Colombia

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

La convivencia en el juego causa cercanías románticas, aunque algunos de los participantes hasta decidieron formar una familia

Guardar
La presentadora Andrea Serna sorprendió
La presentadora Andrea Serna sorprendió a todos con el anuincio de un embarazo en la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los famosos concursos en la televisión colombiana no solo han captado el interés de los colombianos por las intensas competencias físicas y estrategias, sino por los vínculos personales que van más allá de la pantalla, pues algunos famosos se han enamorado en la competencia.

En el caso del Desafío, la convivencia y la intensidad del juego se han convertido en un ambiente propicio para el surgimiento de relaciones sentimentales. Algunas de ellas fueron más allá, pues los concursantes formaron una familia y tuvieron bebés, lo que toma especial relevancia durante la emisión del 1 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las historias más recordadas se encuentra la de Paola Solano y Gago, que se conocieron durante el Desafío The Box 2021. En esa edición, Solano se consagró como ganadora, y aunque su vínculo con Gago comenzó como una amistad dentro de la Ciudad de las cajas, la relación evolucionó una vez que ambos abandonaron el programa.

Con el tiempo, la pareja consolidó su unión y formó una familia con el nacimiento de dos hijos, José Martín y Joaquín, que suelen aparecer en las redes sociales de sus padres, lo que se convierte en un ejemplo de la continuidad de su historia más allá del reality.

Los recordados participantes formaron una
Los recordados participantes formaron una amplia familia - crédito Instagram

Otro caso que se tomó las redes sociales es el de Anamar y Renzo, participantes del Desafío XX años, que, a diferencia de Solano y Gago, tuvieron un romance que se desarrolló abiertamente ante las cámaras.

Aunque la relación se mantuvo tras la finalización del programa, la pareja optó por terminar la relación debido a diferencias personales. Sin embargo, poco después de su ruptura, anunciaron que esperaban un hijo, al que llamaron Ethan, que cuenta con apenas unos meses de vida, lo que motivó a la pareja a dejar de lado sus diferencias para priorizar el bienestar de su hijo.

Aunque la pareja se separó,
Aunque la pareja se separó, el amor por su pequeño sigue vigente - crédito Instagram

A lo largo de las distintas temporadas del Desafío, las historias de amor han llamado la atención de los seguidores del concurso. Entre las más comentadas se encuentra la de Luisa y Marlon en 2025, una pareja que se formó durante la competencia, aunque su continuidad se vio afectada por la expulsión de Marlon tras una infracción al reglamento.

También destaca la relación entre Karol y Mono, que ya se conocían antes de ingresar al programa, y la de La Crespa y Alejo, cuyo vínculo terminó cuando, tras la separación, ella manifestó su atracción por las mujeres.

Además otra de las relaciones más recordadas de la edición de 2024 es la de Guajira y Kevyn, que confirmaron su noviazgo tras meses de la finalización del reality.

La evolución de lazos personales dentro del Desafío hace parte de la esencia que cautiva a los seguidores del programa, que están a la espera de lo que pueda ocurrir durante la temporada de 2025.

Y es que en el Desafío Siglo XXI también se desarrollaron vínculos sentimentales muy fuertes, como ocurrió con Valentina y Lucho; Zambrano e Isa; Zambrano y Katiuska; y Rata y Deisy, que son los únicos que han mantenido su cercanía con el pasar de los días, aunque no han confirmado un noviazgo, puesto que no han convivido fuera de la Ciudad de las Cajas.

Las relaciones en el 'Desafío
Las relaciones en el 'Desafío 2025' fueron protagonistas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Embarazo de una participante del ‘Desafío Siglo XXI’

Pese a que hasta 2025 no se había registrado ningún embarazo durante la emisión del programa, la presentadora Andrea Serna anticipó en el avance del capítulo 103 que una de las participantes aún en competencia podría estar esperando un hijo, lo que sorprendió en gran medida a los seguidores del formato.

Temas Relacionados

DesafíoEmbarazada DesafíoParejas DesafíoDesafío en vivoDesafío hoyColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

La ciudadana no dudó en burlar la seguridad para acercarse al cantante

Fan de Jhonny Rivera se

Más de 764.000 bogotanos recibirán pasajes gratuitos de TransMilenio durante diciembre: estas serán las personas beneficiadas

La estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado amplía su cobertura, priorizando adultos mayores, personas con discapacidad y hogares en pobreza, con una inversión histórica que fortalece el acceso al transporte público

Más de 764.000 bogotanos recibirán

Daniel Quintero insistió en que aún podrá inscribirse como candidato presidencial, pese a que fue declarado inhabilitado por la Registraduría

El acusado exalcalde de Medellín, que a juicio del órgano electoral ya fue descartado en la consulta del 26 de octubre, reiteró su postura de que debe permitirse su inscripción como aspirante al primer cargo de la Nación, que ya no sería por firmas, sino con el aval de un partido político

Daniel Quintero insistió en que

Fiscalía pidió medida de aseguramiento para exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla: “Esta historia jurídicamente apenas empieza”

El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda, afirmó que su cliente enfrentará el proceso “con la verdad” y que las pruebas presentadas por el ente acusador serán sometidas a un análisis exhaustivo

Fiscalía pidió medida de aseguramiento

Conductor se burló de la Policía durante un procedimiento de tránsito: “La multa se la pago mil veces”

La Secretaría de Movilidad se pronunció tras el suceso, que desató indignación entre los habitantes de la capital

Conductor se burló de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Las emotivas palabras del profe

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más reproducida en Apple Colombia hoy

Yeison Jiménez preocupó a sus fanáticos: fue sacado en ambulancia tras una presentación en Bogotá

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria