecho para empezar a hablar si fue de frente o de espaldas”, matizó el ministro.

En cuanto a la existencia de cualquier directriz presidencial para repartir puestos o contratos, Benedetti fue enfático al afirmar que no puede garantizar la honestidad de los congresistas, pero sí la posición del presidente al respecto.

Benedetti también objetó la cobertura de algunos medios de comunicación, a los que acusó de emitir juicios anticipados antes de que se esclarezcan las responsabilidades, argumentando que “prejuzgan” y “toman posición” sin pruebas concluyentes.

Sobre los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez, quienes han narrado presuntas negociaciones políticas a cambio de recursos, Benedetti señaló que durante dichos acontecimientos no se encontraba en el país.

Respecto a los hechos relatados por Olmedo en la Casa de Nariño, el ministro consideró que la situación parece referirse más a un hecho de apropiación irregular de fondos que a una compra de votos para asegurar apoyos legislativos.

“Se ve como que fue un hecho de alguien que se robaron una plata, pero no que esa plata hubiera servido para entonces comprar unos congresistas para entonces unos votos”, argumentó en la entrevista.

