Colombia

Gustavo Petro insistió en que no está buscando la reelección, pero dejó una puerta abierta: “Si vuelvo al poder...”

El mandatario negó intenciones de permanecer en la Presidencia tras el 7 de agosto de 2026, defendiendo su gestión ante señalamientos de dictadura, aunque revivió el fantasma de una asamblea nacional constituyente

El jefe de Estado mencionó
la posibilidad de regresar a la política a través del poder constituyente del pueblo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Durante la madrugada del lunes 1 de diciembre, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta oficial de X para responder algunas críticas a su gobierno, especialmente, a una columna de opinión que lo tildó de “dictador” en medio de las tensiones por las elecciones de 2026.

Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que, pese al supuesto apoyo que tiene por parte de la ciudadanía, no permanecerá en el poder más allá del 7 de agosto de 2026, cuando deba entregarle la Casa de Nariño al nuevo presidente electo.

“Este es un hombre muy inteligente, magnífico, piensa como yo, pero me cree dictador. Que contrasentido tan brutal. Tal cual sus palabras es lo que hago: defender y construir un estado social de derecho. Ese fue el proyecto democrático del M19 (sic)″, señaló.

En su mensaje, el presidente aseguró que, pese a la gran campaña desplegada en 2022 para llegar al cargo político más importante del país y que le trajo una seria investigación por violación de los topes de financiación, no disfruta del poder que le otorga ser el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirma que no
Gustavo Petro afirma que no disfruta del poder y lo compara con una adicción más peligrosa que el fentanilo - crédito X

“A mí no me gusta el poder, siempre he considerado que el poder es la peor droga de todas. Es más adictiva que el fentanilo, y mata mucho más, mata a millones, porque los adictos al poder son genocidas. El gran problema de la adicción al poder es el genocidio, por eso es mejor disminuir el poder que se privatiza o se hace ego en dictadores”, continuó.

Finalmente, Petro aseguró que el propósito de su gobierno, que ya está ad portas de terminar, es empoderar a la ciudadanía para que decidan sobre las situaciones del país y no permitan que sean unos pocos quienes decidan el rumbo económico y social del país.

Sin embargo, en su frase final, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de regresar nuevamente a las altas esferas de la política, reviviendo la polémica por la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Martín Eduardo Botero advierte sobre
Martín Eduardo Botero advierte sobre la crisis institucional de Colombia y la urgencia de un liderazgo sometido a la Constitución - crédito X

“El poder debe dispersarse en el pueblo para que el pueblo tenga el poder. Un pueblo poderoso de seres libres inteligentes y estudiados.Tranquilo Martín, que el 7 de agosto me iré, no tengo claro a dónde, cuando joven eso no me preocupaba, sabía que una familia pobre me ofrecería un espacio para mi. Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo (sic)”, concluyó el mandatario.

Las palabras del presidente Gustavo Petro se dan después de que el abogado colombiano Martín Eduardo Botero plantera una tesis sobre la crisis institucional de Colombia y la necesidad de un liderazgo excepcional, pero estrictamente sometido a la Constitución.

Solo un hombre del pueblo, con la Constitución en la mano, puede salvar la República”, señaló el experto.

En su análisis publicado en X, Botero sostuvo que la palabra dictadura ha sufrido una transformación histórica: “Hay palabras que nacen nobles y mueren infames. Dictadura es una de ellas”.

Botero señala que la corrupción
Botero señala que la corrupción de las élites políticas y el narcotráfico han debilitado las instituciones colombianas y la democracia - crédito red social X

Al trasladar esta reflexión a la Colombia actual, Botero argumentó que el país atraviesa una crisis tan profunda que “la tentación de soñar con un ‘hombre fuerte’ empieza a asomar en las conversaciones privadas”. El autor describió un panorama de instituciones “corroídas”, territorios dominados por el narcotráfico, crimen organizado más eficiente que el Estado, élites políticas que han convertido la Constitución en “decorado” y un presidente que “insulta al árbitro electoral que se atreve a sancionar su campaña”. En este contexto, muchos colombianos, según Botero, piensan que “solo un hombre con poder excepcional podría salvar la democracia y el Estado de Derecho”.

El autor rechazó la idea de que la solución pase por repetir a las élites y partidos que han “podrido el sistema”. Durante décadas, afirmó, estos actores “cambiaron de siglas, de colores y de discursos, pero mantuvieron intacta la misma lógica: usar el Estado como botín, repartirse cargos, comprar conciencias, blindar sus privilegios”. Botero señaló que la izquierda en el poder “terminó haciendo lo mismo, con otra retórica y peores resultados”, lo que ha generado una “repulsión visceral hacia el ‘más de lo mismo’”.

Frente a la tentación del “caudillismo tropical”, el autor propuso una alternativa: “un hombre del pueblo, sí, pero con la Constitución en la mano y no en el bolsillo”. Este ciudadano, según Botero, debe llegar “sin la marca de las viejas castas, que no deba su ascenso a los pactos oscuros de siempre, y que use el mandato popular no para saltarse las instituciones, sino para obligarlas a funcionar”.

El autor definió este modelo como una suerte de “dictador romano” en el único sentido aceptable hoy: “alguien que asume el encargo de aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias y luego se retira, sin querer eternizarse”.

