Colombia

Declaran alerta naranja en ocho municipios de Córdoba por riesgo de rebose en el embalse Urrá I

Las autoridades ambientales y departamentales advirtieron que las intensas lluvias han elevado de forma crítica los niveles del río Sinú. La CVS pidió vigilancia constante en las zonas ribereñas y activó los protocolos de emergencia

Guardar
Las fuertes lluvias han incrementado
Las fuertes lluvias han incrementado de manera acelerada el nivel del embalse, elevando el riesgo para las comunidades ribereñas del Sinú. - crédito Contraloría General

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) declaró alerta naranja en la cuenca del río Sinú, tras el aviso emitido por URRÁ S.A. E.S.P. sobre un posible rebose del embalse Urrá I debido a las intensas lluvias que afectan al departamento de Córdoba.

La medida activa protocolos de prevención en ocho municipios ante el aumento crítico de los niveles hídricos y los riesgos de inundación que podrían generarse aguas abajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aumento inusual del caudal genera riesgo en el embalse

De acuerdo con el boletín publicado el 29 de noviembre de 2025, el embalse experimenta un incremento progresivo en su nivel, superando ya la cota 130.00 m s. n. m., indicador clave para determinar riesgos de desbordamiento. Las fuertes lluvias que se han prolongado en la región han generado caudales entrantes significativamente superiores a la capacidad de descarga del sistema de turbinas, lo que aumenta la presión hidráulica y eleva la posibilidad de un rebose por el vertedero de excesos del embalse.

URRÁ también informó que para el 30 de noviembre se operarían las cuatro unidades de generación, lo que implica un incremento en las descargas controladas hacia el río, una medida necesaria para regular el nivel del embalse, pero que a su vez representa un aumento en el caudal del río Sinú en su zona media y baja.

Autoridades ambientales monitorean el comportamiento
Autoridades ambientales monitorean el comportamiento hidrológico ante el aumento de caudales que podría afectar a varios municipios del departamento. - crédito Urrá

Ocho municipios bajo alerta naranja

La Gobernación de Córdoba, mediante la Circular Informativa No. 33, activó formalmente la alerta naranja para los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Santa Cruz de Lorica y San Bernardo del Viento, como parte de la respuesta institucional ante un escenario de posible rebose.

La medida ordena a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activar de inmediato sus Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias, reforzar las cadenas de llamadas y revisar los protocolos específicos relacionados con emergencias por aumentos súbitos en los niveles del río.

Datos hidrológicos confirman el incremento de riesgo

El Informe Diario de Hidrología del 29 de noviembre revela el comportamiento de las últimas horas:

Hora — Caudal entrante (m³/s) — Descarga por turbinas (m³/s)

  • 01:00 a. m. — 1579,89 — 172,05
  • 06:00 a. m. — 1423,90 — 169,57
  • 11:00 a. m. — 854,63 — 169,50
  • 03:00 p. m. — 800,14 — 170,72
Equipos de gestión del riesgo
Equipos de gestión del riesgo refuerzan los protocolos de respuesta mientras continúan las descargas controladas desde la central hidroeléctrica. - Cortesía Urrá.

Estos registros muestran un aumento sostenido en el caudal entrante, muy por encima de la capacidad máxima de descarga, que es de aproximadamente 682 m³/s, acercando al embalse a un umbral crítico para un eventual rebose. “Estos datos evidencian un aumento sostenido en el caudal entrante, que supera ampliamente la capacidad de descarga por turbinas”, indicó la CVS.

Llamado urgente a la vigilancia comunitaria y municipal

La CVS hizo un llamado a los consejos municipales, organismos de socorro y líderes comunitarios para que mantengan una vigilancia estricta y permanente sobre los niveles del río Sinú, especialmente en los sectores que han sido identificados como críticos por su historial de inundaciones.

La entidad recomendó que se revisen y actualicen los planes de contingencia municipales, se monitoreen de manera continua los Sistemas de Alerta Temprana instalados en los diferentes municipios de la cuenca, y se socialicen con la población las rutas de evacuación y los puntos seguros previamente establecidos.

También insistió en la importancia de mantener despejadas las vías de acceso y zonas de evacuación, así como evitar actividades recreativas o de navegación en el río durante este periodo de riesgo, prestando especial atención a cualquier cambio, por mínimo que sea, en los niveles del río o de sus afluentes.

La corporación advirtió que las lluvias intensas pueden generar también deslizamientos, afectaciones en viviendas y vías, daños a cultivos, intermitencias en los servicios básicos y riesgos para la salud pública, por lo que la prevención debe ser integral y constante.

Declaran Alerta Naranja en la cuenca del río Sinú por posible rebose en la Hidroeléctrica Urrá by yospina

Acompañamiento técnico permanente

La CVS reiteró su compromiso como autoridad ambiental y brazo técnico de los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo, asegurando que continuará brindando acompañamiento técnico, apoyo institucional y seguimiento permanente a las autoridades locales para la toma de decisiones oportunas durante la actual temporada de lluvias. “Reiteramos nuestro compromiso para brindar acompañamiento técnico y apoyar las acciones necesarias ante la actual temporada de lluvias”, concluyó la entidad.

Temas Relacionados

Embalse UrráRío SinúLluvias en CórdobaGestión del riesgoCaudales hídricosTemporada de lluviasAlerta naranjaColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan correos internos del Banco Agrario que exponen créditos millonarios ligados a la familia Alcocer: entidad aclara que no fueron aprobados

Empresas de los hermanos de Verónica Alcocer participaron en gestiones financieras por varios miles de millones, pero el Banco Agrario aseguró que varios de esos créditos nunca se desembolsaron por no cumplir requisitos y que el traslado de una sucursal al edificio donde tienen propiedades se hizo por motivos técnicos y sin beneficios para la familia

Revelan correos internos del Banco

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche este 29 de noviembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Podría ser el ganador: resultados

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

La definición de los cupos internacionales dejó a varios equipos a la espera de conocer si jugarán Libertadores o Sudamericana, mientras Bucaramanga aseguró participación por segundo año seguido

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

ELN liberó a 11 secuestrados en el Catatumbo tras 10 meses de cautiverio en medio de crisis de seguridad

La misión humanitaria confirmó que los liberados estaban en buen estado de salud, en medio de una crisis de seguridad que afecta especialmente a comunidades rurales y firmantes del Acuerdo de Paz en la región

ELN liberó a 11 secuestrados

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 30 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Cortes de la luz en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0