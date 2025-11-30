Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, reveló que sufrió de violencia doméstica por parte del productor: “Me reventaba a golpes”

Karen Santos afirmó que su entonces esposo la agredió en repetidas ocasiones - crédito @RLPConciertos/X

La exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva, Karen Santos, compartió su relato sobre años de violencia y maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante su matrimonio con Leyva en la mansión de Barranquilla donde actualmente reside Armando Benedetti.

En entrevista con Cambio, Santos presentó videos, partes médicos y mensajes que documentan episodios que van desde amenazas hasta lesiones graves, aunque Leyva niega todas las acusaciones.

“Ricardo me reventaba a golpes. Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”, señaló Karen Santos al citado medio.

La decisión de hablar públicamente, según Santos, surgió tras sentirse en peligro inminente: “Esto no lo hago por valentía: o hablo o me matan”.

Explicó a Cambio que la situación llegó a un punto límite hace cuatro meses, cuando, según relató, tuvo que abandonar la casa de Lagos de Caujaral tras ser perseguida por Leyva con un cuchillo.

Santos precisó: “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”.

Durante la entrevista, Santos detalló que el supuesto maltrato comenzó desde los primeros años del matrimonio.

Relató que emigró desde Australia para casarse con Leyva en Colombia y que al llegar a la vivienda que tiempo después estaría relacionada con la polémica de la familia Saab y el ministro Benedetti, la propiedad se encontraba en obra gris.

En su testimonio, la exesposa presentó pruebas del maltrato obtenidas durante los más de cinco años de convivencia, entre ellas videos de golpizas, partes médicos, fotografías de heridas, audios con amenazas y llamadas intimidatorias.

Sobre el episodio final, Santos aseguró a Cambio: “Ese día había regresado Ricardo de una vuelta y noté que estaba bajo los efectos del alcohol. Le pedí a las estilistas que no me dejaran sola, aunque ellas no entendían por qué. Cuando le pedí que dejara de tomar se tornó agresivo y me escupió en la cara”.

Ante la insistencia y al notar que ella había comenzado a grabar la situación, Santos indicó que “me rompió el celular y empezó a perseguirme con un cuchillo mientras gritaba ‘te voy a matar’”.

Según el relato brindado a Cambio, tras la intervención de estilistas, celadores y vecinos, Leyva abandonó la casa antes de la llegada de la Policía.

Santos detalló aspectos que consideró característicos de la violencia sufrida: “No pegaba con cachetadas ni empujones. Ricardo pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”, afirmó.

Explicó a Cambio que Leyva supuestamente insistía en que justificara las lesiones como accidentes y coaccionaba con el argumento de daño a reputación y familia.

Añadió que las agresiones la llevaron a necesitar cirugías de reconstrucción facial y atención permanente por lesiones: “Estoy perdiendo mi ojo derecho”, refirió.

A lo largo de la entrevista, Santos señaló que el temor, el aislamiento y las amenazas la mantuvieron en silencio durante años.

“Me obligaba a inventarme historias para no levantar sospechas. Me decía que si hablaba, acabaría con mi vida y con la de mis hijos”, afirmó.

Leyva, de acuerdo con la información compartida en Cambio, intentó en reiteradas ocasiones intimidar a Santos y a su familia tras la denuncia.

En uno de los episodios narrados, supuestamente la amenazó con implicar a su hijo en hechos criminales: “Ricardo me amenazó diciendo que si hacía algo en su contra iba a cargar a mi hijo con cocaína. Todo eso está grabado”.

Respecto a supuestos vínculos políticos y la venta de la mansión, Santos indicó que nunca mantuvo relaciones personales con el ministro Armando Benedetti y solo tuvo conocimiento del interés por la propiedad a través de Leyva.

“Nunca vi a ese señor en la casa ni tuve trato con él, solo supe del deseo de compra por conversaciones con Ricardo”, señaló Santos a Cambio.

La exesposa del empresario afirmó, en declaraciones a Cambio, que la denuncia no tiene motivaciones económicas y que su fin es lograr acceso a la justicia: “Quiero que la gente vea las pruebas. No quiero nada material, solo paz y reparación”.