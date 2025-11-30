Colombia

Enrique Gómez lanzó varias pullas a Iván Cepeda y sacó pecho por Abelardo de la Espriella

El abogado criticó fuertemente al candidato del Pacto Histórico y lo acusó de favorecer a los grupos criminales, a los que les atribuyó la muerte de Miguel Uribe Turbay

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Enrique Gómez acusó a Iván Cepeda de "favorecer a los narcoterroristas de las Farc" - crédito Montaje Infobae
Enrique Gómez acusó a Iván Cepeda de "favorecer a los narcoterroristas de las Farc" - crédito Montaje Infobae

El debate político en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Enrique Gómez, que desde su cuenta en X afirmó que los colombianos no respaldarán a figuras como Iván Cepeda, a quien acusó de “proteger y favorecer por todos los medios a los narcoterroristas de las Farc”.

En el mensaje, el excandidato presidencial también vinculó al candidato del petrismo con la violencia, al señalar: “Ellos son los indiciados de asesinar a Miguel Uribe“.

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Según informó el medio digital 90 segundos, Gómez reiteró su postura durante una entrevista, donde sostuvo que “el país no quiere a una persona que defiende toda su vida adulta a los terroristas de las Farc, a un hombre que está en la entraña de esa violencia, directa, general y a veces específica”.

Para Gómez, la relación entre el conflicto armado y la figura de Cepeda ha ganado relevancia a raíz del asesinato de Miguel Uribe Turbay, atribuyendo nuevamente la sospecha de este magnicidio a las Farc.

Enrique Gómez criticó a Iván Cepeda por medio de su cuenta en X - crédito @Enrique_GomezM
Enrique Gómez criticó a Iván Cepeda por medio de su cuenta en X - crédito @Enrique_GomezM

“Son las Farc hoy los principales sospechosos de haber asesinado a Miguel Uribe Turbay”, señaló durante la entrevista.

La entrevista también permitió a Gómez referirse al futuro político del país. Expresó que “el país no quiere eso. Queremos mirar hacia otro lado y construir un país donde haya seguridad, valores, donde haya una reforma a la justicia y la transformación económica, que de una vez por todas acabe con la pobreza en Colombia”.

Por otro lado, sus palabras también fueron dirigidas a las propuestas del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, del que afirmó que recuperará el Catatumbo y el retorno de la prosperidad a Norte de Santander.

Según explicó el dirigente, uno de los objetivos de Abelardo de la Espriella es revertir el aislamiento histórico de ese departamento, situado en la frontera con Venezuela, mediante el impulso a la infraestructura regional. Gómez manifestó: “Este es un departamento que como departamento de frontera sigue aislado del mar y sigue aislado del centro del país, y eso no lo podemos permitir”.

Enrique Gómez resaltó la importancia de invertir en infraestructura para Norte de Santander y destacó el compromiso regional de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Enrique Gómez resaltó la importancia de invertir en infraestructura para Norte de Santander y destacó el compromiso regional de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“El compromiso de Abelardo es claro. Aquí se retoma el Catatumbo, una de las regiones más hermosas, más prósperas de Colombia. Vuelve la paz a Norte de Santander y viene la mega infraestructura para que todos los sectores productivos no solo comuniquen con Venezuela, sino que sean las puertas para que todos los productos de Colombia puedan llegar en precios competitivos a nuestro hermano país”, dijo.

Gómez concluyó sus declaraciones con una frase sobre la coyuntura internacional y la postura del país ante el gobierno venezolano: “Dios y los gringos están con nosotros”.

Enrique Gómez alerta sobre riesgos para Colombia por presunto acuerdo de gas con Venezuela

Las recientes afirmaciones de Nicolás Maduro sobre el suministro de gas a Colombia provocaron inquietud en sectores políticos y empresariales.

El dictador venezolano aseguró que “ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia”, y mencionó que solo restan detalles técnicos antes de concretar el primer envío, con la expectativa de consolidar una integración económica binacional.

Enrique Gómez señaló preocupaciones sobre la pérdida de relaciones internacionales confiables y criticó el acercamiento con el régimen de Maduro - crédito @Enrique_GomezM
Enrique Gómez señaló preocupaciones sobre la pérdida de relaciones internacionales confiables y criticó el acercamiento con el régimen de Maduro - crédito @Enrique_GomezM

En respuesta, Enrique Gómez, abogado y dirigente opositor, expuso su desacuerdo respecto a la política energética de la administración de Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X, indicó que la posible importación de gas venezolano podría tener impactos económicos e institucionales negativos para el país. Gómez expresó: “Petro decidió hundir a Colombia en el lodazal de las dictaduras plataneras”, criticando duramente los acercamientos con el gobierno de Maduro.

El político advirtió que, de concretarse el acuerdo, “las consecuencias comerciales para el país, de darse esta entrega de gas, representa una seria amenaza para nuestro comercio exterior”, señalando que la decisión podría poner en riesgo alianzas estratégicas.

Además, enfatizó el carácter autoritario del régimen venezolano e insistió en que acciones como esta pueden distanciar a Colombia de socios internacionales confiables.

Enrique Gómez profundizó sus cuestionamientos calificando la política gubernamental actual como “demencia, ahora sí, dictatorial”, acusando falta de reparos en la negociación de acuerdos con Venezuela. Finalizó su pronunciamiento recalcando: “Venezuela, entiéndanlo, @petrogustavo, es una dictadura”.

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