Colombia

Andrés Cepeda no escapó del trancón y llegó a la inauguración del alumbrado del puente de Boyacá en moto de la Policía

El masivo flujo de personas desde Bogotá causó un trancón de varias horas, según testimonios en redes sociales, durante la inauguración del alumbrado en este emblemático lugar

Debido a la congestión vehicular provocada por el encendido del alumbrado y el concierto, el cantante llegó gracias a la policía al evento - crédito @CaracolRadioTun / X

El acceso al puente de Boyacá, el domingo 30 de noviembre, se vio colapsado por una multitud que acudió a la inauguración del alumbrado navideño, lo que obligó al cantante Andrés Cepeda a recurrir a una solución inusual: llegar al evento en una motocicleta de la Policía.

La congestión vehicular, provocada por la masiva asistencia, detuvo por completo el avance del vehículo en el que se desplazaba el artista, quien debía cumplir con su presentación como figura central de la noche.

La intervención policial resultó decisiva para que Cepeda pudiera sortear el monumental trancón. Los agentes ofrecieron apoyo inmediato y trasladaron al cantante en moto, permitiéndole llegar a tiempo al escenario.

Al tomar la palabra frente a cientos de espectadores, el propio Cepeda compartió con humor los pormenores de su travesía. “Me encaramaron en una moto y tuve 15 minutos de adrenalina pura”, relató, generando risas y aplausos entre el público.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también se refirió al episodio durante la presentación. Dirigiéndose a Cepeda, expresó: “Yo le digo una cosa. Yo era fan suyo, pero desde hoy, hermano, soy el más fan. Cuando me dijeron: ”El man se bajó del carro y se subió a la moto", yo dije: “Resolvimos el problema”. Porque si no, se demoraba una hora ese carro en llegar acá”. El mandatario destacó la rapidez con la que se resolvió la situación, evitando que el artista quedara atrapado durante una hora más en el tráfico.

Cepeda, por su parte, agradeció públicamente la colaboración policial y detalló el trayecto: “Estaba acá en el trancón y gracias a la colaboración de la Policía, me buscaron por allá. Estábamos bien arriba, casi en Tierra Negra... Al patrullero que me trajo, muchas gracias”.

La noche continuó con la entrega de un obsequio especial al cantante. El gobernador Amaya anunció: “El primer regalo, la cuatro puntas, obviamente. No se puede ser sin la cuatro puntas. La hizo una artesana de 87 años y se puso muy feliz porque se la vamos a poner”. Cepeda recibió la tradicional ruana de color verde, prenda emblemática de la región, mientras el público celebraba con gritos y aplausos.

