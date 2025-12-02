Colombia

Municiones, fusiles y explosivos: descubrieron un taller para armas oculto en un apartamento del norte de Bogotá

El hallazgo incluyó partes de fusiles, centenas de cartuchos y componentes explosivos importados ilícitamente desde Estados Unidos

Guardar
Esta fue parte de las
Esta fue parte de las municiones que hallaron las autoridades en la unidad residencial, en el barrio Mazurén - crédito Alcaldía de Bogotá

Un taller clandestino para el reacondicionamiento de munición y la manipulación de explosivos fue desmantelado por las autoridades en Bogotá, tras una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La operación condujo al hallazgo de un arsenal de piezas ilegales de armas y materiales explosivos en un apartamento ubicado en el norte de la ciudad, informó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación se inició luego de que autoridades estadounidenses advirtieron sobre un envío sospechoso ingresado a Colombia por paquetería internacional.

La alerta permitió a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación rastrear dos cañones de fusil modelo M4 camuflados dentro de una pantalla de computador, dirigidos hacia un apartamento en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba.

De acuerdo con los datos que constataron las autoridades, la intervención incluyó un allanamiento inmediatamente autorizado desde la llegada del cargamento.

Los informes entregados por las autoridades indicaron que el inmueble pertenece a un hombre identificado como propietario de un club de tiro que llevaba más de 15 años de operación en la ciudad.

“Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble pertenece a una persona propietaria de un club de tiro, quien trabaja hace más de 15 años en este gremio. Al parecer, este ciudadano utilizaba sus permisos, experiencia y empresas de fachada para ingresar ilegalmente armas y partes de estas, desde Estados Unidos, evadiendo los controles aduaneros”, fueron las palabras del teniente coronel Diego Alfonso García Castañeda, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa (e).

Las investigaciones señalaron que la persona utilizaba sus permisos y negocios como fachada para ingresar y manipular armas y partes procedentes de Estados Unidos.

Material incautado en el apartamento
Material incautado en el apartamento del barrio Mazurén, en el norte de Bogotá - crédito Policía Nacional

Tras evadir controles aduaneros y montando un espacio clandestino para el reacondicionamiento de municiones y explosivos.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron una gran cantidad de materiales. En el lugar se encontraron 4.943 vainillas, 1.406 proyectiles, 589 cartuchos de varios calibres, 5.900 gramos de pólvora, 3.550 gramos de fulminantes, 3.470 tacos plásticos para escopeta, 1.950 gramos de perdigones, 54 partes y accesorios de armas de fuego y 12 proveedores, junto a una pistola marca CZ 9mm. El Tiempo resaltó que la manipulación de estos elementos representó un alto riesgo para los residentes del conjunto residencial.

Dentro de los elementos decomisados, las autoridades subrayaron la presencia de pólvora y fulminantes, lo que suponía una amenaza latente en caso de explosión o incendio en un entorno residencial. La manipulación y almacenamiento de este material se realizaban en medio de familias, lo que incrementó el riesgo de una emergencia mayor.

La Fiscalía indicó que la actividad de reacondicionamiento de municiones configura el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

La Policía Nacional instó a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de comercialización ilegal de armas o componentes a través de canales oficiales, como la línea anticontrabando 159 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando la confidencialidad de la denuncia.

Las municiones fueron halladas en
Las municiones fueron halladas en un apartamento del barrio Mazurén, en la localidad de Suba - crédito Google Maps

Las armas incautadas en el sector de San Victorino se acercan a las 300 solo en septiembre del 2025

Un total de 29 operativos y 283 armas incautadas marcaron el balance de seguridad de septiembre en el sector de San Victorino en Bogotá, según datos oficiales divulgados por el Concejo de Bogotá.

Las intervenciones, lideradas por la Alcaldía Local de Santa Fe y la Policía Metropolitana, permitieron la recuperación de 2.500 metros cuadrados de espacio público y el decomiso de mercancía irregular, residuos y elementos utilizados en actividades ilícitas.

En las estaciones de Transmilenio
En las estaciones de Transmilenio las autoridades han logrado incautar armas - crédito Mebog

Durante las operaciones, las autoridades confiscaron 283 armas cortopunzantes e intervinieron de forma directa en 22 oportunidades.

El informe publicado por el Concejo de Bogotá detalló la eliminación de más de 14 toneladas de residuos sólidos que contaminaban la zona, la recuperación de 54 bicicletas, de las cuales 8 habían sido reportadas como hurtadas, y la incautación de sustancias psicoactivas, incluyendo 500 gramos de marihuana y 20 cigarros armados.

Temas Relacionados

Taller clandestinoApartamentos BogotáExplosivosPolfaFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Ignacio Baladán les sacó unas emotivas palabras y consejos a famosos cantantes que estuvieron en el concierto de J Balvin

La presentación del artista en Medellín, sirvió para que el uruguayo creador de contenido lograra detrás del escenario confesiones y mensajes motivadores de artistas como Maluma y De la Ghetto, entre otros

Ignacio Baladán les sacó unas

Pese al conflicto interno en el Centro Democrático, Álvaro Uribe insiste en coalición que busque ganar las elecciones del 2026: “Desde Abelardo hasta Fajardo”

El exmandatario explicó que la estrategia política pretende impulsar a un candidato único que compita contra el aspirante cercano a Gustavo Petro

Pese al conflicto interno en

Caída del dólar en Colombia se desacelera y peso respira este martes 2 de diciembre

La divisa estadounidense se mantuvo prácticamente estable ante la moneda colombiana durante las primeras horas de este martes

Caída del dólar en Colombia

Autoridades de Medellín inmovilizan camioneta dorada de creador de contenido bogotano, por infracciones de tránsito: esto se sabe

El vehículo de lujo de El Billetudo fue retenido por la alteración de placas y color, además de la agresión a agentes de tránsito durante una caravana en Las Palmas

Autoridades de Medellín inmovilizan camioneta

La Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro por presunta apropiación de recursos públicos

La fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, al señalar que el exdiputado habría direccionado contratos y accedido a información privilegiada del proceso

La Fiscalía pidió cárcel para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Ignacio Baladán les sacó unas

Ignacio Baladán les sacó unas emotivas palabras y consejos a famosos cantantes que estuvieron en el concierto de J Balvin

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Luinny le dio millonario premio a Yina Calderón a pesar de no haber ganado el ‘reality’: “Lo que ella me pida”

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’, el documental sobre cómo creó su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Así fue se vivió la chiva de Feid para el concierto de J Balvin: el artista recorrió las calles de Medellín

Deportes

James Rodríguez le cerraron una

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista deportiva se burló del Tino Asprilla por asegurar que Nacional ganaría los dos duelos ante Junior: “Yo no estaba en la cancha”