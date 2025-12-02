Aida Victoria Merlano dejó un poderoso mensaje para las madres solteras: “Con una mamá con ovarios, la ausencia paterna ni se siente”

La creadora de contenido decidió dejar unas palabras de aliento y empoderamiento para aquellas que pasen por situaciones que describe en el video - crédito @rechismes/IG

La influencia de la ausencia paterna en la crianza y el bienestar de los hijos ha sido objeto de debate en Colombia, donde más de doce millones de madres solteras sostienen hogares, según destacó Aida Victoria Merlano en un mensaje dirigido a mujeres en situaciones similares.

En su intervención, la barranquillera instó a las madres a liberarse de la culpa y a priorizar su bienestar y el de sus hijos, desafiando la idea de que la familia convencional es la única vía hacia la felicidad.

Esto teniendo en cuenta las constantes denuncias que ha hecho sobre el maltrato que presuntamente vivió en el postparto por parte de su expareja, Juan David Tejada.

“Usted quítese esa culpa de encima, porque su hijo no necesita un hogar convencional y una madre infeliz. Tome las decisiones que le generen bienestar a usted, que por consecuencia le generarán bienestar a sus hijos y váyase en paz”, afirmó Aida Victoria Merlano en declaraciones recogidas de su cuenta de Instagram.

La creadora de contenido enfatizó en la importancia de actuar con determinación frente a la irresponsabilidad paterna: “Demande por alimento al padre irresponsable... ‘No es que yo puedo sola, yo soy independiente’, es que usted no lo va a demandar porque usted necesite la plata de ese inservible, usted lo demanda porque es su mejor herramienta, es lo más inteligente que va a hacer. Siéntese con un abogado y si le toca endeudarse por eso, hágalo porque vale la pena, que esa es su mejor arma”.

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue acerca de la necesidad de documentar cada interacción con el progenitor ausente.

“Guarde pruebas de absolutamente todo, porque el día de mañana es tu palabra contra la de él. Entonces, ellos muchas veces, para justificar su paternidad mediocre, van a querer dejarte a ti como la mala del paseo, frente a su círculo y frente a tu hijo”, sostuvo Merlano Manzaneda.

Para ilustrar esta situación, compartió una grabación de una llamada con Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, en la que ella le preguntó directamente: “¿Cuándo te he impedido yo que veas a tu hijo? Discúlpame”.

Y en la grabación se ve que Tejada respondió: “Eeeh, no me lo ha impedido. Me dejaste escrito de que yo podía ir a ver el niño cuando sea. Y aquí tengo impreso de que yo le escribo a tu prima, eh, a las dos de la tarde, me contesta a cinco, seis”.

La denuncia de la violencia, tanto física como psicológica, fue otro de los ejes de su intervención. “Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de: ‘No, es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo’. No, mi amor, yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía: ‘Es así, casi me pega, pero no me dio’. Y cuando me siento y me empiezan a hacer la encuesta, yo me quedo así... ¿Alguna vez tal cosa? ¿Alguna vez tal otra? Y ahí es donde tú haces conciencia y dices: ‘O sea, por mi parte, esta persona me violentó’”, relató la influencer.

Aida Victoria también abordó el sentimiento de culpa que muchas mujeres experimentan al elegir al padre de sus hijos.

“Quítate de encima la culpa de no supiste elegir al papá de tus hijos. Uno en la vida se cruza a la gente que necesita para aprender lo que tiene que aprender. Y tu hijo seguramente necesitaba esa genética para ser quien vino a este mundo. Ojalá la gente viniera con tráiler”, expresó Merlano.

Finalmente, la barranquillera defendió la capacidad de las madres para criar hijos íntegros, incluso en ausencia del padre: “Definitivamente con una mamá con los ovarios bien puestos, la ausencia paterna ni se siente. Así que mi amor, si usted está sola, eso no es impedimento para que su hijo sea un buen ser humano”, concluyó Aida Victoria Merlano en su mensaje.