Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

El creador de contenido no solo destacó el apoyo de su esposa, sino la resiliencia de las mujeres colombianas - crédito TikTok

Un español desató toda una conversación a través de las redes sociales con la forma como celebró su aniversario con su esposa colombiana, pues aprovechó la oportunidad para defenderla frente a los prejuicios y críticas en las diferentes plataformas, lo que sorprendió de forma positiva a los internautas.

El video fue publicado a través de la cuenta de una popular creadora de contenido, conocida en TikTok como La rola en Madrid. Allí, su pareja relató las dificultades y señalamientos a los que se han tenido que enfrentar como matrimonio multicultural, desmintiendo los estereotipos que suelen recaer sobre las mujeres colombianas en el extranjero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, el esposo de la creadora de contenido, que varias veces ha relatado en sus videos que vivía en Suba (Bogotá), recordó los comentarios que recibió tras casarse, por parte de sus allegados en España.

“Hoy cumplo 12 años con mi colombiana. Cuando me casé, muchos me dijeron que me quería por interés. Hubo alguno que dijo que en un año, que en un año me iba a dejar. Y no solo no me dejó en un año, sino que pasó momentos muy jodidos conmigo", relató.

La creadora de contenido y su pareja conmovieron a los internautas con su historia - crédito Instagram

Adicionalmente, reiteró que su situación económica no siempre fue la mejor y fue en ese instante en el que descubrió la lealtad de su pareja, lejos de los malos comentarios: “Momentos en que me quedé sin trabajo y, sin embargo, estuvo ahí, apoyándome, dándome ánimos. Hubo momentos que no teníamos ni para comer en un McDonald’s. Teníamos que llevar la coquita de Axión, muy colombiano eso. ¡Y ese carro olía! Pero, lo recuerdo superbonito, porque estábamos los dos”.

Y es que fueron varios los retos económicos que tuvieron que enfrentar juntos, recordando situaciones en las que la pareja debió recurrir a soluciones creativas para sobrellevar la falta de recursos: “Se había muerto mi papá, se había muerto mi hermano y estábamos ahí, hablando de futuro. Esa berraquera colombiana que tiene”, expresó el esposo, resaltando la fortaleza y determinación de su esposa que lo contagió incluso en sus peores momentos.

Cabe mencionar que el creador de contenido no dudó en abordar el dolor que le provocan los insultos y prejuicios que recibe su pareja por su nacionalidad: “Por eso me duele tanto cuando a veces le insultan, la interesada, porque no sabe lo que ha vivido“.

Además, reiteró que considera injusto el trato que reciben los migrantes: “Que te desprecien solo por no haber nacido en este país, pero lo ha superado y ha conseguido sus sueños trabajando. Quiero pensar que yo he formado parte de sus sueños y lo que puedo garantizar es que ella ha sido parte de los míos. Lo que poco a poco hemos conseguido ha sido porque hemos estado juntos. Si tuviera que vivir cinco vidas, cinco las viviría con ella”, puntualizó.

Las publicaciones de la pareja conquistan a los internautas por su complicidad y espontaneidad - crédito TikTok

El video publicado en la cuenta de La rola en Madrid desató todo tipo de reacciones. Una de las usuarias comentó: “La mayoría de nosotras, las mujeres Colombianas, somos guerreras y luchadoras. Le duela a quien le duela nos gusta apoyar a la pareja en las buenas y malas”.

Otro seguidor relató: “24 años con mi esposa colombiana, con una licenciatura y un grado, yo ya pensionado aquí en Colombia con ella… y podrán decir que me equivoqué de vida pero no de amor”.

Entre los mensajes, también se destacaron voces de otras nacionalidades que reconocieron la entrega y el carácter de las mujeres colombianas: “Soy argentino y tuve pareja colombiana... la relación terminó, pero me enseñó que son unas excelentes mujeres”. Otro usuario felicitó al esposo por su actitud: “Qué lindo hablas de tu colombiana, te felicito a ti también porque supiste elegir y ella se ha portado a la altura”.

Otro de los comentarios llamativos indicó: “Alguna vez hablando con un venezolano, me dijo que lo que más lo impresionó al llegar a Colombia fue ver que la mujer colombiana es muy trabajadora, echada para adelante, de iniciativa y eso es algo que me hace sentir orgulloso de las mujeres de mi patria”.

Los internautas apoyaron a la pareja en los comentarios - crédito TikTok

El testimonio del esposo de La rola en Madrid se convirtió en una oportunidad para cambiar la percepción de la imagen de la mujer colombiana alrededor del mundo: “Así son la mayoría de nuestras mujeres colombianas berracas hechas para adelante, en las buenas y en las malas”.