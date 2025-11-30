Salario mínimo de 2026: el descuento por aportes de salud para estos pensionados en Colombia subirá más de 10%

En Colombia, el número de pensionados en 2025 es de aproximadamente 2.163.219 colombianos según datos de mayo de 2025 - crédito Departamento de Prosperidad Social

En 2026, los pensionados en Colombia que reciben las mesadas más altas afrontarán los mayores descuentos por salud, con retenciones que pueden llegar hasta el 12% de su pensión mensual. Para quienes perciben más de $4.270.500, el descuento puede superar los $513.000 cada mes, lo que representa una reducción considerable en los ingresos netos.

La situación, sin importar lo que pase con la reforma pensional del Gobierno Petro, responde al modelo solidario del sistema de salud colombiano, que establece que quienes más reciben, más aportan al financiamiento del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La normativa vigente en Colombia determina que los descuentos por salud a los pensionados se aplican de manera proporcional al monto de la mesada pensional.

Los aportes de los pensionados también suelen incluir aportes al Fondo de Solidaridad - crédito Colprensa

Existen tres rangos principales:

Quienes reciben un salario mínimo mensual tienen un descuento del 4%.

Aquellos con mesadas superiores a un salario mínimo y hasta tres salarios mínimos afrontan un descuento del 10%.

Los pensionados con ingresos superiores a tres salarios mínimos deben aportar el 12% de su pensión al sistema de salud.

El esquema busca mantener la sostenibilidad del modelo solidario, aunque genera diferencias notables en el impacto sobre los ingresos de los jubilados.

Descuentos según nivel de mesada

Para ilustrar el efecto de estos porcentajes, el salario mínimo para 2025 se fijó en $1.423.500. Entonces:

Un pensionado que recibe esta cantidad verá descontados cerca de $57.000 mensuales por salud, equivalentes al 4%. El porcentaje disminuyó en los últimos años, ya que hasta hace poco los jubilados con salario mínimo debían aportar el 12%.

Para los que reciben entre más de $1.423.500 y hasta $4.270.500, el descuento asciende al 10%, lo que implica deducciones de entre $142.350 y $427.050 mensuales, según el monto exacto de la pensión.

En el caso de los pensionados con mesadas superiores a $4.270.500, el descuento del 12% puede superar los $513.000 cada mes, lo que representa una reducción significativa en su ingreso disponible.

La pensión garantiza parte de la calidad de vida de quienes se jubilan - crédito Prosperidad Social

Impacto del aumento del salario mínimo y del IPC en las mesadas

El ajuste anual de las pensiones en Colombia depende del nivel de la mesada. Para quienes reciben un salario mínimo, el incremento se define en las mesas de negociación entre el Gobierno, empresarios y centrales obreras, o mediante decreto presidencial si no hay acuerdo. En 2025, el salario mínimo aumentó un 9,54%, por lo que se situó en $1.423.500. El valor determina tanto el ingreso de los pensionados que cotizan por la cifra básica como el monto sobre el que se calcula el descuento por salud.

No obstante, los pensionados con mesadas superiores a un salario mínimo no reciben el mismo incremento. Las pensiones se ajustan según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Por ejemplo: el IPC fue de 5,20% en diciembre de 2024 y de 5,51% en octubre del mismo año. Así, un pensionado que recibía $1.500.000 en 2024 pasó a recibir $1.578.000 en 2025, y el que tenía una mesada de $1.700.000 en 2025 verá su ingreso ajustado a $1.793.670 en 2026.

Dichos incrementos, aunque buscan mantener el poder adquisitivo, también elevan el monto absoluto descontado por salud, ya que el porcentaje se aplica sobre una base mayor.

La inflación cerró en 5,51% en octubre de 2025, según el Dane. El dato es clave para los pensionados - crédito Dane

Beneficios tributarios por pagos extra de salud

Además de los descuentos obligatorios, algunos pensionados acceden a beneficios tributarios por pagos adicionales en salud. La normativa permite que los desembolsos por medicina prepagada o pólizas de salud se consideren rentas exentas o deducciones en la declaración de renta.

Si bien estos beneficios no reducen el porcentaje de aporte obligatorio sobre la mesada, sí pueden disminuir la base gravable para la retención en la fuente y, en consecuencia, el monto retenido por concepto de impuesto, siempre que aplique. La medida ofrece cierto alivio fiscal, aunque no modifica la carga directa sobre la pensión.

Solicitudes de reducción de aportes y sostenibilidad fiscal

En los últimos años, los jubilados solicitaron que se revisen y reduzcan los porcentajes de descuento, en especial, para los que perciben mesadas más bajas. Las peticiones llevaron a reducciones progresivas en el aporte de los pensionados con salario mínimo, que pasó del 12% al 8% y, finalmente, al 4% desde 2022. Sin embargo, no se aplicaron nuevos apoyos para otros grupos, debido a la carga fiscal que implicaría para el Estado.

Por supuesto, el debate sobre la sostenibilidad del sistema y la protección del poder adquisitivo de los adultos mayores sigue abierto, en un contexto de ajustes económicos y presión sobre las finanzas públicas.

El futuro de los descuentos por salud en las pensiones permanece en discusión, mientras los jubilados insisten en la necesidad de aliviar la carga sobre sus mesadas para preservar la estabilidad económica de los hogares que dependen de estos ingresos.