Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La influenciadora aseguró que los ojos y las orejas de su novio le gustan, pero reconoció que estas últimas son “grandes”. Por eso, lo alentó a operarse

La creadora de contenido aseguró que su parte favorita del cuerpo de su novio son sus ojos - crédito Desnúdate con Eva/IG

La influenciadora y empresaria Dani Duke se destapó sobre lo que siente y piensa de su pareja, el reconocido creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, con el que lleva un poco más de cinco años de relación.

En conversación con Eva rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, la creadora de contenido reveló qué es lo que más le gusta y lo que no de su novio. Según detalló, su parte favorita del cuerpo de La Liendra son los ojos. “Los ojos, que son divinos”, dijo.

Sobre la parte del cuerpo que menos le gusta, dudó, pero finalmente eligió las orejas. El influenciador se caracteriza por tener orejas grandes, algo que se convirtió en una marca de su personaje en redes sociales y que ha generado recordación entre sus seguidores.

Dani Duke aseguró que trató de convencer a La Liendra de operarse las orejas y la nariz - crédito @la_liendraa/Instagram

Duke confesó que sí considera que sus orejas son grandes, pero aclaró que hacen parte de su identidad. “No puedo decir: ‘Sus orejas’, porque sus orejas son divinas, pero son grandes. Digamos que sus orejas, pero es lo que lo hace característico a él”, afirmó.

Según explicó, esa parte del cuerpo, a pesar de haber contribuido a la construcción de su imagen en el mundo digital, ha sido un problema porque ha recibido comentarios al respecto. Sus orejas han causado tanta curiosidad que incluso recibió una propuesta por parte de un cirujano que aseguró querer operarlo.

La intervención que le ofrecieron también involucraba la nariz. “Una vez le ofrecieron un platal para operarlo, pero un platal”, dijo la pareja del influenciador. Según recordó, el cirujano estaba dispuesto a pagarle a La Liendra hasta 500.000 dólares por hacer las intervenciones quirúrgicas.

La Liendra no quiso operarse el rostro y las orejas por amor propio - crédito @La_Liendraa/Instagram

El creador de contenido pensó en la propuesta, y su novia lo alentó a aceptarla: “Y yo: ‘Novio, por favor, aceptémoslo’”. Pero, pese a la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo, el creador de contenido se negó. “Él dijo que no. A él le gusta él como es. No te digo que él es un hombre superseguro (…). Dijo que no, que él se siente hermoso así”, explicó la empresaria.

Duke afirmó, en cambio, que cuando ella tenga más edad y las arrugas se empiecen a notar, optará por recurrir a los tratamientos estéticos y quirúrgicos para disimularlas a través de un estiramiento de piel. Además, recordó que ella es mayor que La Liendra por nueve años, por lo que los signos del envejecimiento podrían llegar más pronto en su caso.

Cuando yo tenga 70, él va a tener… No, pero hay muchas cirugías, me voy con el doctor de la mamá de Kim. Y mi novio lo sabe. Él dice: ‘Ay, bebé, vamos a trabajar. Yo voy a trabajar muy, mucho para tenerte hermosa’. Yo: ‘Eso me encanta que lo tengas claro’”, dijo entre risas.

A La Liendra le aumentaron la oferta para conseguir que se operara - crédito Dado Ruvic/Reuters

La cirugía que le ofrecieron a La Liendra: así fue la propuesta

El creador de contenido reveló el ofrecimiento que le hicieron a través de sus redes sociales, en 2022. De acuerdo con su relato, la persona que le hizo saber sobre la propuesta fue el publicista de un reconocido cirujano plástico.

Contó que, en efecto, le ofrecieron una gran cantidad de dinero por permitir que intervinieran quirúrgicamente su nariz y sus orejas. La cifra que mencionó es más baja que la que expuso su novia en la entrevista, pero, posteriormente, su publicista del cirujano incrementó el monto a $500.000 dólares, con tal de convencerlo, pero no lo logró.

El generador de contenido señaló que le subieron la oferta al no aceptar la primera vez y también se negó, fiel a su estilo único - crédito La Liendra/Instagram

Oigan que llamada más asombrosa, me dijo: ‘El Doctor, el mismo que te presenté la vez pasada, quiere hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz, si te interesa, él está dispuesto a pagarte’, yo le dije: ‘¿Cuánto sería?’ Parce, me ofrecieron 300.000 dólares por operarme”, detalló.

Confesó que reflexionó al respecto, pero al final decidió declinar la oferta, debido a que su rostro es ampliamente reconocido. Además, indicó que no estaba interesado en cumplir con los estándares de belleza actuales para ser “bonito” o “hermoso”. “Me amo tal y como soy, siento que por 300.000 dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra, porque sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra”, explicó.

