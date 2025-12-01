Colombia

Trump confirmó que habló con Maduro, y Petro reaccionó: “La única salida viable es que los venezolanos dialoguen entre ellos”

El presidente colombiano aseguró que “cualquier injerencia externa” en Venezuela podría enredar la situación en ese país

Guardar
Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Leonardo Fernández Viloria/Anna Rose Layden/REUTERS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció el domingo 30 de noviembre de 2025 que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela, pero no brindó información sobre el contenido de la charla.

De acuerdo con información del New York Post y el Miami Herald, replicada por UHN Plus, durante la conversación telefónica, Trump le expresó a Maduro que únicamente él y su familia tendrían la posibilidad de quedar a salvo si dejaban Venezuela en forma inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, Estados Unidos negó, según los citados medios, las demandas de Maduro relacionadas con una amnistía global y la permanencia en el control de las Fuerzas Armadas.

Ante esta información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció. El mandatario aseguró que la única salida posible en Venezuela es que los ciudadanos de ese país “dialoguen entre ellos” y resuelvan sus problemas internos.

El jefe de Estado aseguró que “cualquier injerencia externa” en Venezuela podría enredar la situación en ese país. “La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto”, indicó Gustavo Petro.

El presidente colombiano señaló que “solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres”.

Gustavo Petro sobre la llamada
Gustavo Petro sobre la llamada de Donald Trump y Nicolás Maduro - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro propuso que Cartagena acoja un encuentro entre diferentes sectores políticos de Venezuela, tras la confirmación de una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La sugerencia fue compartida por Petro en su cuenta oficial de X, donde expresó: “Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”.

La iniciativa busca promover un diálogo interno entre actores venezolanos con garantías y sin presiones externas. Petro planteó a Cartagena como un sitio neutral y adecuado para la celebración de conversaciones formales entre representantes de las principales fuerzas políticas de Venezuela, buscando impulsar una salida democrática a la crisis del país.

El pronunciamiento surge después de que Donald Trump confirmara a bordo del Air Force One que había mantenido una llamada reciente con Nicolás Maduro, aunque no dio detalles ni calificó el resultado: “fue una llamada telefónica… no diría que salió bien ni mal”.

El pronunciamiento surge después de
El pronunciamiento surge después de que Donald Trump confirmara a bordo del Air Force One que había mantenido una llamada reciente con Nicolás Maduro - crédito Anna Rose Layden/REUTERS

Ante la pregunta de periodistas sobre la instrucción estadounidense de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, Trump recomendó: “No le des ninguna interpretación”, evitando alimentar especulaciones sobre un posible incremento en la confrontación bilateral.

Recientemente, Gustavo Petro rechazó el cierre del espacio aéreo en Venezuela, razón por la cual solicitó la intervención de organismos internacionales.

Para el jefe de Estado, este cierre aéreo es “ilegal” porque, según Gustavo Petro, no existe ninguna norma que permita este tipo de sanciones.

Por tal motivo, el presidente Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Oaci debe reunirse de inmediato. El secretario general de la Oaci debe convocar de inmediato la Asamblea. No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino (sic)“, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que el orden internacional debe seguir conservándose, motivo por el cual expresó que América Latina debe mencionarlo sin miedo.

“El senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

Gustavo Petro solicitó una reunión
Gustavo Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Kevin Lamarque/REUTERS

Expresó que Venezuela “necesita más democracia”. Asimismo, indicó que ninguna compañía aérea debe seguir las órdenes de Estados Unidos.

“Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo. Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país (sic)”, expresó el presidente Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNicolás MaduroDonald TrumpLlamada Trump y MaduroVenezuelaEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Encuesta Invamer: Iván Cepeda le ganaría a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, pero no a Sergio Fajardo

La encuesta mostró ventajas de Iván Cepeda sobre Abelardo de la Espriella y una competencia ajustada con Sergio Fajardo, mientras este último superó a De la Espriella en los ejercicios realizados

Encuesta Invamer: Iván Cepeda le

Centro Democrático anunció que Miguel Uribe Londoño no va más en la contienda electoral del partido para las elecciones en 2026

Después del comunicado de la colectividad, el precandidato presidencial negó su salida del movimiento y afirmó que “sigue firme en su campaña”

Centro Democrático anunció que Miguel

Fenalco no participará en la concertación del salario mínimo para el 2026: esta es la razón

El gremio de comerciantes criticó la decisión anticipada del Ejecutivo, señalando que vulnera el diálogo social y expone al país a riesgos en empleo, informalidad e inflación

Fenalco no participará en la

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido que completa la fecha 4 puede mantener vivo a los cuatro clasificados o comenzar a decantar al club finalista de este cuadrangular

Independiente Medellín vs. América de

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

El cantante antioqueño compartió con sus seguidores una anécdota sobre su admiración por el ‘Niño de Medellín’: recordó sus inicios y el impacto que el artista ha tenido en la música colombiana

Maluma le dedicó emotivas palabras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma le dedicó emotivas palabras

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Deportes

Independiente Medellín vs. América de

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Imagen viral de un agente de Policía en la cancha del Metropolitano mientras el árbitro revisaba polémico gol de Junior contra Nacional: “Cuidando que no se cometiera un hurto”

Tabla de posiciones del grupo A en las semifinales de la Liga BetPlay II-2025: Junior es líder y le falta poco para ser finalista

Colombia vs. Argentina: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC