Golpe al Clan del Golfo en el Magdalena Medio: Ejército incautó material de guerra y comunicaciones utilizado por la estructura

En el operativo se localizaron y confiscaron fusiles, municiones y radios en zona rural de San Pablo, debilitando la logística de la organización armada

El Ejército incautó un fusil M16, varios cargadores, más de 360 cartuchos de distintos calibres, material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, entre otros - crédito Ejército Nacional

Las autoridades lograron afectar a las estructuras armadas del Clan del Golfo con una operación militar que concluyó con el hallazgo de material de guerra, equipos de comunicaciones y documentos de inteligencia en una zona rural de San Pablo, al sur de Bolívar.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la acción militar, ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 de la Segunda División, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se apoyó en labores de inteligencia que permitieron identificar y allanar el lugar donde se almacenaba el arsenal, que estaba en manos de la organización criminal.

Entre los elementos incautados se encuentran un fusil M16, varios cargadores, más de 360 cartuchos de distintos calibres, material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, radios de comunicación y otros dispositivos que, según el Ejército, demuestran la capacidad operativa y criminal del grupo armado organizado.

La operación militar reduce el riesgo de las comunidades que viven en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio - crédito Ejército Nacional

Estos recursos iban a ser trasladados desde Santander hacia el sur de Bolívar, con el objetivo de reforzar sus estructuras armadas en medio de la confrontación que mantienen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.

La incautación de este arsenal priva al Clan del Golfo de recursos logísticos y bélicos y limita sus posibilidades de expansión y control territorial en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Según explicó el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, el coronel Carlos Augusto Guerrero Rivera, con el material de guerra recuperado, los criminales aterrorizaban a la ciudadanía, víctima de todo tipo de delitos cometidos por la organización armada al margen de la ley.

“(La incautación) evidencia la afectación de estos grupos armados a la población civil mediante el secuestro, la extorsión, el homicidio y también las acciones terroristas hacia la fuerza pública”, precisó el uniformado.

El coronel Carlos Augusto Guerrero Rivera indicó que con el armamento incautado, el Clan del Golfo cometía secuestros, extorsiones y homicidios - crédito Ejército Nacional

En consecuencia, el Ejército Nacional reiteró su compromiso de desarticular las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la integridad de las familias colombianas. “Continuamos nuestro compromiso con las acciones decisivas hacia los grupos armados organizados para evitar la afectación a las familias colombianas. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia”, indicó el coronel Guerrero Rivera.

Capturaron a alias Máscara, cabecilla del Clan del Golfo

En noviembre de 2025, el Clan del Golfo que opera en el Magdalena Medio tuvo otra importante afectación. Las autoridades lograron la captura de alias Máscara, considerado uno de los principales líderes de la organización criminal en la región.

La detención se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El procedimiento se desarrolló en el kilómetro tres de una vía local, donde dos individuos que se desplazaban en motocicleta intentaron evadir una orden emitida por los uniformados, que dieron indicaciones para que se detuvieran.

El hombre también coordinaba extorsiones a los pobladores de la región - crédito Colprensa/VisualesIA

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar a los sospechosos y, durante el registro, hallaron en su poder seis cartuchos calibre 38 mm. Incautaron ese material, junto con la motocicleta utilizada para movilizarse. Este hallazgo permitió consolidar la evidencia en contra de los detenidos y facilitó la identificación de alias Máscara.

El señalado criminal habría desarrollado una trayectoria delictiva de al menos cuatro años en una subestructura del Clan del Golfo, con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio. Las autoridades señalaron que alias Máscara era responsable de coordinar actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en distintos municipios de la zona.

Aunado a ello, las verificaciones posteriores realizadas por la Policía Nacional confirmaron que alias Máscara tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, el hombre cuenta con antecedentes judiciales por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza.

Vecinos hallaron un cadáver tras

Álvaro Uribe reveló la fórmula

Periodista víctima del robo de

Se estima que habrá 21,7

Guardia del Inpec asesinó a
