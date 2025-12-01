Roy Barreras acusa a Invamer de “manipular encuestas” y advierte posible tendencia de polarización: “Es imposible”

Roy Barreras advirtió que este tipo de resultados puede influir de manera riesgosa en la percepción ciudadana y en el clima electoral. - crédito @RoyBarreras/X

El precandidato presidencial Roy Barreras lanzó una dura crítica contra los resultados de la más reciente encuesta de intención de voto de Invamer, publicada la noche del domingo 30 de noviembre. Según el dirigente político, la medición presenta una “georreferenciación manipulada” que desconoce la presencia real de su movimiento y que (a su juicio) estaría diseñada para generar tendencias artificiales en la opinión pública.

Barreras calificó las cifras de “imposibles” y dijo que, además de enfrentarse a lo que él describe como “los extremos políticos”, ahora su campaña deberá también “derrotar a Invamer y sus conocidos socios” que asegura haber recibido durante sus recientes recorridos por Pasto, Popayán, Bogotá y Sincelejo.

En su cuenta oficial en la red social X, Roy Barreras afirmó: “No vale la pena pelear con las encuestas, pero estos resultados de los señores de Invamer expuesta es tan evidentemente manipulada por georreferenciación que pretende que no existimos”. El líder político insistió en que el ejercicio estadístico, lejos de reflejar el panorama real de la contienda, minimiza deliberadamente la fuerza de diversas agrupaciones, entre ellas la suya.

“Ese resultado es simplemente imposible”, sostuvo Barreras al referirse a la posición que le atribuye el estudio. Acusó además a la firma encuestadora de “equivocarse y engañar a los colombianos generando tendencias de polarización”. El precandidato volvió a remarcar que su campaña ha detectado respaldo en regiones que, según su testimonio, “quieren desaparecer y negar”.

La publicación concluyó con una referencia directa a la labor territorial de su equipo. “Aquí está la gente que quieren desaparecer y negar solo en una semana en Pasto, Popayán, Bogotá y Sincelejo”, escribió Barreras, aludiendo a la movilización que dice haber logrado durante los días previos a la difusión de la encuesta. Con estas declaraciones, el dirigente busca reforzar su mensaje sobre la desconexión entre el respaldo percibido en el terreno y los registros divulgados por la encuestadora.

Barreras cuestionó la precisión del sondeo de Invamer y pidió transparencia para evitar que las encuestas distorsionen el panorama electoral. - crédito @RoyBarreras/X

El contexto de la encuesta y los datos publicados

El estudio de Invamer, incluyó la intención de voto de cara a las presidenciales de 2026. Este sondeo se realizó bajo la nueva Ley de Encuestas y mostró la consolidación de la candidatura de Iván Cepeda, del movimiento progresista Pacto Histórico, quien encabeza la medición con un 31,9% de la preferencia.

En segundo lugar se encuentra Abelardo de la Espriella con el 18,2%, seguido por Sergio Fajardo con un 8,5%. Más abajo aparecen figuras como Miguel Uribe Londoño (4,2%) y Claudia López (4,1%), mientras que el propio Barreras obtiene el 0,6% según el informe de la encuestadora.

Entre los 30 aspirantes considerados en la medición, 22 registran menos del 2% de favorabilidad, una situación que, de acuerdo con el medio, refleja la alta dispersión y atomización de las candidaturas.

Iván Cepeda aventaja a Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella en la intención de voto, según Invamer - crédito Colprensa

Entre los escenarios evaluados por Invamer, destacaron los resultados en una eventual segunda vuelta. De acuerdo con el informe, en el escenario principal, Iván Cepeda aventaja a Abelardo de la Espriella con un 59,1% frente a un 36,2%. En otra posibilidad, Sergio Fajardo sobrepasa a de la Espriella con 51,7% contra 38,9%. En caso de un enfrentamiento entre Cepeda y Fajardo, la diferencia se reduciría y la elección podría resolverse por un margen muy estrecho.

El contexto político a seis meses de las elecciones

Este ejercicio de Invamer es uno de los primeros realizados bajo el nuevo reglamento de encuestas aprobado en Colombia, a pocos meses de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026.

Roy Barreras se sumó así a otros líderes que han cuestionado metodologías y resultados de mediciones de opinión política, profundizando el debate sobre la legitimidad de estos instrumentos y su influencia en la dinámica electoral del país.

Por ahora, la confrontación de Barreras con la encuestadora suma tensión al ambiente político y se perfila como uno de los temas que seguirán marcando el debate en la antesala de las elecciones de 2026. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Ficha técnica de la encuesta

La medición, que conformó una radiografía más actualizada del periodo electoral en Colombia, fue efectuada por la firma Invamer S.A.S. y financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. La misma se efectuó a partir de 3.800 encuestas aplicadas en 148 municipios a nivel nacional (26 de ellos capitales), con un margen de error general de diseño de 1,81% y un nivel de confianza del 95,0%, en un trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

Es válido destacar que en esta selección se incluyeron municipios de inclusión forzosa, así como municipios grandes, medianos y pequeños, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2494 de 2025. Del mismo modo, se empleó un muestreo estratificado por región, seleccionando de manera aleatoria y sistemática los puntos muestrales dentro de cada estrato, ordenados según el tamaño poblacional del municipio en mención.

El número de encuestas realizadas por región fue:

Centro–Oriente: 1.224

Caribe: 864

Eje Cafetero: 688

Pacífico: 608

Centro–Sur–Amazonía: 256

Llano: 160