Avianca reanudará la venta de pasajes tras actualizar el software del 90% de su flota: habrá un plan integral para los afectados

La aerolínea Avianca reabre la venta de vuelos programados a partir del 5 de diciembre tras avances en la actualización tecnológica - Crédito @MinTransporteCo / X

La aerolínea Avianca informó que en el transcurso del lunes 1 de diciembre de 2025 ha logrado la actualización del software en cerca del 90% de los aviones afectados por la orden de Airbus, luego de tres días de trabajo intensivo por parte de su equipo técnico.

De acuerdo con la aerolínea, con dicho avance, la empresa anunció la reapertura de ventas para vuelos programados a partir del 5 de diciembre, en medio de la meta de normalizar su operación en los próximos días.

La compañía explicó que técnicos especializados de Avianca, en coordinación con Airbus, comenzaron ya la actualización de los últimos aviones pendientes, después de una importación acelerada de software desde Francia facilitada por el fabricante europeo.

Hasta la fecha, la situación ha ocasionado la afectación de 233 vuelos y un total de 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a usuarios en Colombia. Todos los clientes impactados recibieron alternativas como reubicación en vuelos de Avianca, traslado en vuelos de aerolíneas aliadas o reembolsos de los trayectos no utilizados, según la información oficial difundida por la compañía aérea.

Avianca ofrece reubicación, vuelos con aerolíneas aliadas y reembolsos a los clientes impactados por la suspensión de vuelos - crédito Avianca

Para mejorar la atención a los usuarios, Avianca implementó un plan integral que incluye el incremento de personal en aeropuertos —en el caso de Bogotá con un refuerzo de más de 50 personas— y la habilitación de espacios especiales para personas de la tercera edad, niños y usuarios con discapacidades. Sumado a esto, aumentó la capacidad de los equipos de Contact Center y de tramitación de reembolsos, lo que permitió atender con mayor agilidad los contactos de clientes y procesar devoluciones en plazos reducidos.

La compañía también habilitó nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, con el fin de ofrecer información actualizada sobre irregularidades y alternativas de viaje a los clientes.

Tras los avances logrados con las actualizaciones exigidas por Airbus y la colaboración de más de 2.500 técnicos, Avianca agradeció la paciencia de los usuarios afectados, reafirmando su compromiso de restablecer la normalidad “lo más pronto posible” y mantener la coordinación con las autoridades y el fabricante.

Cómo consultar el estado de su vuelo

A través de su cuenta oficial en X, la compañía recomendó a los clientes afectados por la solicitud de actualización de software ordenada por Airbus que consulten de manera constante el estado de su vuelo. Avianca indicó que las personas involucradas pueden acceder en línea y en tiempo real a esta información a través de su sitio web.

La compañía entregó detalles para consultar el estado del servicio de vuelo - crédito Avianca/X

Para ello, deben ingresar a Avianca.com, seleccionar su reserva y elegir la opción ‘Estado de vuelos’. Una vez allí, es necesario ingresar la ruta o el número del vuelo y hacer clic en ‘Buscar vuelo’. El sistema proporciona detalles como la salida prevista, salida confirmada, el aeropuerto de salida, la hora de llegada estimada, la hora de llegada confirmada y el aeropuerto de destino.

Según la aerolínea, “así de fácil podrá consultar el estado de tu vuelo”, reiterando que las acciones de la empresa permanecen dirigidas a los clientes que continúan afectados por la actualización ordenada por Airbus.

Cabe señalar y según proyecciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración Colombia), los movimientos migratorios en el país alcanzarán un récord al cierre de 2025, con un aumento superior al 6% en comparación con el año anterior. Estas cifras históricas se ven impulsadas por el dinamismo del turismo internacional, la expansión de las rutas aéreas y la modernización de distintos aeropuertos estratégicos.

El Aeropuerto El Dorado en Bogotá se consolida como el principal punto de ingreso a Colombia, con 12,5 millones de movimientos proyectados al cierre del año - crédito Aeropuerto El Dorado

Migración Colombia estima que, para finales de año, se registrarán 21,7 millones de entradas y salidas, reflejando el notable repunte del sector turístico en el país. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la entidad prevé cerca de 123.000 movimientos adicionales por mes, uno de los mayores incrementos de la última década.

La entidad atribuye este comportamiento al crecimiento sostenido del turismo internacional, la apertura de nuevas conexiones aéreas y las mejoras en la infraestructura de los aeropuertos de mayor afluencia. En este escenario, el Aeropuerto El Dorado en Bogotá sigue consolidándose como el principal punto de ingreso a Colombia, con 12,5 millones de movimientos proyectados al cierre del año y un crecimiento anual del 5 %. A pesar de que su aumento es estable, otros terminales muestran un ritmo de expansión más acelerado.