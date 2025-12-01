Colombia

La Jesuu se arrepintió de presentarle ‘El Agropecuario’ a Aida Victoria y lanzó fuerte advertencia contra él: “Me avisa si quiere más”

En un mensaje directo, la influenciadora expresó su pesar por darle a conocer a su amiga a alguien que, según ella, solo se interesaba en buscar visibilidad a costa de los demás

La Jesuu pidió disculpas públicamente
La Jesuu pidió disculpas públicamente a Aida Victoria Merlano por haberle presentado a su expareja, Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario - crédito @lajesuu - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la influenciadora vallecaucana La Jesuu pidió perdón públicamente a Aida Victoria Merlano por haberle presentado a su expareja Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “El Agropecuario”, el padre del hijo de la creadora de contenido barranquillera está en el ojo del huracán debido a varias acusaciones y polémicas que giran en torno a su exrelación.

La polémica comenzó cuando Aida Victoria Merlano denunció a Juan David Tejada por, según ella, tratar de manipular la imagen de su hijo en las redes sociales con fines lucrativos. Según la barranquillera, “El Agropecuario” solo buscó visibilidad y ganancias utilizando a su pequeño, mientras que muestra desinterés por otros de sus hijos. Además, la influenciadora explicó que él ha hecho publicaciones insinuando que ella le impide ver a su hijo, lo cual considera una provocación.

En medio de todo este caos mediático, La Jesuu, que es amiga cercana de Aida Victoria, decidió hacer un acto de contrición y pidió perdón por haberle presentado a un hombre que, según sus palabras, resultó ser todo lo contrario a lo que ella había esperado.

Aida Victoria terminó con Juan
Aida Victoria terminó con Juan David Tejada y a partir de ese momento han pasado por fuertes 'encontronazos' en redes sociales - crédito @jdt21_5//Instagram

En una serie de mensajes directos enviados a Aida, los cuales fueron compartidos por la misma barranquillera, La Jesuu expresó su arrepentimiento por haber jugado un papel en la relación de Aida con Tejada.

“Discúlpame, Victoria, porque de verdad creí que él era el hombre indicado, cuando lo único que hacía era venderse al mejor postor. Nunca me imaginé que (…) fuera capaz de tanto… desafortunadamente, no tenemos cómo leer el futuro, ni dimensionar los alcances de las personas”, le escribió La Jesuu a Aida, en los pantallazos que compartieron.

Este arrepentimiento de la influenciadora surgió luego de las constantes publicaciones de Aida, que expresó sentirse ofendida por los comentarios de Tejada, especialmente por aquellos que insinuaban que ella le estaba impidiendo a su hijo tener contacto con su padre.

En un mensaje directo, La
En un mensaje directo, La Jessu expresó su pesar por haberle presentado a Aida Victoria alguien que, según ella, solo se interesaba en buscar visibilidad a costa de los demás - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria, además, aprovechó para aclarar en sus historias que la situación no era tan sencilla como Tejada la pintaba y que sus intenciones parecían ser solo generar controversia para ganar visibilidad.

En respuesta a las disculpas de su amiga, Aida Victoria dejó claro que no consideraba a La Jesuu como responsable de las acciones de su expareja. “No te sientas culpable por algo que no podías saber, yo sé que has sufrido también, y eso no va a cambiar el amor que te tengo”, le respondió Aida, al mismo tiempo que reafirmó su apoyo hacia su amiga.

La Jesuu y su tormentoso conflicto con Juan David Tejada

A partid de la divulgación de esta conversación, La Jesuu reveló a través de sus historias que, además de las repercusiones personales, también se habría visto envuelta en problemas serios debido a las acciones de Juan David Tejada. Según la influenciadora, “El agropecuario” la habría involucrado en situaciones complicadas, causándole incluso inconvenientes legales.

La Jessu confesó que, debido
La Jessu confesó que, debido a su relación de amistad con Juan David Tejada, se sintió perseguida y enfrentó graves inconvenientes legales que afectaron su vida personal - crédito cortesía del Canal RCN

“Cuando esa gente me agarró para cobrarle a él, yo pensé que iba a perder la (…) ese día, nunca había sentido tantos días de persecución y todo por una plata que yo no me comí. Es que, en serio, no entiendo cómo un hombre que ha hecho tanto daño puede estar tan tranquilo, Victoria”, escribió La Jesuu al final de la conversación con Aida Victoria.

Esta situación parece haber afectado seriamente a la influenciadora, que confesó sentirse perseguida por personas relacionadas con Tejada. De acuerdo con La Jesuu, estas personas habrían intentado involucrarla en problemas financieros que no le concernían, lo que generó una gran tensión en su vida personal y profesional.

Para poner en evidencia lo que consideró una falta de responsabilidad por parte de Tejada, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en su segunda temporada, continuó con una serie comentarios con los que relató cómo ella misma vivió momentos de miedo y angustia debido a la situación generada por él.

La Jesuu explicó lo difícil que fue para ella lidiar con las consecuencias de las acciones de Juan David Tejada - crédito @lajesuu/Instagram

En una de sus historias, dijo: “Chicos, voy a ser rápida y clara porque las personas que me conocen desde hace muchos años saben que yo no hablo de un tema si no me involucran. Pero desafortunadamente, por acciones de este señor me hizo perjudicar en varias situaciones desde el año pasado”.

“No había querido traer estas instancias públicas porque sé el peligro que representa, sé lo denso del problema; sin embargo, no puedo con el cinismo de alguien que solamente ha hecho inventar todo este tiempo llevándose por delante a un montón de gente, incluyéndome a mí, Valentina, cuando sentimentalmente ese señor y yo no teníamos absolutamente nada que ver, yo solamente era la amiga de su mujer”, añadió a sus mensajes.

En una segunda historia, La Jesuu fue aún más contundente: “¿O será que este señor tiene memoria a corto plazo, que se le olvida que por él me agarraron a mí para correrle un dinero que él debía? ¿O ya se le olvidó que me tocó quedarme en mi casa encerrada semanas tras semanas por miedo a que me pasara algo? ¿O será que también se le olvida la vez que lo llamé llorando, suplicándole que por favor saliera y diera la cara porque mi vida estaba en peligro?”.

La Jesuu admitió que, al presentar a Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada, no anticipó las repercusiones que traería consigo la relación - crédito @lajesuu/Instagram

La creadora de contenido terminó su video advirtiéndole a Tejada si sus palabras bastaban o si necesitaba una nueva dosis: “Él no tiene por qué quedarse callado para proteger el nombre de personas que no les importa lo que pueda pasar con tu vida el día de mañana por sus mismas acciones. Y esa es la primera carta. Me avisa si quiere más”.

