Colombia

Exministro de Hacienda formuló interrogantes sobre el uso de salvoconductos a “gestores de paz” en el Gobierno Petro

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Agricultura, planteó dudas sobre la permanencia de Calarcá como “gestor de paz” y la vigencia de su salvoconducto, tras señalar su liberación luego de una detención en Anorí

Guardar
Juan Camilo Restrepo; alias Calarcá
Juan Camilo Restrepo; alias Calarcá - crédito Colprensa

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Agricultura, publicó en su cuenta de X varias preguntas sobre la figura de los “gestores de paz” y la situación de Alexánder Mendoza Díaz, alias Calarcá.

Restrepo cuestionó si ya se le retiró a ‘Calarcá’ el salvoconducto de “gestor de paz”, el cual le permite evitar detenciones ante cualquier autoridad, según explicó el exministro de Hacienda, recordando lo ocurrido en Anorí.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

"¿Ya le retiraron a ‘Calarcá’ el salvoconducto de ‘gestor de paz’, que le permite impunidad ante cualquier autoridad que lo detenga, como sucedió en Anorí? (sic)“, expresó Restrepo.

Juan Camilo Restrepo cuestionó si
Juan Camilo Restrepo cuestionó si ya se le retiró a Calarcá el salvoconducto de “gestor de paz” - crédito Colprensa

Señaló que, de ser nuevamente detenido, tendría que ser liberado debido a que aún mantiene esta condición.

"Si lo vuelven a detener lo tienen que volver a soltar pues sigue ostentando el escudo de ‘gestor de paz’ (sic)“, aseveró el exministro.

En el mensaje, Restrepo indicó que los “gestores de paz” están llamados a realizar acciones en favor de la paz en representación de los grupos con los que participan en diálogos.

Por tal motivo, consultó sobre las acciones específicas que estaría desarrollando “Calarcá” en este sentido.

“¿Los ‘gestores de paz’ se supone que hacen gestiones en pro de la Paz - y no de la corrupción descarada-en nombre del grupo que representan con el cual haya diálogos de paz. ¿ que gestiones por la paz está realizado Calarcá? (sic)“, puntualizó Juan Camilo Restrepo.

Restrepo planteó que es momento para que el Gobierno retire el título de “gestores de paz” a todos aquellos a quienes se les otorgó ese beneficio, y llamó a una revisión de dichos nombramientos.

“Es el momento para que el gobierno haga una purga Aunque tardía)) de todos aquellos a los que les ha dado el escudo de impunidad, y les retire el título de ‘gestores de paz’ ¿Es mucho pedir? (sic), señaló Juan Camilo Restrepo.

Juan Camilo Restrepo planteó que
Juan Camilo Restrepo planteó que es momento para que el gobierno retire el título de “gestores de paz” a todos aquellos a quienes se les otorgó ese beneficio - crédito @RestrepoJCamilo/X

Detalles de la detención

La detención de alias Calarcá en 2024, ocurrida cuando se desplazaba en un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección equipado con armamento, impactó a las autoridades y fue interpretada como un avance contra las disidencias. No obstante, la pronta liberación del líder generó cuestionamientos y críticas tanto desde la opinión pública como desde organizaciones especializadas en seguimiento del conflicto armado.

De acuerdo con la Fundación Pares, esta polémica decisión no solo facilitó que Calarcá reanudara sus acciones delictivas, sino que también incrementó su poder de influencia en el bloque Jorge Suárez Briceño. La reincorporación de Calarcá a las estructuras de mando reforzó su posición y reconfiguró dinámicas internas dentro de la organización.

El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó el proceder de la fiscal, señalando que esto genera mensajes erróneos para la población colombiana.

“Tenemos que buscar cómo afinar dentro de las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial en esta suspensión de órdenes de captura, cómo definir exactamente los alcances de esas suspensiones”, aseveró Velásquez en julio de 2024.

La detención de Calarcá en
La detención de Calarcá en 2024, ocurrida cuando se desplazaba en un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección equipado con armamento, impactó a las autoridades y fue interpretada como un avance contra las disidencias - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó por qué en julio de 2024 no fue capturado Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, en un retén militar en el municipio de Anorí, Antioquia.

Según la fiscal Camargo, alias Calarcá no fue capturado “porque no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad”.

También indicó que la Corte Constitucional dispone una excepción a la suspensión de órdenes de captura en el contexto de negociaciones de paz.

“Cuando alias Calarcá con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar, vía flagrancia, la suspensión de las órdenes de captura; esa es la razón por la que en ese momento no se aprehende a ‘Calarcá’”, aseveró Camargo.

Temas Relacionados

Juan Camilo RestrepoAlias CalarcáGestores de pazPaz TotalPaz de Gustavo PetroDisidencias de las FarcExministro Juan Camilo RestrepoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro pidió a las aerolíneas colombianas a cumplir con las rutas que tienen autorizadas a Venezuela

Las declaraciones del presidente colombiano se debe a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela

Gustavo Petro pidió a las

En medio de labores humanitarias en Catatumbo, un vehículo de funeraria sufrió ataque armado: esto se sabe

Personal de una funeraria fue atacado con disparos y drones cuando se dirigía a recoger cadáveres tras combates armados

En medio de labores humanitarias

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

La presentadora vivió un momento único al presenciar este fenómeno natural desde su habitación, contagiando a sus seguidores con su entusiasmo y amor por la naturaleza en cada publicación

Claudia Bahamón vio auroras boreales,

Senadora del Pacto Histórico respaldo llamado del Parlamento Latinoamericano por ataques de Estados Unidos en el Caribe

Gloria Flórez advirtió sobre el peligro de una escalada militar externa en América Latina y el Caribe, pidiendo una respuesta conjunta para salvaguardar la estabilidad y evitar consecuencias imprevisibles en la región

Senadora del Pacto Histórico respaldo

Concejo de Bucaramanga emite moción de duelo en honor al intendente jefe Fredy Leal, que murió tras frustrar robo en centro comercial

La propuesta reconoce el dolor de la intendente teniente Jenny Tatiana Quintero García y su hijo, quienes afrontan la pérdida tras el acto heroico de Leal Briceño

Concejo de Bucaramanga emite moción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón vio auroras boreales,

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

Westcol reveló el secreto detrás de su frondosa barba y los internautas no se lo perdonaron: “Era una farsa”

Este fue el mensaje de Karol G a J Balvin, por su concierto de Medellín: cuáles fueron los artistas que acompañaron al cantante

Deportes

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”