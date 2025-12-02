Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

La presentadora Andrea Serna sorprendió a todos con el anuincio de un embarazo en la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los famosos concursos en la televisión colombiana no solo han captado el interés de los colombianos por las intensas competencias físicas y estrategias, sino por los vínculos personales que van más allá de la pantalla, pues algunos famosos se han enamorado en la competencia.

En el caso del Desafío, la convivencia y la intensidad del juego se han convertido en un ambiente propicio para el surgimiento de relaciones sentimentales. Algunas de ellas fueron más allá, pues los concursantes formaron una familia y tuvieron bebés, lo que toma especial relevancia durante la emisión del 1 de diciembre de 2025.

Entre las historias más recordadas se encuentra la de Paola Solano y Gago, que se conocieron durante el Desafío The Box 2021. En esa edición, Solano se consagró como ganadora, y aunque su vínculo con Gago comenzó como una amistad dentro de la Ciudad de las cajas, la relación evolucionó una vez que ambos abandonaron el programa.

Con el tiempo, la pareja consolidó su unión y formó una familia con el nacimiento de dos hijos, José Martín y Joaquín, que suelen aparecer en las redes sociales de sus padres, lo que se convierte en un ejemplo de la continuidad de su historia más allá del reality.

Otro caso que se tomó las redes sociales es el de Anamar y Renzo, participantes del Desafío XX años, que, a diferencia de Solano y Gago, tuvieron un romance que se desarrolló abiertamente ante las cámaras.

Aunque la relación se mantuvo tras la finalización del programa, la pareja optó por terminar la relación debido a diferencias personales. Sin embargo, poco después de su ruptura, anunciaron que esperaban un hijo, al que llamaron Ethan, que cuenta con apenas unos meses de vida, lo que motivó a la pareja a dejar de lado sus diferencias para priorizar el bienestar de su hijo.

A lo largo de las distintas temporadas del Desafío, las historias de amor han llamado la atención de los seguidores del concurso. Entre las más comentadas se encuentra la de Luisa y Marlon en 2025, una pareja que se formó durante la competencia, aunque su continuidad se vio afectada por la expulsión de Marlon tras una infracción al reglamento.

También destaca la relación entre Karol y Mono, que ya se conocían antes de ingresar al programa, y la de La Crespa y Alejo, cuyo vínculo terminó cuando, tras la separación, ella manifestó su atracción por las mujeres.

Además otra de las relaciones más recordadas de la edición de 2024 es la de Guajira y Kevyn, que confirmaron su noviazgo tras meses de la finalización del reality.

La evolución de lazos personales dentro del Desafío hace parte de la esencia que cautiva a los seguidores del programa, que están a la espera de lo que pueda ocurrir durante la temporada de 2025.

Y es que en el Desafío Siglo XXI también se desarrollaron vínculos sentimentales muy fuertes, como ocurrió con Valentina y Lucho; Zambrano e Isa; Zambrano y Katiuska; y Rata y Deisy, que son los únicos que han mantenido su cercanía con el pasar de los días, aunque no han confirmado un noviazgo, puesto que no han convivido fuera de la Ciudad de las Cajas.

Embarazo de una participante del ‘Desafío Siglo XXI’

Pese a que hasta 2025 no se había registrado ningún embarazo durante la emisión del programa, la presentadora Andrea Serna anticipó en el avance del capítulo 103 que una de las participantes aún en competencia podría estar esperando un hijo, lo que sorprendió en gran medida a los seguidores del formato.