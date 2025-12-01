Trump confirmó que habló con Maduro, y Petro reaccionó: “La única salida viable es que los venezolanos dialoguen entre ellos”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Leonardo Fernández Viloria/Anna Rose Layden/REUTERS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció el domingo 30 de noviembre de 2025 que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela, pero no brindó información sobre el contenido de la charla.

De acuerdo con información del New York Post y el Miami Herald, replicada por UHN Plus, durante la conversación telefónica, Trump le expresó a Maduro que únicamente él y su familia tendrían la posibilidad de quedar a salvo si dejaban Venezuela en forma inmediata.

Además, Estados Unidos negó, según los citados medios, las demandas de Maduro relacionadas con una amnistía global y la permanencia en el control de las Fuerzas Armadas.

Ante esta información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció. El mandatario aseguró que la única salida posible en Venezuela es que los ciudadanos de ese país “dialoguen entre ellos” y resuelvan sus problemas internos.

El jefe de Estado aseguró que “cualquier injerencia externa” en Venezuela podría enredar la situación en ese país. “La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto”, indicó Gustavo Petro.

El presidente colombiano señaló que “solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres”.

Gustavo Petro sobre la llamada de Donald Trump y Nicolás Maduro - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro propuso que Cartagena acoja un encuentro entre diferentes sectores políticos de Venezuela, tras la confirmación de una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La sugerencia fue compartida por Petro en su cuenta oficial de X, donde expresó: “Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”.

La iniciativa busca promover un diálogo interno entre actores venezolanos con garantías y sin presiones externas. Petro planteó a Cartagena como un sitio neutral y adecuado para la celebración de conversaciones formales entre representantes de las principales fuerzas políticas de Venezuela, buscando impulsar una salida democrática a la crisis del país.

El pronunciamiento surge después de que Donald Trump confirmara a bordo del Air Force One que había mantenido una llamada reciente con Nicolás Maduro, aunque no dio detalles ni calificó el resultado: “fue una llamada telefónica… no diría que salió bien ni mal”.

El pronunciamiento surge después de que Donald Trump confirmara a bordo del Air Force One que había mantenido una llamada reciente con Nicolás Maduro - crédito Anna Rose Layden/REUTERS

Ante la pregunta de periodistas sobre la instrucción estadounidense de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, Trump recomendó: “No le des ninguna interpretación”, evitando alimentar especulaciones sobre un posible incremento en la confrontación bilateral.

Recientemente, Gustavo Petro rechazó el cierre del espacio aéreo en Venezuela, razón por la cual solicitó la intervención de organismos internacionales.

Para el jefe de Estado, este cierre aéreo es “ilegal” porque, según Gustavo Petro, no existe ninguna norma que permita este tipo de sanciones.

Por tal motivo, el presidente Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Oaci debe reunirse de inmediato. El secretario general de la Oaci debe convocar de inmediato la Asamblea. No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino (sic)“, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que el orden internacional debe seguir conservándose, motivo por el cual expresó que América Latina debe mencionarlo sin miedo.

“El senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

Gustavo Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Kevin Lamarque/REUTERS

Expresó que Venezuela “necesita más democracia”. Asimismo, indicó que ninguna compañía aérea debe seguir las órdenes de Estados Unidos.

“Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo. Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país (sic)”, expresó el presidente Petro.