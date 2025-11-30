Colombia

Un civil habría sido asesinado en medio de enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de “Iván Mordico” en Meta: autoridades investigan

Un video difundido en redes sociales y testimonios de la comunidad señalan a soldados como presuntos responsables de la muerte de Ned David Valencia Rodríguez, mientras el Ejército niega disparos contra civiles y colabora con la investigación

Autoridades investigan la presunta muerte
Autoridades investigan la presunta muerte de un civil durante una operación militar en Vista Hermosa, Meta

Las autoridades han iniciado pesquisas para determinar las circunstancias exactas en torno a la presunta muerte de un habitante de la vereda Guaymaral, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), que, de acuerdo con los reportes iniciales, habría resultado herido y luego fallecido durante una operación militar el día 29 de noviembre de 2025.

Según informó el Ejército Nacional en la mañana del domingo 30 de noviembre, la incursión militar incluyó un intercambio de disparos entre las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 y miembros de la estructura disidente Marco Aurelio Buendía, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño.

Tras el enfrentamiento, la institución, aclaró que los reportes de resultados de las acciones señalaron una persona fallecida y otra herida, ambas pertenecientes a la estructura armada.

Un integrante de esta estructura murió; otros dos fueron capturados, uno de ellos herido, a quien se le brindaron de inmediato los primeros auxilios (…) y posteriormente fue evacuado hasta el municipio de Puerto Rico, Meta”, señaló el Ejército.

Las autoridades se encuentran revisando
Las autoridades se encuentran revisando una hipótesis que se conoció por parte de varios medios locales, quienes informaron que un civil habría muerto en medio de combates del Ejército

Sin embargo, con el paso de las horas empezó a circular una nueva versión sobre presuntas actuaciones irregulares de los uniformados que, preliminarmente, habría dejado a un civil asesinado.

De hecho, la difusión de un video grabado minutos después del operativo aportó una nueva dimensión al caso. En la grabación, un civil documentó el aterrizaje de un helicóptero de la Aviación del Ejército y señaló que estaban siendo “emboscados”, además de afirmar que “desde la aeronave se efectuaban disparos”.

En respuesta, el Ejército aseguró que “las tropas se encontraban al lado de la persona que grabó el video” y sostuvo que “desde la aeronave no se estaba disparando hacia el sitio donde ellos se encontraban ni hacia la persona que registró las imágenes”.

Al referirse a las versiones sobre la muerte de un civil, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 aclaró, con base en la información recabada por las unidades en terreno, que no existen datos que comprueben la versión sobre una persona más fallecida durante las acciones militares.

Civil habría fallecido en medio de operativos del Ejército en el departamento del Meta - crédito red social X

Así mismo, se reportó que un habitante de la zona habría resultado herido y posteriormente falleció. Tras la verificación realizada con las tropas comprometidas en la operación, estas informaron que en el área el único herido identificado correspondía al integrante del grupo armado organizado, a quien se le prestaron los primeros auxilios”, comentó el Ejército.

Entretanto, tras las denuncias en redes sociales, la institución aseguró que ya se abrió una investigación para determinar la veracidad o falsedad de las versiones, además de asegurar que están dispuestos a aportar las pruebas necesarias para que el ente investigador esclarezca los hechos.

“Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los soldados del Ejército Nacional ratifican su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las reglas de encuentro, así como con el respeto y la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, señaló el Ejército en su comunicado.

Este fue el comunicado emitido
Este fue el comunicado emitido por el Ejército Nacional sobre el hecho en el Meta

Según el material audiovisual que circula en redes sociales, la persona fallecida respondería al nombre de Ned David Valencia Rodríguez, de 38 años, y habría recibido un disparo en el abdomen por parte de las Fuerzas Militares.

“¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Ahora nadie me contesta de mis hijas. Ay, no. Fuéramos malos, pero no somos malos. Por favor, el carro ¡Ayúdenme a sacar!”, se oye decir a una mujer.

En ese mismo material, la mujer acusa directamente a los soldados del Ejército Nacional como autores del ataque contra el líder social y campesino de la vereda Guaymaral.

Ahí si no se afanan, para ayudar a un civil. Me mataron a David. El ejército me mató a David”, se oye decir a varias personas.

