Colombia

Gustavo Petro pidió a la Oaci una asamblea urgente tras la advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo en Venezuela

Además de su llamado a la Organización de Aviación Civil Internacional, el presidente colombiano le pidió a la Unión Europea y a países de Latinoamérica reiniciar sus vuelos a Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Kevin Lamarque/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a hablar de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

En esta ocasión, el mandatario colombiano rechazó el cierre del espacio aéreo en Venezuela, razón por la cual solicitó la intervención de organismos internacionales.

Para el jefe de Estado, este cierre aéreo es “ilegal” porque, según Gustavo Petro, no existe ninguna norma que permita este tipo de sanciones.

Por tal motivo, el presidente Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación.

Gustavo Petro solicitó una reunión
Gustavo Petro solicitó una reunión inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para analizar la situación - crédito @petrogustavo/X

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Oaci debe reunirse de inmediato. El secretario general de la Oaci debe convocar de inmediato la Asamblea. No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino (sic)“, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que el orden internacional debe seguir conservándose, motivo por el cual expresó que América Latina debe mencionarlo sin miedo.

“El senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor (sic)”, aseveró el mandatario colombiano

Expresó que Venezuela “necesita más democracia”. Asimismo, indicó que ninguna compañía aérea debe seguir las órdenes de Estados Unidos.

“Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo. Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país (sic)”, expresó el presidente Petro.

El jefe de Estado le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respetar el “orden jurídico internacional”.

Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

Además, solicitó a la Unión Europea ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela y, en caso de no cumplir, imponer sanciones a las empresas que no acaten la medida.

“Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y America Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó: “Solicito a todos los países de América Latina y el Caribe reiniciar sus vuelos normales (sic)”.

Respecto a las empresas colombianas, el mandatario indicó que las que no asuman los servicios deben ser sancionadas.

Gustavo Petro indicó que ninguna
Gustavo Petro indicó que ninguna compañía aérea debe seguir las órdenes de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“En Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron y a solo seguir indicaciones de la Oaci o del gobierno colombiano. La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Las autoridades de Colombia reportaron que aproximadamente 1.500 pasajeros que viajan entre Colombia y Venezuela se han visto afectados por la suspensión de rutas aéreas desde el fin de semana pasado.

Esta situación obligó a la Aeronáutica Civil de Colombia a fortalecer los controles y sistemas de comunicación ante el desvío de vuelos procedentes de Europa y Sudamérica que normalmente cruzaban el espacio aéreo venezolano.

El aislamiento aéreo venezolano ocurre en un contexto de creciente tensión política. El arribo de un avión con 175 migrantes deportados desde Estados Unidos al aeropuerto Simón Bolívar y la petición de permisos especiales por parte del gobierno estadounidense para efectuar vuelos de repatriación reflejan las dificultades en la relación bilateral.

Paralelamente, Estados Unidos desarrolla la operación militar ‘Lanza del Sur’ en el Caribe y emplea temporalmente dos aeropuertos en República Dominicana para movilizar personal y material.

El Gobierno venezolano justifica la
El Gobierno venezolano justifica la medida como defensa de la soberanía nacional ante presiones externas y recomendaciones internacionales - crédito José Cabezas/REUTERS

A nivel interno, las autoridades venezolanas justificaron la revocatoria de concesiones aéreas como una medida orientada a mantener la soberanía nacional. Diosdado Cabello afirmó que el Ejecutivo no permitirá que compañías extranjeras modifiquen sus servicios bajo presión de gobiernos o entidades internacionales.

