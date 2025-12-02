Gobernadora del Valle envió contundente carta al ministro de Salud cuestionando las cifras con las que el Gobierno defiende su gestión

En un video, Toro aseguró que la crisis no se debe a la Adres sino a la insuficiencia de recursos - crédito X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que expone reparos frente al flujo de recursos y advierte sobre afectaciones en la atención de pacientes en el departamento.

El documento responde a un comunicado emitido por la cartera de Salud el 28 de noviembre y plantea discrepancias en torno a cifras, responsabilidades y el alcance de la crisis reportada por autoridades departamentales.

En el texto, la mandataria vallecaucana sostiene que la situación financiera está generando impactos en la continuidad de tratamientos, entrega de medicamentos y acceso a servicios especializados, y afirma que las quejas por demoras se han incrementado en el territorio.

Las comunicaciones fueron enviadas luego de que se conocieran declaraciones de la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, difundidas inicialmente por el expresidente Álvaro Uribe, y que llevaron al Gobierno nacional a emitir aclaraciones públicas.

La gobernadora expuso su posición en un video difundido en su cuenta de X, en el que afirmó: “Con respecto a su comunicado del 28 de noviembre dirigido a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, puedo decirle que la problemática no está en la Adres, sino en la insuficiencia de recursos (…) esto ha venido generando la profundización de una crisis financiera que hoy pone en riesgo la vida de los vallecaucanos”.

Toro también manifestó preocupación por los indicadores de salud en poblaciones con enfermedades de alto costo o baja prevalencia. De acuerdo con su mensaje: “Sí hay un incremento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas y discontinuidad de los tratamientos”. Añadió que, según reportes departamentales, los casos de estas patologías pasaron de 3.850 en 2024 a 4.310 en 2025, y que se registraron veinte fallecimientos asociados a interrupciones terapéuticas.

Contenido de la carta enviada al Ministerio de Salud

La comunicación oficial, fechada el 1 de diciembre, plantea discrepancias con las precisiones difundidas por el Ministerio de Salud. El documento señala que la crisis “es innegable” y que estaría relacionada con empeoramiento de estados de salud, muertes evitables y aumento del gasto de bolsillo entre los usuarios.

“Los pagos sin retrasos no son verdad: el Adres gira en tres oportunidades (…) hemos recibido giros en los últimos días del mes”, aseguró la gobernadora. Agregó que, además de los recursos provenientes de EPS, el departamento ha registrado retrasos que, a su juicio, afectan la continuidad de servicios.

Otro de los puntos expuestos es el estado de las EPS que operan en el Valle del Cauca. La mandataria señaló: “Las EPS, las que afilian al 90% de los vallecaucanos, están intervenidas por el Estado desde 2022 por razones administrativas y financieras”; e indicó que los cambios en los equipos interventores han afectado procesos de contratación, lo que derivaría en ausencia de redes prestadoras consolidadas en el departamento.

La carta también cuestiona los cálculos del ministerio sobre giros. Según el documento: “Informa usted que el Adres ha realizado el giro directo de $4,76 billones (…) Ministro, usando el valor de la UPC nominal (…) los recursos para financiar los afiliados ascienden a $6,118 billones de pesos”. También asegura que el valor total debería ser mayor si se consideran regímenes y variables demográficas, estimándolo en $7,678 billones sin incluir población de excepción.

El Ministerio de Salud defendió su gestión

El Ministerio de Salud publicó un pronunciamiento días antes indicando que el flujo de recursos hacia EPS, hospitales y clínicas se realiza sin demoras, y que las interrupciones y fallas en la atención obedecen a procesos administrativos de las Entidades Promotoras de Salud. Según el comunicado, “las dificultades relacionadas con la interrupción de terapias, la falta de medicamentos, la demora en la atención y la carencia de acceso a los servicios obedecen a deficiencias de administración y pago por parte de las EPS”.

La cartera informó que la Adres ha girado 4,76 billones de pesos en 2025 para el Valle del Cauca —$3,3 billones a la red privada y $1,45 billones a la pública— y señaló que la UPC del departamento aumentó 33,3 % entre 2022 y 2024. Indicó, además, que la deuda mencionada corresponde a obligaciones acumuladas por parte de las EPS con los prestadores.

El ministerio destacó que se han invertido $819.972 millones en atención primaria, infraestructura y fortalecimiento de servicios en el departamento. En materia de medicamentos, la cartera sostuvo que no existe desabastecimiento general y que las dificultades responden a relaciones entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos. También señaló que, según datos oficiales, los casos y la mortalidad en enfermedades huérfanas presentan una disminución frente a 2024.