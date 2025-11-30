Declaran alerta naranja en ocho municipios de Córdoba por riesgo de rebose en el embalse Urrá I

Las fuertes lluvias han incrementado de manera acelerada el nivel del embalse, elevando el riesgo para las comunidades ribereñas del Sinú. - crédito Contraloría General

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) declaró alerta naranja en la cuenca del río Sinú, tras el aviso emitido por URRÁ S.A. E.S.P. sobre un posible rebose del embalse Urrá I debido a las intensas lluvias que afectan al departamento de Córdoba.

La medida activa protocolos de prevención en ocho municipios ante el aumento crítico de los niveles hídricos y los riesgos de inundación que podrían generarse aguas abajo.

Aumento inusual del caudal genera riesgo en el embalse

De acuerdo con el boletín publicado el 29 de noviembre de 2025, el embalse experimenta un incremento progresivo en su nivel, superando ya la cota 130.00 m s. n. m., indicador clave para determinar riesgos de desbordamiento. Las fuertes lluvias que se han prolongado en la región han generado caudales entrantes significativamente superiores a la capacidad de descarga del sistema de turbinas, lo que aumenta la presión hidráulica y eleva la posibilidad de un rebose por el vertedero de excesos del embalse.

URRÁ también informó que para el 30 de noviembre se operarían las cuatro unidades de generación, lo que implica un incremento en las descargas controladas hacia el río, una medida necesaria para regular el nivel del embalse, pero que a su vez representa un aumento en el caudal del río Sinú en su zona media y baja.

Autoridades ambientales monitorean el comportamiento hidrológico ante el aumento de caudales que podría afectar a varios municipios del departamento. - crédito Urrá

Ocho municipios bajo alerta naranja

La Gobernación de Córdoba, mediante la Circular Informativa No. 33, activó formalmente la alerta naranja para los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Santa Cruz de Lorica y San Bernardo del Viento, como parte de la respuesta institucional ante un escenario de posible rebose.

La medida ordena a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activar de inmediato sus Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias, reforzar las cadenas de llamadas y revisar los protocolos específicos relacionados con emergencias por aumentos súbitos en los niveles del río.

Datos hidrológicos confirman el incremento de riesgo

El Informe Diario de Hidrología del 29 de noviembre revela el comportamiento de las últimas horas:

Hora — Caudal entrante (m³/s) — Descarga por turbinas (m³/s)

01:00 a. m. — 1579,89 — 172,05

06:00 a. m. — 1423,90 — 169,57

11:00 a. m. — 854,63 — 169,50

03:00 p. m. — 800,14 — 170,72

Equipos de gestión del riesgo refuerzan los protocolos de respuesta mientras continúan las descargas controladas desde la central hidroeléctrica. - Cortesía Urrá.

Estos registros muestran un aumento sostenido en el caudal entrante, muy por encima de la capacidad máxima de descarga, que es de aproximadamente 682 m³/s, acercando al embalse a un umbral crítico para un eventual rebose. “Estos datos evidencian un aumento sostenido en el caudal entrante, que supera ampliamente la capacidad de descarga por turbinas”, indicó la CVS.

Llamado urgente a la vigilancia comunitaria y municipal

La CVS hizo un llamado a los consejos municipales, organismos de socorro y líderes comunitarios para que mantengan una vigilancia estricta y permanente sobre los niveles del río Sinú, especialmente en los sectores que han sido identificados como críticos por su historial de inundaciones.

La entidad recomendó que se revisen y actualicen los planes de contingencia municipales, se monitoreen de manera continua los Sistemas de Alerta Temprana instalados en los diferentes municipios de la cuenca, y se socialicen con la población las rutas de evacuación y los puntos seguros previamente establecidos.

También insistió en la importancia de mantener despejadas las vías de acceso y zonas de evacuación, así como evitar actividades recreativas o de navegación en el río durante este periodo de riesgo, prestando especial atención a cualquier cambio, por mínimo que sea, en los niveles del río o de sus afluentes.

La corporación advirtió que las lluvias intensas pueden generar también deslizamientos, afectaciones en viviendas y vías, daños a cultivos, intermitencias en los servicios básicos y riesgos para la salud pública, por lo que la prevención debe ser integral y constante.

Acompañamiento técnico permanente

La CVS reiteró su compromiso como autoridad ambiental y brazo técnico de los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo, asegurando que continuará brindando acompañamiento técnico, apoyo institucional y seguimiento permanente a las autoridades locales para la toma de decisiones oportunas durante la actual temporada de lluvias. “Reiteramos nuestro compromiso para brindar acompañamiento técnico y apoyar las acciones necesarias ante la actual temporada de lluvias”, concluyó la entidad.