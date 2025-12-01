Angélica Lozano criticó defensa de Gustavo Petro de decreto que cambia las condiciones para ser embajador: “Ningún requisito es ‘ser blanquito’”

El presidente defendió la modificación de la norma que regula el acceso a altos cargos diplomáticos, mientras Angélica Lozano afirmó que los criterios actuales no favorecen a ningún grupo específico - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Ovidio González/Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, respondió a los cuestionamientos de diferentes grupos del país sobre un decreto que alterará los requisitos para ocupar altos cargos diplomáticos.

A través de un mensaje en X, el jefe de Estado explicó que la propuesta, la cual ajusta el segundo parágrafo del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015 —norma que regula la función pública—, no está diseñada para favorecer a un grupo específico, sino que busca impactar de manera equitativa a todos los ciudadanos, sin distinciones por su situación económica.

Ante estas afirmaciones, la senadora Angélica Lozano, perteneciente al Partido Alianza Verde, respondió en la misma red social al mandatario con el mensaje: “ninguno de los requisitos consiste en ‘ser blanquito’”.

“No sé trata de censurar blanquitos o hijos de las mal llamadas “familias de bien” sino de abrir la carrera diplomática y sus cargos a toda la población colombiana”, escribió el jefe de Estado en la red social mencionada.

Debido a dicho mensaje, la legisladora Lozano recalcó en su mensaje que la normativa actual no contiene criterios relacionados con la pertenencia racial o de clase, enfatizando que existe una amplia base de ciudadanos que han invertido tiempo y esfuerzo para cumplir con las exigencias establecidas.

“Presidente, ningún requisito es ‘ser blanquito ni hijo de gente de familias de bien’. Cientos de miles de colombianos se han esforzado para prepararse y cumplen requisitos”, expresó la senadora en su respuesta.

Además, Angélica Lozano finalizó su intervención sugiriendo que la verdadera transformación en el acceso a los cargos diplomáticos no depende de la modificación de los requisitos formales, sino de garantizar que los nombramientos se realicen en función del mérito y no por vínculos políticos. Señaló que la administración presidencial puede evitar la polémica eligiendo profesionales capacitados y dejando de lado el favoritismo y la reducción de estándares e incluso mencionó a el exjefe de Despacho del Gobierno Petro, Alfredo Saade.

“Si usted deja de nombrar como diplomáticos amigotes políticos sin perfil para el cargo como @alfredosaadev y nombra gente preparada SIN rosca y SIN bajar requisitos”, manifestó la senadora.

Desde agosto, han surgido especulaciones sobre la posible designación de Alfredo Saade, mencionado por Lozano en su publicación, para un cargo diplomático, lo que ha generado debate en distintos sectores.

Por otro lado, con respecto al mensaje de X del presidente Petro sobre el tema, en este mencionó lo que considera como la persistencia de un grupo privilegiado dentro del sector diplomático. El mandatario cuestionó que una “aristocracia falsa”, como denominó a la oligarquía instalada en el servicio exterior colombiano, continúe acaparando esas posiciones. Además, hizo una crítica directa al desempeño de estos sectores, a quienes calificó de “perezosos”.

“Con excepciones honrosas, nuestro servicio diplomático ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la Guerra Fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior, no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial. Se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo”, indicó el jefe de Estado.

El jefe de Estado subrayó que el acceso a la diplomacia no debería responder a intereses particulares de ciertos grupos, sino permitir que la pluralidad de la sociedad colombiana se vea representada en los escenarios internacionales del país.

“Eso debe cambiar. Colombia es el corazón del mundo y debe comprender toda la diversidad humana y comportarse como es: el país de la belleza y el corazón del mundo abierto a todas las culturas de la tierra, por eso toda su diversidad, de las más ricas del mundo, deben expresarse en su sistema diplomático. Las embajadas y consulados de Colombia deben ser espacios de unión y articulación de la humanidad, empezando por nuestra civilización Latinoamérica y caribeña”, aseveró el presidente de la República, en su mensaje.