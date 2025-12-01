Colombia

Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La entidad liderada por Iris Marín rechazó cualquier situación que ponga en peligro la libertad de prensa y exigió respeto hacia los comunicadores involucrados en la investigación

Guardar
La Defensoría del Pueblo condenó
La Defensoría del Pueblo condenó las acusaciones de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá - crédito Defensoría del Pueblo - Sebastián Marmolejo/Europa Press

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras las declaraciones del Estado Mayor Central - Bloque Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, que lidera alias Calarcá, en las que señalaron a Noticias Caracol como un “actor del conflicto armado” —luego de que el medio revelara una presunta alianza entre ellos y funcionarios del Estado—.

En un comunicado oficial emitido por la institución, liderada por la defensora del pueblo, Iris Márin, se rechazó categóricamente cualquier amenaza o señalamiento que ponga en riesgo la integridad de los periodistas y su derecho a ejercer su labor informativa de manera libre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según las afirmaciones de los voceros de las disidencias, el medio de comunicación se habría involucrado en el conflicto armado, una acusación que fue considerada por la Defensoría como “inadmisible”. Estas declaraciones contravienen de manera abierta los principios más básicos del derecho internacional humanitario (DIH) y atentan contra el principio de distinción, que protege a los civiles, incluidos los periodistas, frente a cualquier tipo de ataque, amenaza o represalia durante un conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo, liderada
La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, expresó su rechazo a las amenazas contra los periodistas que destaparon presuntos vínculos entre las Farc y funcionarios del Estado - crédito @DefensoriaCol/X

“La Defensoría del Pueblo reconoce el trabajo periodístico realizado por el equipo de Noticias Caracol y pide su respeto y protección integral de parte del Embf y del Gobierno nacional”, se lee en el comunicado oficial de la entidad.

De acuerdo con la Defensoría, las amenazas contra los periodistas no solo violan normas fundamentales del DIH, sino que ponen en peligro la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación y su capacidad para llevar a cabo su trabajo en libertad.

En su pronunciamiento, la entidad destacó la importancia de proteger a los periodistas y medios de comunicación, quienes desempeñan un papel esencial en la sociedad y en la consolidación de la democracia: “La labor periodística, en ocasiones incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades, es esencial para el Estado de derecho, y debe ser respetada integralmente por los actores del conflicto armado”.

La Defensoría del Pueblo rechazó
La Defensoría del Pueblo rechazó la acusación de las disidencias de las Farc y llamó a la protección de los periodistas - crédito Defensoría del Pueblo / X

El comunicado también detalló los pasos que la Defensoría del Pueblo considera urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas y asegurar el cumplimiento de los principios del DIH en el contexto del conflicto armado.

En primer lugar, la entidad hizo un llamado al frente de alias Calarcá para que se retracten de las acusaciones contra Noticias Caracol, en particular por el señalamiento hecho a los periodistas que llevaron a cabo la investigación presentada por el medio de comunicación el 23 de noviembre.

“Es necesario que el Embf reconozca la calidad de la población civil de los periodistas, quienes están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (sic)”, se lee en el comunicado.

Tras las amenazas lanzadas por
Tras las amenazas lanzadas por las disidencias de las Farc a Noticias Caracol, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno colombiano a tomar medidas inmediatas - crédito @DefensoriaCol/X

Asimismo, la Defensoría solicitó al Gobierno nacional, en especial al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que adopten medidas inmediatas para la prevención y protección de los periodistas que están siendo amenazados.

“El Estado debe garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a quienes ejercen su derecho a informar, sin ser objeto de represalias”, añadió la entidad.

Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz para que se exija el cumplimiento de los compromisos del Estado en relación con el respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente aquellos ratificados en el último ciclo de negociaciones realizado entre el 17 y el 20 de noviembre.

Defensoría del Pueblo defiende el
Defensoría del Pueblo defiende el trabajo perióstico, tras revelaciones de las disidencias de las Farc, por lo que pidió protección para ello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El respeto al DIH debe ser una prioridad en cualquier proceso de paz, y es indispensable que todos los actores del conflicto armado, incluidos los grupos disidentes de las Farc, respeten este marco normativo (sic)”, concluyó el comunicado.

Este fue el origen de las revelaciones contra las disidencias y su respuesta

Una investigación del medio en mención puso al descubierto supuestas pruebas de la infiltración del frente de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, en altos mandos del Gobierno.

La investigación, basada en archivos secretos incautados al grupo armado, como chats, señala posibles vínculos con funcionarios clave, incluyendo al general Miguel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI Wilmar Mejía, que habrían filtrado información confidencial.

Revelan supuestos vínculos entre disidencias
Revelan supuestos vínculos entre disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado - crédito Johan Manolo Largo / Infobae Colombia

El reportaje también menciona denuncias que vincularían a la vicepresidenta Francia Márquez con este grupo guerrillero y una supuesta alianza con el Gobierno a través de ella, aunque ella negó categóricamente las acusaciones. Además, la investigación revela conversaciones entre alias Calarcá e “Iván Mordisco”, líder de otra facción disidente, a pesar de la separación de sus estructuras.

El Frente de alias Calarcá rechazó todas las revelaciones, calificándolas como “calumnias” y negando cualquier tipo de apoyo o reunión con funcionarios del Estado.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloIris MarinDisidencias de las FarcAlias CalarcáDerecho internacional humanitarioPeriodistasLabor periodisticaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

El artista no pudo contener las lágrimas ante las palabras dedicadas por su pareja y su pequeño hijo

Valentina Ferrer y Río le

Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

Comunidades rurales permanecen encerradas en sus casas ante el temor a ataques aéreos y combates entre disidencias, Clan del Golfo y ELN, mientras organizaciones sociales alertan sobre un posible éxodo masivo

Violencia entre grupos armados y

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

Nuevas medidas permiten a residentes y turistas disfrutar de recorridos flexibles, miradores y actividades sin costo, en un entorno natural renovado, que se suma a las actividades navideñas de la ciudad

El ecoparque Cristo Rey tendrá

Petro, al borde del colapso, enfrentó varios escándalos en solo una semana: corrupción, infiltración y sanciones sacuden su Gobierno

El presidente enfrenta múltiples controversias que tambalearon sus tres años de gestión, justo cuando le quedan pocos meses para concluir su mandato; ante las acusaciones y críticas, él sostiene que todo forma parte de un “golpe blando” en su contra

Petro, al borde del colapso,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer y Río le

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial