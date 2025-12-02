DAVIbank: qué cambios habrá para los clientes de Scotiabank luego de la integración con Davivienda

La integración de Scotiabank Colpatria y Davivienda da origen a DaviBank, transformando el sector financiero colombiano - crédito Davivienda

El surgimiento de DAVIbank marcó un hito en el sector financiero colombiano, tras la integración de las operaciones de Scotiabank Colpatria bajo una nueva identidad.

Este proceso, que ya se encuentra en marcha, implica una transformación profunda en la experiencia de los usuarios, que ahora accederán a una red ampliada de servicios y productos, sin que ello suponga trámites adicionales ni cambios en sus rutinas bancarias.

La transición, según explicó Jorge Rojas Dumit, presidente de la nueva entidad financiera, a Valora Analitik, se diseñó para garantizar la estabilidad y continuidad de los clientes provenientes de Scotiabank.

“Preservar lo que viene de atrás es fundamental. Recibimos una operación sólida, con una base de clientes muy importante, y nuestro objetivo es que todo funcione como debe funcionar”, afirmó.

Los clientes de DAVIbank mantienen sus productos y accesos sin cambios, garantizando continuidad y seguridad en la transición, según el presidente de la entidad, Jorge Rojas Dumit

Rojas subrayó que la prioridad ha sido asegurar que los usuarios experimenten tranquilidad y seguridad durante la adopción de la nueva marca, sin fricciones en el proceso.

En términos operativos, los clientes no deben realizar ninguna gestión para adaptarse al cambio. “No tienen que ir a la oficina, no tienen que cambiar plásticos, no tienen que cambiar claves, no tienen que cambiar accesos. Todo sigue igual. Solo cambia la marca”, detalló Rojas a Valora Analitik.

El equipo comercial, los asesores y los líderes de relación que acompañaban a los usuarios de Scotiabank continúan en sus funciones, ahora bajo la insignia de DaviBank.

Los accesos a portales, aplicaciones y tarjetas permanecen inalterados, y la única diferencia visible será la presencia de la nueva marca en los canales digitales y físicos.

Uno de los beneficios inmediatos para los clientes es la expansión de la red de cajeros automáticos. Rojas anunció que, desde este momento, los usuarios pueden acceder a 2.800 cajeros de Davivienda y DaviBank, frente a los setecientos que ofrecía anteriormente Scotiabank.

“Pasan de 700 a 2.800 cajeros, y todas las transacciones en los cajeros de Davivienda serán totalmente gratuitas”, puntualizó el presidente de DaviBank. Este incremento también favorece a los clientes de Davivienda, quienes suman setecientos cajeros adicionales a su disposición.

DAVIbank amplía su red de cajeros automáticos a 2.800 unidades, ofreciendo transacciones gratuitas para todos sus clientes

La red de oficinas también experimenta un crecimiento significativo. A las 95 sucursales de Scotiabank se suman ahora 500 de Davivienda, lo que multiplica por cinco los puntos de atención disponibles en todo el país.

Esta cobertura ampliada abarca grandes ciudades, municipios y zonas intermedias, permitiendo a los clientes realizar pagos, consignaciones y trámites en cualquier oficina del banco. “Un cliente de DAVIbank puede acercarse desde ahora a cualquier oficina de Davivienda para pagar su tarjeta de crédito o hacer una transacción presencial. Ya está disponible”, insistió Rojas.

En el ámbito de productos, la entidad introduce un bolsillo de ahorro con rentabilidad del 8% efectivo anual, disponible de inmediato para quienes tengan este producto asociado a su cuenta de ahorros.

“A partir de hoy, los clientes de DAVIbank que tienen un bolsillo atado a su cuenta de ahorros recibirán una rentabilidad del 8% efectivo anual, con disponibilidad inmediata de sus fondos”, explicó Rojas.

