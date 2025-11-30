Murió referente del activismo en Medellín, era defensor del consumo libre del cannabis y antimilitarista

La fecha del fallecimiento de Kanabico Objetor coincide con el aniversario del hallazgo de los Siemprevivos, víctimas de violencia en Altavista - crédito Alcaldía de Medellín/@AquinoTicias1/X

La noticia del fallecimiento de Kanabico Objetor, figura emblemática en la defensa del consumo libre de cannabis y el antimilitarismo, se confirmó en Medellín (Antioquia) en la mañana del domingo 30 de noviembre.

Su muerte deja un vacío en los espacios de crítica social y resistencia, donde su voz se había convertido en referente para quienes cuestionan el poder y la violencia en la región.

El impacto de su partida se reflejó de inmediato en las redes sociales. Uno de ellos fue Gerardo Pérez, defensor de derechos humanos y amigo cercano, compartió en Facebook un mensaje que resume el espíritu indomable de Kanabico: “Hoy voló hacia la magia de la muerte un ser que solo se permitió vivir la vida desde la rebeldía, la desobediencia, la resistencia. No conoció de genuflexiones ante el poder, y no se permitía un solo día sin dar a conocer su pensamiento, así supiera muchas veces, que incomodaba hasta a sus amigos”.

La fecha de su muerte coincidió con un aniversario doloroso para la ciudad: siete años desde el hallazgo de los cuerpos de los Siemprevivos, jóvenes desaparecidos en el barrio Las Violetas y encontrados asesinados en Altavista.

El activismo de Kanabico Objetor incluyó la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a concejales de Medellín - crédito @AquinoTicias1/X

Pérez añadió en su mensaje: “Ni un solo olvido es posible”, recordando la lucha constante de Kanabico contra la impunidad y el olvido de las víctimas de la violencia.

A lo largo de los años, Kanabico Objetor se distinguió por su postura franca y sin concesiones ante la violencia en Medellín. No solo denunció vínculos sospechosos entre funcionarios y jefes criminales de la oficina de Envigado, sino que también criticó abiertamente a figuras públicas como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín e investigado por supuestos hechos de corrupción.

El activista elevó una queja disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación contra miembros del Concejo de Medellín, argumentando incumplimientos en la publicación de su declaración de renta y el registro de conflictos de interés conforme a la Ley 2013 de 2019.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, advirtió con contundencia: “Vea, que ni crean Concejales y Concejalas de Medellín que están libres del control y la vigilancia de la ciudadanía a sus actuaciones y a su dudoso proceder. Por eso he interpuesto una QUEJA DISCIPLINARIA en @PGN_COL contra corporados y corporadas del @ConcejoMedellin que NO cumplen con el deber de publicar la declaración del impuesto de renta y/o el registro de conflicto de interese o, cuando lo hacen, lo hacen de manera extemporánea. Dicho deber se deriva de la Ley 2013 de 2019”.

Kanabico Objetor denunció presuntas conexiones entre funcionarios públicos y la oficina de Envigado, así como la gestión de Daniel Quintero - crédito @AquinoTicias1/X

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. A su trino del treinta de octubre, uno de ellos respondió: “El Kanabico no enfermo deja de preocuparse por Medellín”, una frase que sintetiza el legado de un activista que, hasta sus últimos días, mantuvo la mirada crítica sobre la realidad de su ciudad.

Activista, exconsejera de Paz y docente trans Victoria Strauss fue encontrada muerta en Medellín

Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de la comunidad Lgbtiq+ expresaron su alarma tras el fallecimiento de Victoria Strauss, reconocida politóloga y exconsejera de paz, quien había sido docente universitaria y referente en la defensa de la igualdad.

Según lo revelado por Sumapaz y Corpades, un ciudadano comunicó a la Línea de Emergencia 123 el hallazgo del cuerpo de la activista, lo que permitió a las autoridades acudir a la vereda El Mazo, en Santa Elena, área rural de Medellín.

La búsqueda de Strauss inició después de que familiares y allegados reportaran su desaparición la noche del 29 de septiembre. Las personas cercanas habían emprendido acciones urgentes luego de que se la viera por última vez en el barrio Villa Hermosa ese mismo día. Fue el reporte de un habitante de la zona lo que posibilitó la localización final.

El hallazgo del cuerpo de Victoria Strauss en Santa Elena genera indignación entre defensores de derechos humanos, quienes exigen esclarecer los hechos y demandan acciones urgentes de las autoridades para garantizar justicia y protección a la comunidad LGBTIQ+ - crédito @arcilaDDHH / X

Los procedimientos desplegados por la patrulla policial, detallados por ambos medios, incluyeron la coordinación de la inspección judicial junto a funcionarios de la Sijin, tras encontrar el cuerpo de una mujer trans en una región boscosa. “La patrulla localizó el cuerpo de una mujer trans y coordinó la inspección técnica con funcionarios de la Sijin”, según el informe policial recogido por la prensa regional.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas en la investigación. Aunque algunos primereos reportes oficiales sugieren una hipótesis de suicidio, los investigadores no descartan la posibilidad de un homicidio, de acuerdo con lo señalado por El Heraldo. El impacto del hecho ha resaltado, una vez más, la situación de vulnerabilidad de las personas trans y la urgencia de esclarecer el caso con transparencia.

La vida de Victoria Strauss estuvo dedicada a la lucha por los derechos humanos y la construcción de paz, como subrayan quienes conocieron su compromiso con las causas de igualdad y no discriminación.