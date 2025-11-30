Colombia

Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, reveló que sufrió de violencia doméstica por parte del productor: “Me reventaba a golpes”

La exesposa del empresario aseguró que vivió episodios de violencia física y psicológica, presentó pruebas de lesiones y describió momentos en los que temió por su vida

Guardar
Karen Santos afirmó que su
Karen Santos afirmó que su entonces esposo la agredió en repetidas ocasiones - crédito @RLPConciertos/X

La exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva, Karen Santos, compartió su relato sobre años de violencia y maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante su matrimonio con Leyva en la mansión de Barranquilla donde actualmente reside Armando Benedetti.

En entrevista con Cambio, Santos presentó videos, partes médicos y mensajes que documentan episodios que van desde amenazas hasta lesiones graves, aunque Leyva niega todas las acusaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ricardo me reventaba a golpes. Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”, señaló Karen Santos al citado medio.

La decisión de hablar públicamente, según Santos, surgió tras sentirse en peligro inminente: “Esto no lo hago por valentía: o hablo o me matan”.

Explicó a Cambio que la situación llegó a un punto límite hace cuatro meses, cuando, según relató, tuvo que abandonar la casa de Lagos de Caujaral tras ser perseguida por Leyva con un cuchillo.

Ricardo Leyva @RLPConciertos/X
Ricardo Leyva @RLPConciertos/X

Santos precisó: “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”.

Durante la entrevista, Santos detalló que el supuesto maltrato comenzó desde los primeros años del matrimonio.

Relató que emigró desde Australia para casarse con Leyva en Colombia y que al llegar a la vivienda que tiempo después estaría relacionada con la polémica de la familia Saab y el ministro Benedetti, la propiedad se encontraba en obra gris.

En su testimonio, la exesposa presentó pruebas del maltrato obtenidas durante los más de cinco años de convivencia, entre ellas videos de golpizas, partes médicos, fotografías de heridas, audios con amenazas y llamadas intimidatorias.

Sobre el episodio final, Santos aseguró a Cambio: “Ese día había regresado Ricardo de una vuelta y noté que estaba bajo los efectos del alcohol. Le pedí a las estilistas que no me dejaran sola, aunque ellas no entendían por qué. Cuando le pedí que dejara de tomar se tornó agresivo y me escupió en la cara”.

Ante la insistencia y al notar que ella había comenzado a grabar la situación, Santos indicó que “me rompió el celular y empezó a perseguirme con un cuchillo mientras gritaba ‘te voy a matar’”.

Según el relato brindado a Cambio, tras la intervención de estilistas, celadores y vecinos, Leyva abandonó la casa antes de la llegada de la Policía.

Santos detalló aspectos que consideró característicos de la violencia sufrida: “No pegaba con cachetadas ni empujones. Ricardo pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”, afirmó.

Explicó a Cambio que Leyva supuestamente insistía en que justificara las lesiones como accidentes y coaccionaba con el argumento de daño a reputación y familia.

Según Karen Santos, Álvaro Leyva
Según Karen Santos, Álvaro Leyva supuestamente insistía en que justificara las lesiones como accidentes y coaccionaba con el argumento de daño a reputación y familia - crédito Ricardo Leyva/X

Añadió que las agresiones la llevaron a necesitar cirugías de reconstrucción facial y atención permanente por lesiones: “Estoy perdiendo mi ojo derecho”, refirió.

A lo largo de la entrevista, Santos señaló que el temor, el aislamiento y las amenazas la mantuvieron en silencio durante años.

“Me obligaba a inventarme historias para no levantar sospechas. Me decía que si hablaba, acabaría con mi vida y con la de mis hijos”, afirmó.

Leyva, de acuerdo con la información compartida en Cambio, intentó en reiteradas ocasiones intimidar a Santos y a su familia tras la denuncia.

En uno de los episodios narrados, supuestamente la amenazó con implicar a su hijo en hechos criminales: “Ricardo me amenazó diciendo que si hacía algo en su contra iba a cargar a mi hijo con cocaína. Todo eso está grabado”.

Respecto a supuestos vínculos políticos y la venta de la mansión, Santos indicó que nunca mantuvo relaciones personales con el ministro Armando Benedetti y solo tuvo conocimiento del interés por la propiedad a través de Leyva.

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

“Nunca vi a ese señor en la casa ni tuve trato con él, solo supe del deseo de compra por conversaciones con Ricardo”, señaló Santos a Cambio.

La exesposa del empresario afirmó, en declaraciones a Cambio, que la denuncia no tiene motivaciones económicas y que su fin es lograr acceso a la justicia: “Quiero que la gente vea las pruebas. No quiero nada material, solo paz y reparación”.

Temas Relacionados

Ricardo LeyvaKaren SantosExesposa de Ricardo LeyvaMaltrato contra la mujerViolencia contra la mujerViolencia de géneroColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy 30 de noviembre de 2025

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy

Perro antinarcóticos detecta cargamento de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

En total fueron trece kilos de estupefacientes incautados por las autoridades, que estaban previstos a ser distribuidos en varios puntos de la ciudad colombiana

Perro antinarcóticos detecta cargamento de

Catherine Juvinao contesta a la suegra de Armando Benedetti por decir que “si el centro y la izquierda no se unen, podrían pasar 2 candidatos de la ultra derecha”

La legisladora de Alianza Verde criticó la propuesta de unidad entre centro e izquierda, argumentando que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con las expectativas de cambio y rechazando la idea de una coalición electoral

Catherine Juvinao contesta a

Golpe al clan del Golfo en Antioquia: Capturan a “Juan de Dios”, líder de la organización criminal

Autoridades detuvieron a David Alexis Vera Muriel, conocido como Juan de Dios, señalado de coordinar extorsiones y amenazas contra líderes rurales en Andes, junto a sus principales hombres de confianza

Golpe al clan del Golfo

Así fue la ‘mágica’ llegada de Wilmar Mejía a la DNI por orden de Petro, en medio de críticas por su idoneidad: “Apenas cumplía lo mínimo”

La designación de un licenciado en educación física al frente de la inteligencia estratégica generó inquietud por su falta de experiencia y presuntos vínculos con disidencias

Así fue la ‘mágica’ llegada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez confesó cuáles son

Cara Rodríguez confesó cuáles son sus sentimientos por Beéle actualmente, lo que podría pasar con él próximamente y habló de su carrera musical

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Deportes

Wilmar Roldán reveló la vez

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados