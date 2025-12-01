La tradición de Navidad que puede costar más de $400.000: lo que pocos saben sobre las velas en conjuntos residenciales

La tradición indica que el color de la vela está ligada a su intención para manifestar - crédito Dariher/ Adobe Stock

El 7 de diciembre, millones de familias en Colombia se preparan para celebrar el Día de las Velitas, una de las tradiciones más arraigadas del país que marca el inicio de la temporada navideña. Sin embargo, quienes residen en conjuntos residenciales deben prestar especial atención a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso de velas y faroles en zonas comunes, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas que superan los $400.000.

La Noche de Velitas, también conocida como la festividad de la Inmaculada Concepción, representa un momento de unión y esperanza para los hogares colombianos. Durante la fecha, es habitual que las familias decoren sus viviendas y, en ocasiones, las áreas comunes de los conjuntos residenciales con faroles y velas de distintos tamaños y colores. La práctica, aunque muy enraizada en la cultura nacional, puede generar conflictos cuando se efectúa en espacios compartidos sin respetar la normativa vigente.

El marco legal que regula la propiedad horizontal en Colombia está definido por la Ley 675 de 2001. La regla establece que cualquier intervención en fachadas, jardines o zonas comunes de los conjuntos residenciales debe contar con la autorización previa del consejo de administración o del órgano competente. La ley no menciona de manera expresa la celebración del Día de las Velitas ni el uso de faroles o velas, pero sí determina que toda conducta en zonas comunes debe ajustarse al reglamento interno de cada copropiedad.

Dicho reglamento puede incluir restricciones relacionadas con la seguridad, la convivencia, el manejo de riesgos o la preservación de la imagen del conjunto.

Así las cosas, la Ley 675 señala que no está permitido instalar elementos combustibles, decoraciones improvisadas ni hacer actividades que comprometan la seguridad o alteren la apariencia del conjunto sin la debida autorización. Esto abarca el uso de velas tradicionales, faroles, antorchas o cualquier objeto que genere fuego en áreas compartidas. Además, cualquier modificación estética, incluso temporal, debe ser aprobada por el órgano administrativo correspondiente.

Claridad sobre las sanciones

Al respecto, el artículo 59 de la ley es claro respecto a las sanciones: “El artículo 59 de esta misma ley permite imponer multas superiores a $416.000, dependiendo del índice de precios y de lo establecido en cada reglamento interno”.

Entonces, las multas por incumplir las normas de la copropiedad pueden variar entre $300.000 y $416.000, según la gravedad de la falta y lo estipulado en el reglamento interno de cada conjunto. En casos de reincidencia, la sanción puede duplicarse o derivar en restricciones adicionales sobre el uso de determinadas áreas comunes. Además, las sanciones pueden incluir intereses moratorios si no se pagan dentro de los plazos establecidos.

Cómo es el proceso sancionatorio

Por supuesto, hay un proceso sancionatorio regulado y con el que se debe respetar el debido proceso. La asamblea general o el consejo de administración, cuando así lo determine el reglamento de propiedad horizontal, son las autoridades encargadas de imponer las sanciones. El procedimiento contempla:

Derecho de defensa.

Contradicción.

Impugnación para los residentes señalados de infringir las normas.

En el caso de los inquilinos, la administración tiene la obligación de informar a los propietarios sobre las medidas adoptadas contra el inmueble.

Cómo evitar sanciones

Para evitar sanciones y celebrar el Día de las Velitas de manera segura, las administraciones de los conjuntos suelen emitir circulares y recomendaciones previas a la fecha. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Revisar el reglamento interno.

Confirmar qué áreas están autorizadas para decoraciones privadas.

Utilizar velas pequeñas o faroles cerrados.

Mantener la supervisión constante de los elementos encendidos.

Apagar por completo cualquier llama antes de abandonar el área privada.

No poner velas cerca de plantas, cortinas o materiales inflamables.

Usar recipientes resistentes al calor.

Mantener a los niños alejados de las llamas y priorizar alternativas seguras como luces LED.

La tradición no está prohibida en su totalidad

En cuanto a las zonas permitidas, la tradición no está prohibida en su totalidad. Los residentes pueden encender velas dentro de sus viviendas, en balcones o terrazas privadas, siempre que estas actividades no representen un riesgo para terceros ni alteren la apariencia general del edificio. En muchos conjuntos residenciales, se habilitan zonas especiales para la celebración, lo que garantiza así la seguridad de los participantes y la preservación de las áreas comunes.

De esta manera, el equilibrio entre la conservación de las tradiciones culturales y el cumplimiento de las normas de convivencia es fundamental para evitar conflictos y accidentes durante la temporada decembrina.

Las reglas buscan proteger tanto la integridad de los residentes como la imagen de los conjuntos residenciales, permitiendo que la celebración del Día de las Velitas se mantenga viva, pero dentro de los límites legales y de seguridad establecidos.