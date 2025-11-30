Petro usó la reforma de Martín Lutero para criticar la “opresión” en Colombia y en X: “Espero que no tenga que salir de esta red”

El presidente Gustavo Petro desató controversia al invocar la figura de Martín Lutero para criticar el comportamiento del Congreso y la influencia de grandes corporaciones extranjeras - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Pexels

El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia tras publicar un extenso mensaje en su cuenta de redes sociales, en el que trazó paralelismos entre la lucha religiosa de Martín Lutero y los debates políticos actuales en Colombia.

En un intento por vincular la reforma protestante de Lutero con los problemas sociales y económicos del país, Petro no solo invocó el legado religioso del teólogo del siglo XVI, sino que criticó duramente a sectores del Congreso y las élites colombianas, al sugerir que la lucha del líder contra el poder opresivo de la Iglesia se refleja en las luchas políticas del presente, incluida la defensa de los derechos de los oprimidos y la soberanía de los datos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mensaje, que comenzó como una respuesta a una reflexión de un usuario sobre la creación de diferentes iglesias cristianas tras la reforma de Lutero, rápidamente se transformó en una declaración en la que el presidente comparó esas luchas religiosas con los conflictos políticos que enfrenta su Gobierno.

Petro comparó la actual crisis de soberanía digital con los momentos más oscuros de la historia crédito Colprensa

De acuerdo con el escrito del presidente Petro en X: “Bonito, Martín Lutero quiso una reforma a la religión cristiana. Muchas de las iglesias actuales, derivadas de esa reforma, han olvidado eso de la religión como suspiro del oprimido y trabajan es contra los oprimidos del mundo. Lo vimos en los comportamientos que tuvieron en la votación de reforma laboral, pensional y de salud. Se fueron contra personas oprimidas para defender grandes capitales”.

Petro dedicó gran parte de su mensaje a criticar las posturas de varios sectores políticos, a lo que acusó de alinearse con los intereses de grandes capitales y de ignorar las necesidades de los más vulnerables. En este sentido, no solo aludió a Lutero y sus ideales, sino a los intereses que considera opresivos dentro de la política colombiana actual.

Petro acusó a sectores del Congreso de estar alineados con grandes capitales

“Los datos de los colombianos deben tener ‘hosting’ de propiedad colombiana en Colombia. Vemos en el Congreso, herederos religiosos de Lutero, buscando que propietarios privados estadounidenses expropien los datos y el pensamiento de la humanidad”, señaló, al sugerir que algunos congresistas y sectores privados están más alineados con intereses foráneos que con los del país.

Según Petro, las reformas de Lutero, que buscaban una lucha contra el poder opresivo, tienen paralelismos con la lucha de su Gobierno contra los intereses de las élites - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, lo que más provocó debate es la manera en que el presidente vinculó la lucha religiosa con la política en un país como Colombia, donde, aunque predomina el catolicismo, existe una separación formal entre la Iglesia y el Estado —declarado constitucionalmente como laico—. La referencia a Lutero, una figura central de la Reforma Protestante que desafió a la Iglesia Católica, generó cuestionamientos sobre el papel de la religión en las discusiones políticas del país.

Petro acusó de censura ideológica a la red social X

La crítica de Petro no solo se centró en el Congreso, también se dirigió a la influencia de las grandes corporaciones tecnológicas y las redes sociales. El presidente mencionó su propio perfil en las redes sociales y la caída de más de 300.000 seguidores en su cuenta de la red social X.

Afirmó que esta disminución podría estar vinculada con un intento de censura ideológica por parte de las plataformas digitales: “La desaparición masiva de centenares de miles de perfiles de seguidores en mi red X puede también ser censura a mis pensamientos y posiciones que han estado construidas alrededor de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo”.

Petro apuntó directamente a congresistas y sectores políticos a los que acusó de trabajar para grandes corporaciones - crédito @petrogustavo/X

Además, en su mensaje de más de 12 párrafos, el presidente comparó la situación actual con los momentos más oscuros de la historia, al señalar que un posible control extranjero sobre los datos y la información sería una forma de “barbarie” y de “feudalismo”.

El jefe de Estado también incluyó una dura crítica al manejo que el presidente considera injusto de las sanciones internacionales, en particular de las impuestas por Estados Unidos. Petro acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de ser responsable de su inclusión en la Lista Clinton, un señalamiento que, para algunos, podría interpretarse como una estrategia para vincular su lucha política con una visión global que se opone al poder imperialista.

“He denunciado que lo que debía ser sanciones contra criminales, se extienda al libre pensamiento y expresión”, declaró Petro, refiriéndose a su situación personal y a la de otros líderes y defensores de derechos humanos.

El presidente Petro reveló que más de 300,000 seguidores han desaparecido de su cuenta en la red social X, al sugerir que podría tratarse de una estrategia de censura ideológica - crédito @petrogustavo/X

El presidente cerró su mensaje pidiendo explicaciones públicas a la red social X sobre la desaparición de perfiles de seguidores: “Espero de @X explicaciones públicas y espero que no tenga que salir de esta red”.