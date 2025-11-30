Gobierno de Colombia expresó inquietud por restricción total al espacio aéreo venezolano decidida por Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano difundió su preocupación por la advertencia emitida por Washington y señaló posibles efectos en la seguridad y estabilidad aeronáutica regional - crédito John Vizcaino/REUTERS/@CancilleriaCol/x

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó preocupación por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de emitir un Notam sobre la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía de Venezuela.

En ese documento, Washington identifica un riesgo para la aviación civil internacional y lo atribuye a actividades militares en la zona, según indicó la Cancillería colombiana.

La autoridad diplomática colombiana indicó que toda información aeronáutica que afecte un espacio aéreo debe ser gestionada o coordinada directamente con el Estado responsable de ese territorio, conforme al Convenio de Chicago y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

La autoridad diplomática colombiana indicó que toda información aeronáutica que afecte un espacio aéreo debe ser gestionada o coordinada directamente con el Estado responsable de ese territorio

Colombia señaló que la publicación de un Notam por parte de un gobierno externo, realizado sin coordinación con las autoridades venezolanas, introduce incertidumbre operacional y puede afectar la confiabilidad de los datos necesarios para la seguridad aérea internacional.

Colombia señaló que la publicación de un Notam por parte de un gobierno externo, realizado sin coordinación con las autoridades venezolanas, introduce incertidumbre operacional

De acuerdo con el comunicado, la simultaneidad de comunicaciones de alerta emitidas por terceros puede ocasionar riesgos informativos y alterar la armonía de la aviación civil internacional.

La Cancillería de Colombia advirtió que América Latina y el Caribe son considerados una zona de paz, donde acciones unilaterales de carácter militar o que inciden sobre la seguridad aérea generan tensiones y pueden afectar la estabilidad regional.

El texto oficial resalta que aplicar medidas sin concertación sobre el espacio aéreo de un Estado soberano contradice los principios de cooperación y buena fe, claves para las relaciones entre países y con actores externos.

La Cancillería expresó que aplicar medidas sin concertación sobre el espacio aéreo de un Estado soberano contradice los principios de cooperación y buena fe

Colombia informó que dará seguimiento a la situación y que llevará su posición ante los foros multilaterales, respaldando el respeto a la normativa de navegación aérea, junto a los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro rechazó el cierre del espacio aéreo en Venezuela, razón por la cual solicitó la intervención de organismos internacionales.

Para el jefe de Estado, este cierre aéreo es “ilegal” porque, según Gustavo Petro, no existe ninguna norma que permita este tipo de sanciones.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Oaci debe reunirse de inmediato“, indicó el mandatario colombiano.