Gobierno de Colombia expresó inquietud por restricción total al espacio aéreo venezolano decidida por Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la importancia de la coordinación aeronáutica entre autoridades competentes

El Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano difundió su preocupación por la advertencia emitida por Washington y señaló posibles efectos en la seguridad y estabilidad aeronáutica regional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó preocupación por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de emitir un Notam sobre la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía de Venezuela.

En ese documento, Washington identifica un riesgo para la aviación civil internacional y lo atribuye a actividades militares en la zona, según indicó la Cancillería colombiana.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su preocupación respecto al reciente Notam emitido por el Gobierno de Estados Unidos en el cual se señala una condición de riesgo para la aviación civil internacional en la FIR Maiquetía- Venezuela, atribuyendo dicha situación a actividades militares”, señaló la Cancillería.

La autoridad diplomática colombiana indicó que toda información aeronáutica que afecte un espacio aéreo debe ser gestionada o coordinada directamente con el Estado responsable de ese territorio, conforme al Convenio de Chicago y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

La autoridad diplomática colombiana indicó
La autoridad diplomática colombiana indicó que toda información aeronáutica que afecte un espacio aéreo debe ser gestionada o coordinada directamente con el Estado responsable de ese territorio

Colombia señaló que la publicación de un Notam por parte de un gobierno externo, realizado sin coordinación con las autoridades venezolanas, introduce incertidumbre operacional y puede afectar la confiabilidad de los datos necesarios para la seguridad aérea internacional.

El Convenio de Chicago y de los estándares establecidos por la Oaci, Colombia recuerda que toda información aeronáutica que afecte a un espacio aéreo determinado debe ser gestionada o coordinada con el Estado responsable de dicho espacio. La coexistencia de un Notam emitido por un tercero, sin la debida coordinación con la autoridad venezolana competente, introduce un elemento de incertidumbre operacional que puede comprometer la claridad, confiabilidad y unidad de la información necesaria para la seguridad de la aviación civil internacional”, se lee en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Colombia señaló que la publicación
Colombia señaló que la publicación de un Notam por parte de un gobierno externo, realizado sin coordinación con las autoridades venezolanas, introduce incertidumbre operacional

De acuerdo con el comunicado, la simultaneidad de comunicaciones de alerta emitidas por terceros puede ocasionar riesgos informativos y alterar la armonía de la aviación civil internacional.

La Cancillería de Colombia advirtió que América Latina y el Caribe son considerados una zona de paz, donde acciones unilaterales de carácter militar o que inciden sobre la seguridad aérea generan tensiones y pueden afectar la estabilidad regional.

El texto oficial resalta que aplicar medidas sin concertación sobre el espacio aéreo de un Estado soberano contradice los principios de cooperación y buena fe, claves para las relaciones entre países y con actores externos.

“Colombia reafirma que América Latina y el Caribe es una zona de paz, donde las medidas unilaterales de naturaleza militar o con impacto sobre la seguridad aérea generan tensiones innecesarias y afectan la estabilidad regional. En este contexto, actuaciones no coordinadas sobre el espacio aéreo de un Estado soberano resultan contrarias al espíritu de cooperación, buena fe y respeto mutuo que deben guiar las relaciones entre los Estados de la región y con actores externos”, indicó la Cancillería.

La Cancillería expresó que aplicar
La Cancillería expresó que aplicar medidas sin concertación sobre el espacio aéreo de un Estado soberano contradice los principios de cooperación y buena fe

Colombia informó que dará seguimiento a la situación y que llevará su posición ante los foros multilaterales, respaldando el respeto a la normativa de navegación aérea, junto a los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias.

“Colombia seguirá de cerca esta situación y promoverá, en los foros multilaterales pertinentes, el pleno respeto de las normas internacionales en materia de navegación aérea, así como los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias que sustentan la seguridad y estabilidad de América Latina y el Caribe”, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro rechazó el cierre del espacio aéreo en Venezuela, razón por la cual solicitó la intervención de organismos internacionales.

Para el jefe de Estado, este cierre aéreo es “ilegal” porque, según Gustavo Petro, no existe ninguna norma que permita este tipo de sanciones.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Oaci debe reunirse de inmediato“, indicó el mandatario colombiano.

