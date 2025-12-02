Municiones, fusiles y explosivos: descubrieron un taller para armas oculto en un apartamento del norte de Bogotá

Esta fue parte de las municiones que hallaron las autoridades en la unidad residencial, en el barrio Mazurén - crédito Alcaldía de Bogotá

Un taller clandestino para el reacondicionamiento de munición y la manipulación de explosivos fue desmantelado por las autoridades en Bogotá, tras una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La operación condujo al hallazgo de un arsenal de piezas ilegales de armas y materiales explosivos en un apartamento ubicado en el norte de la ciudad, informó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.

La investigación se inició luego de que autoridades estadounidenses advirtieron sobre un envío sospechoso ingresado a Colombia por paquetería internacional.

La alerta permitió a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación rastrear dos cañones de fusil modelo M4 camuflados dentro de una pantalla de computador, dirigidos hacia un apartamento en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba.

De acuerdo con los datos que constataron las autoridades, la intervención incluyó un allanamiento inmediatamente autorizado desde la llegada del cargamento.

Los informes entregados por las autoridades indicaron que el inmueble pertenece a un hombre identificado como propietario de un club de tiro que llevaba más de 15 años de operación en la ciudad.

“Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble pertenece a una persona propietaria de un club de tiro, quien trabaja hace más de 15 años en este gremio. Al parecer, este ciudadano utilizaba sus permisos, experiencia y empresas de fachada para ingresar ilegalmente armas y partes de estas, desde Estados Unidos, evadiendo los controles aduaneros”, fueron las palabras del teniente coronel Diego Alfonso García Castañeda, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa (e).

Las investigaciones señalaron que la persona utilizaba sus permisos y negocios como fachada para ingresar y manipular armas y partes procedentes de Estados Unidos.

Material incautado en el apartamento del barrio Mazurén, en el norte de Bogotá - crédito Policía Nacional

Tras evadir controles aduaneros y montando un espacio clandestino para el reacondicionamiento de municiones y explosivos.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron una gran cantidad de materiales. En el lugar se encontraron 4.943 vainillas, 1.406 proyectiles, 589 cartuchos de varios calibres, 5.900 gramos de pólvora, 3.550 gramos de fulminantes, 3.470 tacos plásticos para escopeta, 1.950 gramos de perdigones, 54 partes y accesorios de armas de fuego y 12 proveedores, junto a una pistola marca CZ 9mm. El Tiempo resaltó que la manipulación de estos elementos representó un alto riesgo para los residentes del conjunto residencial.

Dentro de los elementos decomisados, las autoridades subrayaron la presencia de pólvora y fulminantes, lo que suponía una amenaza latente en caso de explosión o incendio en un entorno residencial. La manipulación y almacenamiento de este material se realizaban en medio de familias, lo que incrementó el riesgo de una emergencia mayor.

La Fiscalía indicó que la actividad de reacondicionamiento de municiones configura el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

La Policía Nacional instó a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de comercialización ilegal de armas o componentes a través de canales oficiales, como la línea anticontrabando 159 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando la confidencialidad de la denuncia.

Las municiones fueron halladas en un apartamento del barrio Mazurén, en la localidad de Suba - crédito Google Maps

