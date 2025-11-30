Colombia

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

El artista apoyó la idea de su seguidora y le dedicó una canción a la pareja que se comprometió


Los presentes gritaban que no lo hiciera, pero nadie la detuvo - crédito TikTok

Nanpa Básico es uno de los artistas colombianos más queridos a nivel nacional, teniendo en cuenta que su música alternativa ha conquistado a sus seguidores. El artista, oriundo de Medellín, ha llenado diferentes recintos de eventos y durante la jornada del 29 de noviembre de 2025 tuvo un concierto en Pereira.

Allí no solo emocionó a sus seguidores al interpretar temas icónicos como Pelinegra, Ya para qué y Sin ti estoy bien, sino que una de sus seguidoras subió a la tarima y en frente de los demás asistentes al evento le pidió matrimonio a su novio. Incluso, arrodillándose ante él, lo que desató todo tipo de comentarios a través de las redes sociales.

Todo inició cuando el rapero y compositor invitó a la pareja a subir al escenario junto a él y dijo las siguientes palabras: “Antes del concierto, Daniela me dijo: “Yo quiero hacerle una dedicatoria muy especial a este muchacho. Y usted hágale, mami“, demostrando que tenía una sorpresa demasiado grande para su pareja sentimental.

La joven se puso nerviosa al recibir el micrófono y duró unos segundos antes de hablar, por lo que el paisa la animó de la siguiente manera: “El escenario es tuyo, dale”. Ante esto la protagonista de la historia replicó “Pero ¿por qué con micrófono?” y Nanpa Básico respondió: “Ay, porque si no, no la escucha”.

La sorpresa de la noche
La sorpresa de la noche estuvo a cargo de la pareja - crédito Instagram

Acto seguido, la joven tomó valor y no dudó en revelar sus intenciones con la siguiente frase: “Néstor me presentó a Nanpa. Y Nanpa ha sido parte de nuestra historia. Y hoy quiero frente a todos ustedes pedirte”, en ese momento pausó su relató y le mostró a su pareja el anillo.

Aunque no todo terminó allí, puesto que se arrodilló y le dijo a su novio: “Te quieres casar conmigo”. El joven no ocultó su sorpresa y se tocaba el rostro visiblemente impactado, mientras que el público gritaba cosas a favor y en contra de la acción de la mujer.

De inmediato, el artista se acercó a la pareja y le puso el micrófono al hombre para que dijera ante todos su respuesta. Pese a que el joven dijo tres veces que sí se casará con su pareja, el acto no fue del agrado de muchos de los asistentes.

Ante la emocionante escena, Nanpa Básico no dudó en dar unos consejos, parta que la relación funcione: “Quiéranse mucho, respétense mucho, ténganse mucha paciencia. Acuérdense de papi que hay cinco días al mes y en el que sabes cómo se ponen. Quiérala mucho, téngale mucho paciencia, respétela. Y es la primera vez en mi vida que veo a una mujer... ¡Ay, qué belleza esta mujer! Siglo XXI, por Dios. Disfrútenlo mucho".

La intervención del artista terminó cantando uno de sus temas más preciados: “Yo quiero dedicarles esta canción muy linda, porque no hay nada más precioso en el mundo que a uno lo quieran así”, anunciando así tu éxito Quiéreme así.

El artista se sorprendió con
El artista se sorprendió con la acción de la joven, pero decidió apoyarla - crédito Nanpa Basico Oficial / YouTube

Una de las jóvenes que presenció la escena, decidió grabarla y subirla a sus redes sociales. Se trata de Valentina Hero, que acompañó el viral video con el siguiente texto: “Yo podré pagar motiladas, invitarlo a comer, pero yo matrimonio no le propongo a un hombre jamásss. Hoy en el concierto de Nanpa se cuarteó una base, se secó un rímel y se quebró un rubor (sic)”.

Las críticas dentro del recinto
Las críticas dentro del recinto y en las redes sociales se multiplicaron - crédito Juan Manuel Arias/Infobae

Entre tanto, los internautas tampoco dudaron en dar su opinión: “Ni en mis peores ovulaciones”, “Y todavía se arrodillaba”, “Dios mío santo, me lo pierdo esta vida y la otra” y “Peores cosas vendrán, dice la biblia”.

En contraste, hubo otras opiniones a favor: “Excelente por la dama rompiendo todos los estereotipos” y “Las que no quieren hacerlo pues no lo hagan y ya, y las que sí, pues háganlo, o la gente si es cansona metiéndose donde no les importa”.

