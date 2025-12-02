Colombia

Expobar 2025: negocios, arte y tecnología en la gran cita del entretenimiento nocturno colombiano

La feria reunirá a empresarios, DJs y chefs en Bogotá y Santa Marta para impulsar la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad del sector

Expobar 2025, la feria más relevante del entretenimiento nocturno en Colombia, se celebrará del 2 al 4 de diciembre en dos sedes: Bogotá y Santa Marta. REUTERS/Jim Vondruska

Expobar 2025, la feria más relevante del entretenimiento nocturno en Colombia, se celebrará del 2 al 4 de diciembre en dos sedes: Bogotá y Santa Marta. El evento, organizado por Asobares Colombia, reunirá a empresarios, autoridades, expertos nacionales e internacionales y trabajadores del sector, con el objetivo de impulsar la profesionalización, la innovación y la sostenibilidad en una industria clave para el desarrollo económico y social del país.

Expobar 2025: edición “Fusión” y ejes estratégicos

La agenda se desarrollará en Theatrón de Bogotá los días 2 y 3 de diciembre, y continuará el 4 de diciembre en el Hotel Hilton Garden de Santa Marta. REUTERS/Manuel Silvestri/File Photo

La edición “Fusión” de Expobar 2025 se presenta como el punto de encuentro definitivo para el gastroentretenimiento nacional. La agenda se desarrollará en Theatrón de Bogotá los días 2 y 3 de diciembre, y continuará el 4 de diciembre en el Hotel Hilton Garden de Santa Marta. La entrada será gratuita para empresarios, personal del sector, marcas, proveedores, autoridades y público especializado.

El evento girará en torno a cuatro ejes estratégicos: profesionalización, innovación, sostenibilidad y articulación público-privada. Según Asobares Colombia, la feria busca formalizar y fortalecer la industria nocturna, transformando el talento y la creatividad en oportunidades reales de desarrollo económico y social.

Espacios temáticos y agenda de actividades

Expobar 2025 ofrecerá una experiencia integral que combina negocios, arte, gastronomía, tecnología y mixología. Entre los espacios destacados se encuentra la primera Cumbre de CEOs del gastroentretenimiento en Colombia.

Expobar 2025 ofrecerá una experiencia integral que combina negocios, arte, gastronomía, tecnología y mixología. Entre los espacios destacados se encuentra la primera Cumbre de CEOs del gastroentretenimiento en Colombia, donde líderes del sector definirán la hoja de ruta para el futuro de la industria.

El programa incluye áreas como ExpoDJ, donde DJs, productores y VJs presentarán las últimas tendencias en música y tecnología; Círculo Gastro, con conferencias, shows de cocina y conversatorios sobre innovación gastronómica; y Mix&Shake, dedicado a la mixología y coctelería. Además, se realizarán foros sobre normatividad, empleo nocturno, turismo gastronómico e inversión, así como espacios de networking y creación de alianzas público-privadas.

Panorama económico y social del sector nocturno

El sector de bares y restaurantes en Colombia ha mostrado señales de recuperación durante el primer semestre de 2025. (Jesús Hellín/Europa Press)

El sector de bares y restaurantes en Colombia ha mostrado señales de recuperación durante el primer semestre de 2025. De acuerdo con cifras de Asobares Colombia, el crecimiento real en ingresos fue del 1,9 %, con un valor agregado de COP 20,9 billones. El subsector de bares y discotecas destacó con un aumento del 13,6 % en ocupación y un incremento del 64,3 % en ingresos promedio.

A pesar de estos avances, la informalidad sigue siendo un reto, ya que dos de cada tres trabajadores no están formalizados. La reciente reforma laboral, que incrementó los recargos nocturnos y dominicales, obligó a los empresarios a reorganizar turnos y reducir personal. No obstante, el sector mantiene su papel como motor de empleo joven: en Bogotá representa el 44 % de la fuerza laboral juvenil del sector y en Santa Marta cerca del 29 %.

Asobares Colombia proyecta para el segundo semestre de 2025 un crecimiento en la facturación de entre 4 % y 6 %, impulsado por la temporada turística, Halloween y las celebraciones de fin de año.

Bogotá y Santa Marta: sedes estratégicas para la industria nocturna

La elección de Bogotá y Santa Marta como sedes de Expobar 2025 responde a su relevancia en la economía nocturna. Foto: María José Cogollo.

La elección de Bogotá y Santa Marta como sedes de Expobar 2025 responde a su relevancia en la economía nocturna. En la capital, aporta el 2,9 % del valor agregado distrital, mientras que en Santa Marta representa el 4,3 % del valor agregado local, con una participación significativa de jóvenes y mujeres en el empleo del sector.

Santa Marta, en particular, se consolida como un destino de eventos de alto impacto gracias a la estrategia “Santa Marta Eventful”, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Alcaldía de Santa Marta. El secretario Carlos Jaramillo Ríos afirmó a Asobares Colombia que “Santa Marta ya es un referente para la industria nocturna y gastronómica. Con eventos como Expobar, seguimos impulsando capacidades, articulando sectores y generando oportunidades reales para los jóvenes, mujeres y trabajadores que hacen parte de este ecosistema”.

Proyección para el segundo semestre de 2025

De cara al cierre del año, Asobares Colombia prevé un repunte en el sector, impulsado por la temporada alta y las festividades.

De cara al cierre del año, Asobares Colombia prevé un repunte en el sector, impulsado por la temporada alta y las festividades. La expectativa es que la facturación crezca entre 4 % y 6 %, consolidando la recuperación y el avance hacia la formalización y la profesionalización del sector nocturno.

Expobar 2025 se perfila así como un motor de transformación para la industria nocturna y la economía local, reuniendo a los principales actores del sector para construir nuevas oportunidades y fortalecer el desarrollo económico y social en Colombia.

