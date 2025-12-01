Paisa sorprendió al expresar su amor por Bogotá y su cultura: “Amo esta neverita”

El testimonio de una joven desató todo tipo de comentarios, en su mayoría de apoyo - crédito TikTok

La percepción de Bogotá está marcada por prejuicios y frases despectivas por parte de aquellos que no nacieron en la capital colombiana. Sin embargo, una joven paisa llamada Kristal causó debate en redes sociales al compartir su experiencia personal y expresar abiertamente su aprecio por la ciudad, desafiando los estereotipos que la rodean.

Kristal, que lleva una década viviendo en Bogotá, relató en un video publicado en TikTok cómo creció escuchando comentarios que despreciaban la capital: “No, es que definitivamente lo mejor que tiene Bogotá es la salida para Medellín”, este tipo de ideas influyó en su percepción inicial y cuando tuvo que mudarse, lo hizo con cierto temor y predisposición negativa.

Sin embargo, su experiencia en la ciudad transformó por completo esa visión: “Siento que los que no somos de Bogotá crecimos con prejuicios y, sobre todo, con ideas muy despectivas sobre esta ciudad y las personas que la habitan”, afirmó la creadora de contenido en su video.

La joven destacó la diversidad cultural de Bogotá, asegurando que la ciudad ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos: “Aquí tú te vas a encontrar la banda más importante del mundo tocando un día en el estadio o vas a entrar a un lugar donde están haciendo una lectura de poesía. Hay impro, hay teatro, hay teatro musical, hay ballet. Hay absolutamente de todo por hacer todos los días”, explicó.

Para Kristal, la oferta de entretenimiento y vida nocturna es tan variada que se atrevió a afirmar: “Para mí la mejor fiesta de Colombia es en Bogotá”, pues existen opciones para aquellos que disfrutan de la salsa, el reguetón, el rock o la música electrónica, así como alternativas más tranquilas para quienes prefieren planes relajados.

El clima bogotano, frecuentemente criticado por su frialdad, fue otro de los aspectos que Kristal defendió: “¿Que es una ciudad fría? Sí, pero oigan, el frío de acá es muy rico porque es un frío donde ustedes pueden ver acá hay un sol y un cielo espectacular. Los atardeceres de Bogotá son divinos”, aseguró.

Para ella, el clima permite experimentar con la vestimenta y disfrutar de diferentes estilos: “En Bogotá tú puedes usar unos lookazos. O sea, lo que más me gusta de este clima, de verdad, son los looks que uno se puede poner”.

La joven también resaltó la tolerancia y el respeto que, según su experiencia, caracterizan a los habitantes de la ciudad: “En Bogotá la gente es superrespetuosa. Yo sé que a los que somos de ciudades distintas nos encanta el chisme, estar preguntando... Acá la gente te da tu espacio, no pregunta... Claro, si tú le das el espacio para hablar de ciertas cosas, lo hacen, pero no son como entrometidos a fuerza”, relató.

La oferta gastronómica fue otro de los puntos que la joven paisa elogió: “Aquí usted puede comer de todo a todos los precios. Y si se quiere sorprender con algo muy rico, vaya a una panadería de barrio para que se entere”, recomendó, invitando a dejar de lado los prejuicios y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

El video de Kristal generó una ola de reacciones en TikTok, donde varios usuarios compartieron sus opiniones sobre la capital. Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones como: “Amo tanto que hablen bien de Bogotá” y “La ciudad que acoge a todo el mundo”.

Otros usuarios reflexionaron sobre el regionalismo y la necesidad de superar divisiones: “El regionalismo tóxico no sirve para este país... somos uno y debemos unirnos”. También hubo algunos que señalaron lo siguiente: “Ese es el problema de la ciudad, las personas que viven en ella y que no son nacidos en la ciudad, no la quieren, hablan pestes de la ciudad y por ende no la cuidan, a Bogotá le hace falta amor, si todos amáramos esta ciudad, respetaríamos”.

La publicación de Kristal demuestra la compleja percepción que muchos colombianos tienen sobre Bogotá, así como el potencial de la ciudad para sorprender y conquistar a los que se animan a conocerla sin prejuicios.