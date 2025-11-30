Pilas si pensaba viajar a Villa de Leyva para el festivo de velitas: anuncian restricciones y modificaciones viales

El departamento activa operativos de movilidad, seguridad y convivencia, sumando inversiones en infraestructura y personal policial para asegurar tranquilidad y atención de calidad en la temporada navideña - crédito Carlos Amaya/X

Con el objetivo de optimizar la movilidad y la seguridad en Villa de Leyva durante el último puente festivo del 2025, la Gobernación de Boyacá y la alcaldía local anunciaron una serie de cambios temporales en los sentidos viales y reforzaron las acciones logísticas para recibir a miles de visitantes.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Carlos Amaya, las medidas buscan evitar congestiones graves y mejorar la experiencia de residentes y turistas en uno de los destinos turísticos más visitados durante la temporada decembrina.

Según el esquema dispuesto por las autoridades locales, los días 6 y 7 de diciembre, la vía Sáchica – Villa de Leyva funcionará exclusivamente como camino de entrada al municipio. Para quienes requieran salir de Villa de Leyva en esas fechas, la ruta habilitada será la vía alterna Villa de Leyva - Sutamarchán.

El 8 de diciembre, el sentido de la vía Villa de Leyva - Sáchica cambia para ser únicamente salida del municipio; en ese día, la alternativa para ingresar será la vía Sutamarchán – Villa de Leyva. Estas disposiciones, tal como explicó el gobernador Amaya, buscan enfrentar la alta congestión vehicular que suele registrarse en el sector, especialmente en el punto conocido como Gondava sobre la vía nacional.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Amaya afirmó: “Después de una reunión que tuvimos con la Alcaldía y la Policía, tomamos la decisión de que la vía por Sáchica será solo de ingreso los días 6 y 7. El día 8 será solo de salida. Esta vía alterna será para quienes deseen salir el 6 y 7, que no podrán hacerlo por Sáchica. La estamos inspeccionando con el equipo técnico y vamos a intervenirla para dejarla en óptimas condiciones”.

El gobernador añadió que el trabajo conjunto con los alcaldes de la región permite seguir construyendo una “Boyacá grande” lista para acoger a aquellos que elijan la región como destino de descanso en diciembre.

En paralelo, la administración departamental desplegó un plan especial de seguridad, que incluye la presencia de 7.900 uniformados comprometidos con garantizar la vida, tranquilidad y sana convivencia en todos los municipios. “Gracias a ellos, la #BoyacáGrande está lista para recibir a miles de turistas. ¡Porque el mejor regalo de Navidad es vivirla en Boyacá!”, publicó Amaya.

Como parte de las inversiones, se oficializó la entrega del logro número 631: una inversión de 3.000 millones de pesos destinados a movilidad y seguridad, con la adquisición de 17 motocicletas, 3 camionetas blindadas, y el anuncio de la llegada inminente de 180 nuevos policías para reforzar la vigilancia durante la temporada.

En palabras de Amaya, se trata de “7.900 uniformados que ponen su corazón y energía para cuidar a los boyacenses y los turistas; un departamento listo para recibir como familia a quienes vengan a este territorio. Estamos seguros de que este año superaremos todas las metas”. El mandatario reiteró que viajar a Boyacá en Navidad es “el mejor regalo para las familias de Colombia”, garantizando atención amable y espacios seguros.

Respecto a la decoración navideña y eventos culturales programados, la gobernación recomendó a quienes planean disfrutar del colorido y las actividades en el Puente de Boyacá tener presente que el parque estará abierto de 10:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. La feria ‘Boyacá, Luz de Navidad’ funcionará de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 2:00 a.m., y de viernes a domingo hasta las 4:00 a.m., con ingreso peatonal únicamente por accesos señalizados y siguiendo los recorridos establecidos.

En materia de transporte, las autoridades sugieren a los visitantes estacionar en el parqueadero gratuito junto al estadio La Independencia de Tunja y utilizar el servicio de buses gratuitos hacia el Puente de Boyacá, disponible entre las 2:00 p. m. y las 2:00 a. m. cada media hora. También habrá parqueaderos internos y externos con tarifa única de 20.000 pesos, y rutas circulares para facilitar el traslado de los asistentes. Se recuerda que está prohibido parquear en zonas verdes o áreas no autorizadas.

En cuanto a pautas de convivencia y protección patrimonial, la gobernación señaló que está prohibido consumir sustancias psicoactivas, portar armas, usar pólvora sin autorización, subirse a monumentos, dañar instalaciones o generar riñas o ruidos excesivos. Se invita además a preservar la flora y fauna del entorno, depositar residuos adecuadamente y reducir el consumo de plásticos desechables. La atención a las indicaciones del personal de seguridad y el acompañamiento de menores son obligatorios para todos los asistentes.

