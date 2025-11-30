Este supermercado de cadena se convirtió en corresponsal de un importante banco y se podrán hacer retiros de hasta 2.100.000 de pesos

La cadena permitirá hasta 3 retiros diarios - crédito composición fotográfica

La reciente alianza entre BBVA Colombia y la cadena de Tiendas D1 redefine el acceso a servicios financieros en el país, al habilitar la totalidad de los establecimientos de la marca como puntos autorizados para retiros de efectivo con tarjetas débito del banco.

Esta integración, que suma 2.700 nuevos puntos de atención distribuidos en ciudades principales, municipios intermedios y zonas rurales, permite a los clientes de cuentas de ahorro y corriente realizar retiros de hasta $700.000 por transacción y un máximo diario de $2.100.000, bajo los mismos protocolos de seguridad y verificación que rigen en los canales tradicionales.

Con la incorporación de las sedes de D1, BBVA alcanza una red cercana a 60.000 corresponsales bancarios en todo el territorio nacional, consolidándose como una de las entidades con mayor cobertura dentro del sistema financiero colombiano.

Esta expansión responde a la estrategia de la entidad de fortalecer la inclusión financiera y facilitar el acceso a recursos, especialmente en áreas con menor presencia de infraestructura bancaria.

El servicio se habilita a través de la plataforma de corresponsales bancarios, lo que garantiza procesos estandarizados, soporte tecnológico y trazabilidad en cada operación.

Estos elementos resultan fundamentales para mantener la confiabilidad en el manejo de efectivo y asegurar la experiencia del usuario. Además, la entidad financiera será plenamente responsable ante los clientes y usuarios por los servicios prestados mediante el corresponsal bancario, que no está autorizado para ofrecer servicios financieros por cuenta propia ni cobrar al cliente por el servicio.

La operación es sencilla: los usuarios deben presentar su tarjeta débito BBVA en cualquier tienda D1 del país y podrán realizar hasta tres transacciones diarias.

El corresponsal bancario entregará la tirilla soporte de la transacción a través de un SMS al celular del cliente, solicitando el número de teléfono para este fin. La atención estará sujeta a la disponibilidad de efectivo en el punto de venta.

La decisión de BBVA de sumar a D1 como aliado estratégico responde a los hábitos actuales de los usuarios, quienes buscan soluciones ágiles y accesibles para sus operaciones cotidianas.

La presencia de supermercados en barrios, comunas y zonas de alta circulación convierte a D1 en un canal idóneo para acercar los servicios financieros a la población, eliminando la necesidad de desplazamientos prolongados o esperas en oficinas físicas.

Este tipo de convenios permite a los clientes realizar gestiones básicas mientras realizan sus compras habituales, optimizando el uso de los puntos de atención existentes.

La cadena D1, perteneciente al holding Valorem de la familia Santo Domingo y considerada la quinta empresa más grande del país en términos de ventas, se incorpora así de lleno al negocio de la corresponsalía bancaria.

Gracias a esta alianza, la marca se suma a la tendencia de los supermercados de descuento que ofrecen servicios financieros, como ya lo hace su principal competidor en el segmento, Tiendas ARA, que opera como corresponsal bancario para entidades como Bancolombia y BBVA.

Este tipo de iniciativas contribuye a aumentar el uso de las cuentas de ahorro, estrechar la relación de la banca con el efectivo, método de pago preferido por los colombianos, y brindar la tranquilidad de contar con servicios bancarios en el comercio minorista de confianza.

La expansión de la red de corresponsales permitirá a los usuarios acceder al efectivo de manera más rápida, cercana y conveniente, sin depender exclusivamente de las oficinas bancarias tradicionales.

Por otra parte, se recuerda a los usuarios mantener las medidas de seguridad: no compartir las tarjetas ni claves con extraños, no recibir ayuda de terceros en las transacciones, no perder de vista la tarjeta y cambiar las claves de manera periódica.

La estrategia de BBVA se orienta a apoyar la bancarización y ofrecer alternativas que respondan a las necesidades cambiantes de sus usuarios, consolidando su posición como un banco cercano e innovador.