El portafolio de tarjetas de crédito se mantiene robusto y sin alteraciones para los usuarios actuales. “Los clientes mantienen sus tarjetas actuales. No tienen que hacer absolutamente nada. Sus plásticos siguen operando de manera normal hasta el vencimiento”, aclaró el presidente del banco.

Las nuevas tarjetas emitidas llevarán la marca DAVIbank, pero la operación para los usuarios existentes no se modifica. El portafolio incluye tarjetas Meta, Gold y Black, con franquicias Visa, Mastercard y American Express, además de productos compartidos con aliados estratégicos como Avianca, Cencosud, PetPet, Prisma y la tradicional Crédito Fácil Codensa, relevante en Bogotá y otras ciudades.

En materia de digitalización, la entidad lanzó una tarjeta débito digital que puede activarse desde la aplicación móvil y utilizarse para compras, pagos con QR y transacciones sin necesidad de tarjeta física. Rojas destacó que esta innovación representa un avance hacia la modernización y simplificación de la experiencia bancaria.

Las empresas, pymes y clientes corporativos también se benefician de la integración. Desde ahora, pueden financiar activos a través de leasing, incluyendo bienes de largo plazo, maquinaria y flotas.

Empresas y pymes acceden a financiamiento de activos y leasing, con una red de 70.000 corresponsales bancarios en integración

“Las pymes y empresas ya pueden financiar sus bienes de largo plazo, maquinaria o flotas a través del leasing. Este servicio está disponible desde hoy”, señaló Rojas. Además, la red de corresponsales bancarios se encuentra en proceso de integración y contará con cerca de 70.000 puntos a nivel nacional.

En el segmento de banca corporativa, DAVIbank conservará y potenciará las capacidades internacionales heredadas de Scotiabank, como la financiación internacional, emisión de bonos, coberturas y soporte a multinacionales.

Estas capacidades se complementan con las del Grupo Bolívar, que opera bancos en Panamá y Miami, así como una casa de bolsa en Panamá. “Los clientes de banca privada tendrán más posibilidades de inversión local e internacional. Las opciones se amplían de manera importante”, concluyó Rojas.

La transformación de Scotiabank Colpatria en DAVIbank también abarca otros negocios financieros, como la comisionista de bolsa y la fiduciaria, que ahora operan bajo los nombres DAVIbank Comisionista de Bolsa y DAVIbank Fiduciaria, integrados al portafolio de Davivienda Group.

El proceso de adopción visual de la nueva marca avanza rápidamente: alrededor del 80 % de las oficinas ya exhiben la imagen de DaviBank y más de la mitad de los cajeros automáticos presentan la nueva identidad. En el entorno digital, la página web y la aplicación móvil de DaviBank están plenamente operativas, y la línea telefónica de atención al cliente se mantiene sin cambios.

La integración entre Davivienda y Scotiabank, considerada una de las operaciones más relevantes del año en el sector financiero colombiano y centroamericano, se formalizó tras la aprobación de la Superintendencia Financiera.

La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero

Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquirió una participación del 20% en el holding, que ahora suma alrededor de 29 millones de clientes y activos superiores a 60.000 millones de pesos. El Grupo Bolívar continúa como la sociedad controlante del nuevo conglomerado.

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, expresó a Cambio su satisfacción por la alianza: “Nos sentimos orgullosos de tener a Scotiabank como socio global, fortaleciendo nuestra presencia multilatina para ofrecer más valor a los clientes y a los países en los que tenemos presencia”.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) también concretó una inversión de USD 150 millones para adquirir el 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A., fortaleciendo la operación en Centroamérica y la estrategia de financiamiento sostenible, especialmente para pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos vinculados a la transición energética.

En la práctica, la desaparición de la marca Scotiabank Colpatria implica que los clientes de DAVIbank son los principales beneficiarios de la integración, accediendo a una red ampliada de cajeros y oficinas, nuevos productos y servicios, y una experiencia bancaria modernizada, mientras que los usuarios de Davivienda mantienen sus productos y condiciones sin alteraciones.