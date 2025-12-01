Petro pidió ayuda internacional tras denunciar presunto secuestro de combatientes colombianos en Ucrania

El presidente de Colombia solicita a Volodímir Zelensky y a la comunidad internacional la liberación de los colombianos retenidos en Ucrania - crédito EFE/ Miguel RodrÍguez y EFE/SERGEY DOLZHENKO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su cuenta oficial de X que un grupo de ciudadanos colombianos estaría secuestrado en Ucrania tras culminar su contrato como combatientes voluntarios en la guerra que atraviesa ese país. El mandatario reveló la situación haciendo un llamado público al Gobierno ucraniano y a la comunidad internacional.

De acuerdo con la publicación, Petro afirmó en dicha red social: “Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestros servicios diplomático debe conectar a Volodímir Zelensky y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

El presidente también ordenó a la Cancillería que inicie contactos directos con las autoridades ucranianas para lograr la repatriación de los afectados. Según el mismo mensaje difundido por Petro, la preocupación principal radica en que ciudadanos del país habrían sido engañados sobre las verdaderas condiciones de su participación en el conflicto armado, motivo por el que estarían ahora privados de libertad en territorio ucraniano.

Gustavo Petro denuncia el presunto secuestro de ciudadanos colombianos en Ucrania tras finalizar su contrato como combatientes voluntarios - crédito @petrogustavo / X

La situación cobró notoriedad cuando uno de los colombianos publicó un video en el que expone su caso, señalando haber sido agredido por integrantes de la Brigada 47 del ejército de Ucrania.

En el registro audiovisual, compartido por el jefe de Estado, el joven dijo: “Hola, muy buenos días, soy un joven colombiano que vino a la guerra a Ucrania a apoyar a este hermoso país, a apoyar Ucrania. ¿Qué sucede? Sucede que hace cuatro días se finalizó mi contrato, me dieron la baja y ya es momento de regresar a mi país, pero no me quieren sacar de acá. Realmente estoy muy preocupado por mi vida, por mi integridad”. El hombre también denunció haber sido golpeado por soldados ucranianos y expresó temor sobre su situación actual.

