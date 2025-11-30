Exministro de Hacienda formuló interrogantes sobre el uso de salvoconductos a “gestores de paz” en el Gobierno Petro

Juan Camilo Restrepo; alias Calarcá - crédito Colprensa

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Agricultura, publicó en su cuenta de X varias preguntas sobre la figura de los “gestores de paz” y la situación de Alexánder Mendoza Díaz, alias Calarcá.

Restrepo cuestionó si ya se le retiró a ‘Calarcá’ el salvoconducto de “gestor de paz”, el cual le permite evitar detenciones ante cualquier autoridad, según explicó el exministro de Hacienda, recordando lo ocurrido en Anorí.

"¿Ya le retiraron a ‘Calarcá’ el salvoconducto de ‘gestor de paz’, que le permite impunidad ante cualquier autoridad que lo detenga, como sucedió en Anorí? (sic)“, expresó Restrepo.

Señaló que, de ser nuevamente detenido, tendría que ser liberado debido a que aún mantiene esta condición.

"Si lo vuelven a detener lo tienen que volver a soltar pues sigue ostentando el escudo de ‘gestor de paz’ (sic)“, aseveró el exministro.

En el mensaje, Restrepo indicó que los “gestores de paz” están llamados a realizar acciones en favor de la paz en representación de los grupos con los que participan en diálogos.

Por tal motivo, consultó sobre las acciones específicas que estaría desarrollando “Calarcá” en este sentido.

“¿Los ‘gestores de paz’ se supone que hacen gestiones en pro de la Paz - y no de la corrupción descarada-en nombre del grupo que representan con el cual haya diálogos de paz. ¿ que gestiones por la paz está realizado Calarcá? (sic)“, puntualizó Juan Camilo Restrepo.

Restrepo planteó que es momento para que el Gobierno retire el título de “gestores de paz” a todos aquellos a quienes se les otorgó ese beneficio, y llamó a una revisión de dichos nombramientos.

“Es el momento para que el gobierno haga una purga Aunque tardía)) de todos aquellos a los que les ha dado el escudo de impunidad, y les retire el título de ‘gestores de paz’ ¿Es mucho pedir? (sic)”, señaló Juan Camilo Restrepo.

Detalles de la detención

La detención de alias Calarcá en 2024, ocurrida cuando se desplazaba en un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección equipado con armamento, impactó a las autoridades y fue interpretada como un avance contra las disidencias. No obstante, la pronta liberación del líder generó cuestionamientos y críticas tanto desde la opinión pública como desde organizaciones especializadas en seguimiento del conflicto armado.

De acuerdo con la Fundación Pares, esta polémica decisión no solo facilitó que Calarcá reanudara sus acciones delictivas, sino que también incrementó su poder de influencia en el bloque Jorge Suárez Briceño. La reincorporación de Calarcá a las estructuras de mando reforzó su posición y reconfiguró dinámicas internas dentro de la organización.

El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó el proceder de la fiscal, señalando que esto genera mensajes erróneos para la población colombiana.

“Tenemos que buscar cómo afinar dentro de las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial en esta suspensión de órdenes de captura, cómo definir exactamente los alcances de esas suspensiones”, aseveró Velásquez en julio de 2024.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó por qué en julio de 2024 no fue capturado Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, en un retén militar en el municipio de Anorí, Antioquia.

Según la fiscal Camargo, alias Calarcá no fue capturado “porque no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad”.

También indicó que la Corte Constitucional dispone una excepción a la suspensión de órdenes de captura en el contexto de negociaciones de paz.

“Cuando alias Calarcá con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar, vía flagrancia, la suspensión de las órdenes de captura; esa es la razón por la que en ese momento no se aprehende a ‘Calarcá’”, aseveró Camargo.