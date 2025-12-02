Colombia

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

La joven reveló tener dudas sobre su estado, por lo que se hizo una prueba y el resultado sorprendió a sus compañeros

Guardar
La participante compartió el resultado con sus compañeros - crédito @galanj93 / TikTok

Durante la emisión del 1 de diciembre de 2025 del Desafío Siglo XXI se conoció una de las noticias más esperadas de toda la temporada, puesto que una de las participantes demostró sus dudas sobre un posible embarazo. La joven aseguró que tenía un retraso de su periodo menstrual, además de sentir náuseas.

Se trata de Kathe, participante de Neos, que ingresó a la competencia tras ser reclutada por Valkirya y Kevyn en La ruta por Colombia. Sin embargo, a lo largo de la convivencia empezó a desarrollar síntomas que la hicieron dudar de su estado.

Todo comenzó cuando la joven le comentó a su compañera Sofía que sentía bastante malestar, sumado a la falta de apetito, especialmente hacia el pescado que se había preparado en la casa Neos, asegurando que sentía ganas de vomitar.

La reacción de Sofía no se hizo esperar y, entre risas, le aseguró que esos eran “puros síntomas de embarazo”, bromeando con que el grupo ya no estaba formado por 4 personas, sino por 5.

La joven se sorprendió tras
La joven se sorprendió tras ver el resultado en la prueba casera - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

De forma más seria, Kathe le confesó a su compañera que llevaba varios días de retraso en su periodo menstrual, lo que incrementó las sospechas entre sus compañeros, debido a que la noticia se propagó rápidamente en la casa, lo que terminó generando un ambiente de expectativa y comentarios de apoyo a la joven.

El resultado de la primera prueba de embarazo

Poco después de que Kathe expresara sus dudas, la producción le entregó una prueba de embarazo. Ella se dirigió al baño para realizarla y, al salir, anunció ante sus compañeros que el resultado había sido positivo mientras tenía cara de sorpresa.

La reacción no se hizo esperar, pues Sofía le arrebató la prueba de la mano y dijo con voz firme: “¡Está embarazada!”, mientras Kevyn y Roldán se acercaron para comprobar el resultado en el dispositivo. Por su parte, la joven se mostró notablemente impactada por la situación y expresó: “Estoy en shock, todavía no me la creo”, mientras Kevyn la felicitaba y el resto del grupo hacía bromas.

La noticia dejó en shock
La noticia dejó en shock a los demás participantes de la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Palabras de Andrea Serna para Kathe

La presentadora Andrea Serna se comunicó con todos los participantes para informar la situación con un mensaje que causó revuelo en el formato: “Desafiantes, tengo una noticia muy especial para compartir con ustedes. En este lugar donde se respira fuerza, resistencia y superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida… De confirmarse, sería la primera vez en la historia del Desafío que una jugadora está esperando bebé”.

El anuncio dejó a varios participantes con la boca abierta, pues no pudieron ocultar su asombro y expectativa por saber de quién se trataba. Incluso, en la casa Alpha bromearon asegurando que se trataba de Deisy, cosa que fue desmentida de inmediato por la participante.

La situación desató todo tipo
La situación desató todo tipo de comentarios - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Después de que la conductora del programa confirmara que se trataba de Kathe, la joven participante relató cómo vivió el momento: “No sé ni cómo estoy. Imagínate esta sorpresa, esta noticia. La sospecha fue porque tenía un retraso y esta mañana desperté con ganas de vomitar y sin apetito para el pescado”.

La revelación desató todo tipo de comentarios en redes sociales, teniendo en cuenta que se trataría de la primera vez que una participante recibe la noticia de un embarazo durante la competencia.

Sin embargo, la joven fue enviada a realizarse una prueba de sangre para confirmar el resultado y los televidentes están a la espera de la noticia el 2 de diciembre.

Andrea Serna le preguntó a
Andrea Serna le preguntó a la joven cómo se sentía - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

¿Quién es el novio de Kathe, del ‘Desafío’?

El novio de la joven se llama Nicolás Acevedo y la pareja ha compartido varios años de relación, por lo que la joven, al ingresar a la competencia, descartó cualquier interés romántico en sus compañeros, asegurando que se quería casar con su novio.

Day Vásquez denunció violación de

Daniel Briceño renunció al Concejo

Golpe a la minería ilegal

Expobar 2025: negocios, arte y

Golpe a las finanzas delincuenciales
Fan de Jhonny Rivera se

Independiente Medellín vs. América: siga

