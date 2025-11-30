Grúa sin frenos en barrio santo domingo de Medellín dejó 4 heridos, varios vehículos impactados y una casa destruida

Por ahora no se conocen víctimas mortales del hecho - crédito @EltrinoCo / X

El impacto de una grúa tipo planchón que perdió el control en una pendiente del nororiente de Medellín dejó una secuencia de daños y heridos en la intersección de la carrera 29 con calle 111, barrio Santo Domingo.

El saldo del siniestro fue de cuatro personas heridas, la destrucción total de tres motocicletas, daños considerables en un taxi y el impacto directo contra una casa.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar si fue una falla mecánica lo que causo el accidente, mientras se evalúan las condiciones técnicas de la grúa involucrada.

Las primeras personas en atender la emergencia fueron los habitantes del sector, que en un intento desesperado unieron fuerzas para tratar de sacar a una de las personas heridas que quedó entre el planchón de la grúa y un taxi.

Según el reporte de las autoridades, por ahora el accidente ha dejado como saldo a un peatón gravemente herido, quien fue trasladado de urgencia a la Policlínica, mientras que los conductores de las motos acudieron por sus propios medios a centros asistenciales.

La investigación preliminar de las autoridades de movilidad apunta a una falla mecánica como la principal hipótesis del siniestro, un riesgo que se agrava en las zonas de alta pendiente de la ciudad.

El informe oficial destaca que la ausencia de registros en las cámaras de seguridad cercanas podría dificultar la determinación de responsabilidades, por lo que el caso permanece en averiguaciones a la espera de un informe técnico definitivo sobre el estado del sistema de frenos de la grúa involucrada.

Este tipo de accidentes al parecer se presentan cada vez más en la capital antioqueña. El 22 de noviembre, una volqueta de 17 toneladas perdió los frenos en la Avenida 80 con Calle 65, en el barrio Robledo, recorriendo más de 400 metros y colisionando con 12 vehículos, entre ellos autos particulares y un bus intermunicipal.

El accidente dejó 9 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, y provocó la destrucción de señales de tránsito, vidrios y partes de los vehículos, paralizando por algunas horas el occidente de la ciudad.

En esta oportunidad, el video de una cámara de seguridad captó el momento en que la volqueta, aparentemente sin frenos, se estrelló contra el bus y los demás vehículos, evidenciando la magnitud del choque.

La respuesta de las autoridades en este eventos puntual incluyó el despliegue de agentes de tránsito, el uso de grúas pluma y camiones para despejar las vías, dada la complejidad de las labores tras los accidentes.

Sin embargo, la reiteración de estos hechos ha generado inquietud en la ciudadanía, que se ha manifestado en redes sociales con mensajes como: “No solo eso, las calles empinadas de los barrios no deberían permitir estacionar carros tan grandes!!” y “otra vez sin frenos, ¿qué está pasando en Medellín? ¿Se está quedando sin frenos Medellín?”.

Otros comentarios señalan la falta de control sobre la velocidad y el mantenimiento de los vehículos pesados: “En la mayoría de los barrios de Medellín no hay quien esté pendiente que manejan a altas velocidades y por eso pierden los frenos” y otro señala “se volvió recurrente el tema de fallas en frenos de carros pesados, algo pasa con las tecno mecánicas o falta de pericia en la conducción”.

La aparente reiteración de accidentes asociados a fallas en los sistemas de frenos de vehículos pesados ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles técnicos y la vigilancia en las zonas de mayor pendiente, mientras la ciudad espera los resultados de los informes técnicos que permitan esclarecer las causas y responsabilidades del hecho más reciente.